ODA i-a ajutat să pornească la drum, iar munca – să-și dezvolte afacerea / VIDEO și GALERIE FOTO

La marginea unui sector din Soroca, dintr-o clădire cam “obosită” se aude strungul. Semn că acolo mai este viață. De fapt, cei care i-au redat viața edificiului sunt soții Gheorghiță care au procurat edificiul și l-au transformat într-un atelier de confecționare a mobilei din lemn.

Fiecare–și știe rostul: Victor, capul familiei este cel care a venit cu ideea și experiența. Acesta mânuiește scândurile la strung care vor deveni, în curând, elementele unui dormitor. În altă încăpere, feciorul Vlad ajutat de un coleg, asamblează câteva dulapuri. Razele care trec prin ferestre luminează viitoarea bucătărie. Cine știe ce gospodină va prepara bucate gustoase în fața ei?

În altă odaie este un utilaj masiv care pentru un diletant nu spune prea multe despre importanța și rostul său în acest lanț de producere a mobilierului. De fapt este o mașină cu comandă numerică, care îndeplinește visul oricărui designer și transpune în lemn elemente complicate ce vor ornamenta ușa, scările sau foișorul unor gospodari.

Îmi prezintă achiziția Natalia Gheorghiță, cea care a beneficiat de susținerea Programul ”Femei în Afaceri” al Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), instituție publică fondată de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, ce i-a ajutat cu un grant în sumă de 128750 lei.

“În luna septembrie a anului 2021 am fondat SRL-ul “Masivlemn-Eco”. Soțul avea experiență de producere a mobilei, fiindcă a lucrat în alte companii. Așa că în 2022 am început să producem mobilă la firma noastră. Am aplicat la Programul ”Femei în Afaceri” fiind sfătuit și ghidată de Liliana Babără, șefa Incubatorului de Afaceri din Soroca, ea ne-a ajutat și ne-a promovat. Aveam nevoie de acest utilaj care costa 8000 euro, dar nu aveam bani, căci luasem deja un credit când am procurat această clădire și teritoriul adiacent. La ODA am avut parte de o ofertă generoasă, 30% din sumă am dat noi, iar restul grant din partea lor”.

În discuție intervine și soțul, care ne spune că afacerea a fost cea care a făcut ca familia să rămână împreună, aici, acasă. ”Soția nu avea de lucru, feciorul dorea să plece peste hotare, fiica învață, iar noi am vrut să facem ceva, ca să ne ținem toată familia grămăjoară. Așa că băiatul a rămas cu noi și muncim împreună. Eu am lucrat în mai multe ateliere, pentru alții, dar niciodată nu m-am gândit că a face mobilă și anume din lemn, poate fi o afacere profitabilă. Noi procurasem anterior câte un strung, desigur că la mâna a doua, dar mașină cu comandă numerică pe care am procurat-o nouă cu susținerea ODA este un utilaj modern care ne ajută mult în activitatea noastră. Cu toate că mai sunt dificultăți, provocări și neajunsuri, suntem mândri de producția pe care o facem, mai ales că lucrăm cu lemn dur”.

Bărbatul, cunoscut în Soroca fiindcă are “mâini de aur”, mă duce prin diferite colțuri ale atelierului să-mi arate ce a meșterit împreună cu echipa sa. În centru, pe o masă se înalță un iconostas care va înfrumuseța casa unor soroceni. Alături o icoană sculptată în lemn masiv, iar în altă odaie o ușă vopsită și uscată își așteaptă proprietarul.

“Rețeta calității este în lemnul uscat bine, să știți că nu fiecare poate să o facă, continuă bărbatul. Noi îl procurăm de la o uscătorie pe care o cunosc de mulți ani. Să știți că tot lemnul este bun pentru mobilă, dar trebuie de avut oleacă de minte, să știi ce și cum, să fie uscat ca lumea. Eu nu am avut probleme cu nimeni, niciodată în legătură cu calitatea lemnului. Oamenii vin la noi fiindcă facem tot, începând de la dormitoare, bucătării, uși și scări. Luăm câte o casă și o mobilăm cap-coadă, începând cu scara, ușile și mobilierul, de tot ne ocupăm, inclusiv de instalare. Avem lucrările noastre și designul pe care le propunem, dar clienții pot veni și cu ideea lor. Iată, acum, facem o oglindă pentru cineva de la Chișinău, o doamnă tânără designer ne-a comandat-o. Acolo, în capitală, nimeni n-a vrut să se apuce de așa lucrare, fiindcă e prea complicată. Dar noi ne-am apucat. Și încă ceva – contează și vopseaua. La noi firma se numește SRL-ul “Masivlemn-Eco”, și totul e ecologic. Noi vopsim cu vopsele ecologice pe bază de apă. Lumea nu prea vopsește așa fiindcă asta e mult mai costisitor, în schimb este de calitate”.

De clienți spun că nu duc lipsă, lucrările lor sunt cea mai bună publicitate, iar problema cea mare este la fel ca și în multe alte afaceri – lipsa brațelor de muncă. Așa că iau doar atâtea comenzi cât știu că le pot face.

Procesul de la idee la vânzare durează câteva săptămâni, în funcție de complexitatea lucrărilor. O bucătărie clasică se face cam într-o lună și jumătate, dormitorul într-o lună, cinci – șase uși se fabrică în vreo două luni, iar meșterirea foișoarelor, undeva trei-patru luni de zile. În funcție de complexitatea lucrărilor.

“Prețurile noastre sunt mai joase decât la Chișinău și Bălți, cam cu 30%, dar principalul este că lumea rămâne mulțumită de calitate, afirmă Natalia Gheorghiță. Noi nu ne temem de provocări, iar printre cele mai mari de până acum au fost restaurarea ușilor și ferestrelor din interior la Muzeul de Istorie și Etnografie “Nicolae Bulat” din Soroca. Acolo totul ce era din lemn a fost făcut de firma noastră. A doua mare provocare au fost ușile din lemn masiv din interiorul Cetății Soroca, pe care tot noi le-am făcut.”

Și fiindcă pofta vine mâncând, familia a prins la curaj și vrea să-și dezvolte afacerea ca să se ridice la următorul nivel. Și-au planificat reînnoirea strungurilor, așa că analizează programele de susținere ale antreprenorilor, că poate iarăși le surâde norocul. În rest, fac abstracție că sunt și proprietarii afacerii de familie și muncesc în rând cu toții. Ba chiar uneori pot rămâne până la miezul nopții sau reveni și în zilele libere pentru a finaliza la timp unele comenzi. Căci dacă nu vor munci în primul rând ei pentru ași realiza visul, nimeni nu o va face pentru dânșii.

„Acest material este posibil datorită sprijinului generos al poporului american prin intermediul Programului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul este responsabilitatea AO „Nord Press Club” (TV Nord) și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al USAID sau al Guvernului Statelor Unite.”