Despărțire emoționantă: Colonelul Mihail Borș, omagiat cu aplauze și tradiționala stropire cu apă! / VIDEO

Colonelul serviciului intern Mihail Borș, timp de 14 ani, șef al Direcției Situații Excepționale din municipiul Soroca, și-a luat rămas-bun de la colegi într-un mod plin de emoție. Ceremonia a fost marcată de aplauze, cuvinte de recunoștință și stropirea simbolică cu furtunul cu apă, un obicei respectat în rândul pompierilor la plecarea din funcție.

Evenimentul a reflectat nu doar realizările și disciplina exemplară din acești ani, ci și legătura puternică formată cu echipa sa. Cu recunoștință și mândrie, Mihail Borș le-a transmis colegilor săi dorința de continuitate, succes și unitate, lăsând în urmă un exemplu de profesionalism și devotament:

„Emoțiile sunt mari. Stimați colegi, stimate doamne, spunând cuvântul „colegi”, mai aproape mi-ar fi să spun „prieteni”. Parcă ieri am început serviciul, în anul 2011, în Direcția Situații Excepționale Soroca. Deja s-au scurs 14 ani.

Foarte repede au trecut, comparând cu un meci de fotbal: când câștigi, vrei mai repede să se termine, iar când pierzi, vrei să mai continue o repriză ca să poți învinge. La noi, însă, a fost invers.

În 14 ani am avut de câștigat, iar cel mai important câștig a fost disciplina unității, unde nu am primit niciun cartonaș galben, niciun cartonaș roșu. Adică, în 14 ani, la DSE Soroca nu am avut nicio anchetă de serviciu. Mă bucur foarte mult pentru asta.

În al doilea rând, am avut de câștigat multe proiecte frumoase. Începând cu anul 2016: Unitatea de Pompieri Soroca, Postul de Pompieri Sănătăuca, reconstrucția Unității de Pompieri Drochia, apeductul cu lungimea de 700 m, de la traseu până la unitate, proiectul cu fotovoltaice, proiectul cu diferite unități și tehnică specială pentru DSE Soroca.

Mă bucur și, la final, vreau să vă doresc continuitate cu dreptul, multă sănătate, prosperitate și realizări în permanență. Mă mândresc cu fiecare dintre voi!”

Șeful Direcției Situații Excepționale Soroca, colonel Borș Mihail a debutat profesional în anul 1991, dedicându-și 33 de ani în cadrul sistemului afacerilor interne.

1 de 20

Pe parcursul acestor ani a reușit să demonstreze profesionalism în realizarea misiunilor de salvare, dar și un angajament patriotic față de țară și de siguranța cetățenilor. Munca sa de zi cu zi reprezintă un exemplu de dăruire și sacrificiu.

De-a lungul acestor trei decenii, colonelul Borș Mihail a fost decernat cu mai multe distincții „Colaborator Eminent”, „Serviciu impecabil gradul III, II şi I”, „Crucea pentru merit clasa II şi I”, este decorat cu Ordinul Insigna „Ștefan cel Mare și Sfânt” de către Asociaţia Obştească „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, Insigna MAI „20 ani Poliția Naţională”, Medalia Pentru Vitejie în situaţii excepționale”, Crucea „Pentru Merit” a IGSU clasa II şi I, Cavaler al Ordinului „Credinţă Patriei” clasa III şi II, „Medalia comemorativă 30 de ani a Ministerului Afacerilor Interne”, „Veteran al OAI” și Veteran al războiului de pe Nistru.

Ludmila Talmazan (text, foto și video)