Mâine, 1 aprilie, EFA are meci acasă, cu FC Steaua Nordului

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, în etapa a 14-a a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord fotbaliștii de la EFA au meci acasă, în compania formației Steaua Nordului din satul Izvoare, raionul Florești.

Toți microbiștii sunt așteptați la stadionul din satul Visoca. Începutul meciului: 16:00. Echipa vizitatoare este vecină de clasament cu visocenii și are șanse reale de a termina competiție pe podium.

Hai, EFA! Doamne ajută!

ipa meciuri victorii egalitati infringeri golaveraj puncte 1 13 12 1 0 53-13 37 2 13 9 0 4 42-26 27 3 13 8 1 4 21-17 25 4 13 7 3 3 35-25 24 5 13 7 0 6 25-22 21 6 13 6 0 7 35-27 18 7 13 5 0 8 27-25 15 8 13 5 0 8 25-32 15 9 13 3 1 9 23-42 10 10 13 0 0 13 11-68 0