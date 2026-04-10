Mâine, 1 aprilie, EFA are meci acasă, cu FC Steaua Nordului

Sâmbătă, 11 aprilie 2026, în etapa a 14-a a Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord fotbaliștii de la EFA au meci acasă, în compania formației Steaua Nordului din satul Izvoare, raionul Florești.
Toți microbiștii sunt așteptați la stadionul din satul Visoca. Începutul meciului: 16:00. Echipa vizitatoare este vecină de clasament cu visocenii și are șanse reale de a termina competiție pe podium.
Hai, EFA! Doamne ajută!
|ipa
|meciuri
|victorii
|egalitati
|infringeri
|golaveraj
|puncte
|1 Vulturii Cutezatori
|13
|12
|1
|0
|53-13
|37
|2 EFA Visoca
|13
|9
|0
|4
|42-26
|27
|3 FC Steaua Nordului
|13
|8
|1
|4
|21-17
|25
|4 FC Speranța Drochia
|13
|7
|3
|3
|35-25
|24
|5 CF Locomotiva Ocnita
|13
|7
|0
|6
|25-22
|21
|6 FC Țarigrad
|13
|6
|0
|7
|35-27
|18
|7 CSFCJT Atletico
|13
|5
|0
|8
|27-25
|15
|8 CF Edineț
|13
|5
|0
|8
|25-32
|15
|9 CF Olimpia
|13
|3
|1
|9
|23-42
|10
|10 FC Granicerul
|13
|0
|0
|13
|11-68
|0