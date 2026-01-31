Jaf stradal nocturn la Soroca, doi frați au atacat un cuplu și au furat… 100 de lei

O plimbare obișnuită spre casă s-a transformat într-un coșmar pentru un cuplu din municipiul Soroca, atacat în plină noapte de doi tineri. Lovituri, panică, urmărire pe stradă și bani furați – acesta este tabloul unui jaf stradal care a ajuns în instanță, dar s-a încheiat ulterior prin împăcarea părților.

Incidentul s-a produs în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, în jurul orei 23:40, la intersecția străzii Ștefan cel Mare cu stradela Burebista, din sectorul Bujorăuca, a municipiului Soroca. Victimele se deplasau spre domiciliu după ce opriseră la o stație comercială pentru a cumpăra ceva.

La scurt timp după ce au părăsit zona, au observat că sunt urmăriți de două persoane de sex masculin. Câteva minute mai târziu, unul dintre atacatori s-a apropiat de femeie și i-a aplicat o lovitură peste față. Bărbatul a intervenit pentru a-și apăra soția, moment în care a fost lovit în zona capului și doborât la pământ.

Profitând de faptul că victima era căzută la sol, unul dintre agresori a început să-i caute prin buzunare. Din buzunarul pantalonilor a fost sustrasă suma de 100 de lei. În același timp, cel de-al doilea atacator a încercat să o împiedice pe femeie să strige după ajutor și să telefoneze la poliție.

După comiterea faptei, cei doi au fugit de la locul incidentului, îndreptându-se spre zona de pe malul râului Nistru. Victimele au reușit să apeleze serviciile de urgență, iar poliția a fost alertată.

La aproximativ o oră după atac, polițiștii legii au ajuns la domiciliul suspecților. În cadrul verificărilor au fost ridicate înregistrări video din mai multe puncte ale orașului, inclusiv din zona magazinelor și a intersecției unde a avut loc incidentul. Imaginile au permis reconstituirea traseului urmat de agresori înainte și după comiterea faptei.

Totodată, au fost audiați martori care i-au observat pe suspecți în apropierea victimelor cu puțin timp înainte de atac. În urma agresiunii, ambii membri ai cuplului au suferit leziuni corporale ușoare. Femeia a prezentat excoriații și echimoze, iar bărbatul a suferit traumatisme în zona ochiului, genunchiului și palmei.

În timpul procesului, unul dintre inculpați, minor la momentul comiterii faptei, a recunoscut implicarea în incident și a confirmat că a acționat împreună cu fratele său mai mare. Acesta a declarat că rolul său a fost să o împiedice pe victimă să contacteze poliția, în timp ce banii au fost sustrași de către celălalt participant. Cazul a fost examinat în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Fiindcă recent victimele au depus cereri prin care au solicitat împăcarea cu inculpatul minor și au declarat că nu mai au pretenții materiale sau morale, instanța a luat act de acordul ambelor părți și a dispus încetarea procesului penal. Cheltuielile judiciare generate de efectuarea expertizelor, în valoare de 448 de lei, au fost trecute în contul statului, fiind invocată situația socială dificilă a familiei inculpatului.