Istoria folosită ca armă politică: Imaginea Moldovei în manualele școlare rusești / VIDEO

Autor: Artur Leșcu,Doctor în istorie și expert în domeniul securitate

Narațiunea istorică nu este niciodată neutră. E natural să fie așa. Lecțiile de istorie există inclusiv pentru o educație patriotică. E firesc ca la lecțiile de istorie să fie subliniate momente glorioase din trecut. E nefiresc când totul se transformă în instrumentalizarea justificării acțiunilor politice și pretențiilor teritoriale contemporane. Manualele școlare constituie un mediu privilegiat pentru transmiterea unei viziuni ideologice asupra trecutului. Analiza fragmentelor din manualele de istorie utilizate în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a în Federația Rusă relevă o abordare profund geopolitică, propagandistică și distorsionată a istoriei Republicii Moldova. Manualele rusești prezintă Moldova ca pe un teritoriu istoric rusesc, slab legitimat ca stat suveran și expus influențelor externe ostile, în contradicție cu realitățile istorice documentate și cu dreptul internațional.