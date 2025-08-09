Iurie Cojocaru despre dezvoltarea satului, problemele comunei Bulboci și salariul primarului la “Interviu cu Soroceni” / VIDEO

De această dată la emisiunea “Interviu cu soroceni”, realizată de “Observatorul de Nord”, este invitat primarul comunei Bulboci, Iurie Cojocaru. Am discutat cu protagonistul nostru despre dezvoltarea și problemele comunei, politică și transparență.

Am mai vorbit cu primarul de Bulboci despre distribuirea banilor pe criterii politice, relația cu consăteanul său, Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, drumul rău spre sat, problemele comunei, asfaltarea drumurilor prioritare din localitate, problema fântânilor, aprovizionarea cu apă potabilă, evacuarea deșeurilor menajere, iluminarea pe timp de noapte a satelor Bulboci și Bulbocii Noi, conlucrarea cu Consiliul local, avantajele integrării europene a satelor, dezinformarea, „kulioace” și bani de la partide, cum a ajuns de la PL la PD, apoi la PAS, lideri autentici, transformarea Republicii Moldova în Societate pe Acțiuni pe timpul lui Vlad Plahotniuc, semnarea declarațiilor venite de la partid, rostul declarațiilor de înfrățire cu satele de peste Prut, de ce nu a semnat Declarația de Unire din 2018, cât muncește un primar, ce salariu are, aducerea tinerilor specialiști în primărie, părinți, familie, timpul liber cu soția, fetele tatei și altele.

