Prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor menajere din Soroca a ars în totalitate / VIDEO

La doar câteva luni de la inaugurare, la Soroca a ars prima platformă modulară pentru colectarea deșeurilor menajere. Incendiul a avut loc aseară, în preajma blocurilor locative de pe strada Constantin Negruzzi din centru municipului.

Pompierii au localizat incendiul și l-au stins, dar focul a mistuit totul până a rămas doar carcasa de metal. Specialiștii urmează să stabilească dacă este vorba despre o incendiere intenționată.



Totodată Primăria Soroca condamnă actele de vandalism și îndeamnă sorocenii să manifeste respect față de proiectele create pentru o viață mai bună, confortul și recreerea tuturor. Autoritățile municipale menționează că faptașul va fi identificat și ulterior pedepsit conform legislației.

Amintim că la începutul verii Primăria Municipiului Soroca, a instalat această platformă modulară pentru colectarea deșeurilor menajere, prima de acest fel din urbea noastră. Platforma modulară pentru colectarea deșeurilor menajere, este de tip închis, are un aspect mai estetic și nu va permite ca gunoiul să fie împrăștiat, menționau la lansarea acesteia autoritățile.