Pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-un bloc din Soroca

Pe 29 august la ora 16:31, un apel telefonic recepționat de la CDIO Nord anunța producerea unui incendiu pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca, la etajul patru al unui bloc locativ cu cinci nivele.

La fața locului au intervenit două autospeciale și un efectiv de 8 pompieri-salvatori. În urma incendiului, au fost distruse bunurile dintr-o odaie cu dimensiunile de 3×4 metri, iar restul apartamentului a fost afectat de fum. Din fericire, nu au fost raportate victime. Cauza exactă a producerii incendiului urmează să fie stabilită.

În legătură cu majorarea numărului de incendii în sectorul locativ pe teritoriul raionului Soroca, Direcția Situații Excepționale mun. Soroca, atenționează cetățenii să respecte la maxim regulile de apărare împotriva incendiilor și anume:

Nu suprasolicitați circuitele electrice prin conectarea mai multor consumatori decât cei prevăzuți pentru instalația respectivă;

Nu folosiți instalații și consumatori electrici în stare defectă;

Nu realizați improvizații la instalațiile electrice de orice fel;

Pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparații a instalațiilor și consumatorilor electrici apelați numai la persoane autorizate;

Supravegheați aparatele electrice sub tensiune, cum sunt: fer de călcat, reșou, radiator, fierbătoare electrice, uscător de păr și altele,

Nu folosiți flacăra pentru verificarea etanșietății garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului conductei de gaz;

Nu păstrați surse de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele, în locuri în care au acces copiii;

Lăsarea copiilor fără supraveghere, precum și blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune;

Nu practicați fumatul și utilizarea focului deschis în locuințe, poduri, subsoluri etc;

Proprietarii bunurilor imobile sunt obligați:

Să asigure buna funcționare a instalațiilor și aparatelor de încălzire și evaluare anuală, înainte de sezonul rece, a coșurilor de fum și/sau canalelor de ventilare, cu obținerea actului corespunzător de la specialiștii atestați;

Să doteze spațiul locativ cu detectoare optico-electronice de fum și mijloace de prima intervenție în caz de incendiu;

Să nu efectueze lucrări sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor;

Să execute lucrări la instalațiile de încălzire, iluminat, de alimentare cu apă, canalizare cu personal autorizat etc.

Este de reţinut:

„E mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l lichidezi!”

În caz de situații de urgență apelați 112.