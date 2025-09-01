Emoții și entuziasm la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca: 120 de copii au pășit pentru prima dată în clasa I / GALERIE FOTO

120 de copii însoțiți de părinți și bunici au venit astăzi pentru prima dată în calitate de elevi la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca. Pentru ei această zi a fost una mult așteptată, așa că au făcut cunoștință cu prima învățătoare și cu colegii de clasă. În cadrul careului școlar ei au primit în dar primul lor Abecedar.

Pe lângă ei, alte sute de elevi au revenit pe băncile școlii după vacanța cea mare, bucuroși să-și revadă colegii. Festivitatea de deschidere a noului an școlar a fost marcată de un moment simbolic și plin de semnificație: viitorii absolvenți le-au oferit micuților cheia spre lumea cunoștințelor. După discursurile celor care au venit cu felicitări și sfaturi, în curtea școlii a răspuns clopoțelul, semn că e timpul pentru carte.