În zeci de sate din raionul Soroca, oamenii pot achita cumpărăturile cu MIA

În raionul Soroca sunt aproximativ 150 de locuri în care cetățenii pot achita cu MIA, sistemul de plăți instant al Băncii Naționale a Moldovei. Majoritatea dintre ele se află în sate, în unele dintre localitățile rurale sunt și câte cinci astfel de puncte unde oamenii pot cumpăra și achita cu MIA.

Printre primii care și-au dorit modernizarea procedurii clasice de achitare, sunt și membrii familiei Prohor, care dețin un magazin în centrul satului Ocolina, din raionul Soroca. Unii oameni din sat s-au obișnuit deja să vină la magazin doar cu telefonul mobil în loc de portofel și să achite cu ajutorul aplicațiilor financiare, scanând QR codul de la magazin. Ba mai mult, aici ei pot retrage bani de pe card, la fel ca la un bancomat clasic.

„Acest sistem are mai multe avantaje, și este mai convenabil atât pentru cumpărători, cât și pentru noi, ne spune Aliona Prohor, proprietara magazinului. M-am străduit să atrag clienții prin aceasta – tineretul, bătrânii și chiar oamenii străini care trec prin sat. Ca să te duci în oraș, să scoți banii de la bancomat, faci cheltuieli în plus. Dar aici e comod și mai ușor. Îi învățăm și pe cei mai în vârstă să folosească telefonul la achitări, mai problematic este cu cei care nu au telefoane performante. Mergem înainte pas cu pas ca să ajungem la rezultate frumoase și bune.”

Această soluție digitală a fost elaborată cu sprijinul USAID Moldova, iar pentru a se încredința de implementarea acestui model de achitare în provincie, magazinul sătesc din Ocolina a fost vizitat de o cumpărătoare mai neobișnuită, Zeinah Salahi, șefa interimară a USAID Moldova.

„Această aplicație este impresionantă și minunată, noi ne-am bucurat să o putem vedea aici în acțiune, pentru că ne mândrim foarte mult cu acest parteneriat cu Banca Națională a Moldovei și sectorul privat. Ne bucurăm că în fiecare zi oamenii pot mai ușor să beneficieze de asemenea tranzacții ușoare și sigure, care sunt nu doar în orașe și nu mai trebuie să meargă la distanțe mari pentru a scoate banii și nici nu mai este necesar să poarte tot timpul cu ei foarte mulți bani cash, pentru ca să fie siguri că pot plăti. Ne-am bucurat să vedem aici, la Ocolina, acești inovatori care au vrut printre primii să aibă aceste sisteme inovative de plăți. Este foarte important să avem incluziune financiară pentru ca oriunde în țară să fie mai ușor și mai sigur să poți plăti” afirmă Zeinah Salahi.

Magazinele sătești au fost dotate cu terminale de plată electronice, care oferă soluții de acceptare a plăților pentru produsele comercializate în cadrul magazinelor, plăți comunale, dar și altele servicii care acceptă plăți prin RunPay.

„La început Banca Națională a lansat sistemul de plăți instant MIA, care în prima etapă a permis tranzacțiile de la om la om doar cu utilizarea numărului de telefon, ne explică Eugen Ghilețchi, șef al componentei Reforma sectorului financiar în cadrul Programului USAID Reforme Naționale și Structurale din Moldova. Începând cu luna august au fost lansate funcționalitățile pentru ca oamenii să poată să plătească prin MIA la punctele comerciale, prin intermediul scanării unui QR cod. Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova a alocat un grant pentru un prestator de servicii de plată care are o rețea foarte largă de agenți, adică de puncte comerciale, pe tot teritoriul republicii, care acoperă o populație de peste un milion de oameni, unde de facto o să poată să fie recepționate plățile prin scanarea codului QR. Totul este simplu, persoana vine la magazin și ia un șir de produse, atunci când ajunge la casa de marcat, el are posibilitatea să plătească în numerar sau cu cardul. Iar acum apare o nouă modalitate de plată prin intermediul sistemului de plăți Instant Mia, pentru aceasta are nevoie să fie instalată aplicația mobilă a unei bănci sau a unui prestator de servicii de plată. Casierul o să-i prezinte cumpărătorului QR codul, omul deschide aplicația mobilă a băncii sale sau scanează codul direct cu camera din telefon, după care alege care este aplicația din care vrea să facă plata. Pe ecran o să-i apară detaliile despre plată, suma plății și cui trebuie să-i facă plata. Omul doar confirmă tranzacția și comerciantul aproape că în timp real, în cel mult 10 secunde primește confirmarea plății și banii ajung în contul comerciantului. O altă funcționalitate este foarte utilă, în special în zonele rurale, unde nu există bancomate. Oameni pot de facto să scoată cash prin transferul banilor cu Mia. Cetățeanul se apropie la un punct comercial, care este agent de plată unde se acceptă plățile cu Mia, și de exemplu decide să scoată 200 de lei cash. Casierul introduce toate datele care generează QR codul, clientul deschide aplicația mobilă, scanează acest QR code și retrage banii, pentru un comision de 2% care se aplică la retragerea numerarului.”

Cu toate că acest sistem de plăți deocamdată nu este în fiecare sat din raionul Soroca, cu timpul ajunge la tot mai mulți oameni.

„Din cele 2100 de puncte din Republica Moldova, în raionul Soroca avem aproximativ 150, ne zice Alexei Socolov, director comercial al Runpay. Noi lucrăm mai mult în sate, iar pentru oameni e foarte comod, a scos telefonul din buzunar, a scanat QR codul și gata, banii s-au dus la vânzător. Omul nu plătește comision, omul nimic nu plătește în plus atunci când cumpără ceva și achită cu MIA”.

Menționăm că în peste 800 de localități rurale din Republica Moldova cetățenii au acum posibilitatea de a achiziționa produse din magazinele locale doar cu aplicația financiară din telefonul mobil prin intermediul MIA plăți instant, grație unei soluții digitale dezvoltate de RunPay cu sprijinul programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA).

Plățile instant MIA de la consumatori către afaceri aduc multiple beneficii consumatorilor și antreprenorilor, printre care comisioane reduse la acceptare și acces imediat la fonduri. Totodată, introducerea unor noi tehnologii, cum ar fi plățile prin coduri QR sau solicitările de plată, sporesc eficiența, securitatea și comoditatea tranzacțiilor financiare.

Între timp cu sprijinul USAID MISRA, companiile Paynet, QSystems și RunPay dezvoltă soluții inovative de acceptare a plăților pentru produse și servicii, care vor fi disponibile tuturor deținătorilor de conturi de plăți la prestatorii de servicii de plată bancari și nebancari din Moldova.