Igor Babără – o viață cu devotament în slujba Maternității

În fiecare colț al lumii, există oameni ale căror eforturi și devotament schimbă viețile altora. Un astfel de exemplu este și Igor Babără, născut la 22 august 1963 în orașul Soroca. A absolvit fosta școală nr. 3 din Soroca, apoi Școala nr.1, după care cu pași hotărâți în anul 1986, cu multă muncă și dăruire, Igor Babără a absolvit Facultatea de Medicină Generală a Universității de Medicină din Chișinău, fiind pregătit să își dedice viața în slujba sănătății.

Anii de internatură în domeniul obstetricii și ginecologiei la Spitalul Municipal din Bălți au fost o școală de viață, care de fapt a fost doar începutul unei călătorii către o carieră în medicină, o chemare inspirată de propria sa mamă, asistentă medicală dedicată și o moașă înțeleaptă. Nașterea unui copil și sănătatea unei femei-mame au devenit punctele sale de pornire, iar drumul către medicină a trecut prin Cantemir (1987-1989), unde au fost primele paciente, primele nașteri și primele intervenții chirurgicale ce au conturat calea sa profesională. Tot aici, a învățat că medicina nu este doar știință și tehnică, ci și o artă subtilă a compasiunii și empatiei.

Revine apoi la Soroca, unde consultă femeile sub îndrumarea regretatului medic profesor Arcadie Mazur, și aici a adus o contribuție neprețuită în sănătatea maternă. A început cu serviciile de noapte la Maternitate, iar transferul ulterior în această secție a amplificat practica sa sub îndrumarea medicilor de elită din Soroca, cum ar fi Grigore Dombrovschii, Claudia Andon, Vera Muntean, Larisa Herescu, ș.a.

Rezultatele sale nu au rămas în umbră, astfel că în 2004, în recunoașterea meritelor sale remarcabile, Igor Babără a fost numit Șef de Secție al Centrului Perinatal de Nivel 2 din Soroca. A fost o confirmare a muncii sale constante și a dedicării pentru bunăstarea mamelor și a nou-născuților. Cu fiecare zi de activitate, acesta a demonstrat că medicina este mult mai mult decât o profesie – este o chemare care nu ține cont de oră sau zi. Chiar și în momente importante ale vieții personale, cum ar fi ziua nunții fiicei sale, a plecat pentru trei ore la serviciu din cauza unei urgențe la Maternitate.

La vârsta de 60 de ani, cu o carieră de 36 de ani în medicină, în spatele său se află sute de povești de nașteri reușite, de speranțe întărite și de vieți protejate. Iar multe dintre copilele de cândva, născute la el, vin în prezent la acest medic deja ca mame ce dau viață unei alte generații de copii. Respectul și stima colegilor, administrației spitalului și a pacientelor sale sunt doar o confirmare a experienței și influenței sale pozitive.

*-*

Doina Osadciuc: Cu mare drag pot să vă spun că l-am cunoscut de la primele consultații când am rămas însărcinată. Am născut cu domnul Babără trei fetițe sănătoase, chiar dacă prima sarcină a fost mai complicată, am avut încredere că totul va fi bine și așa a fost! Pot să spun că este un medic de excepție, foarte atent și responsabil, care mi-a oferit susținere și încredere că totul va fi bine fiindcă, ca orice femeie însărcinată, eram îngrijorată de cum va decurge nașterea. Sunt recunoscătoare și îi mulțumesc din suflet!

Elena Zabrian: Domnul Babără mi-a făcut o intervenție la uter, și a fost una foarte reușită. Îi mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și pentru lucrul care l-a făcut.

Aliona Colițova: Medicul Igor Babără este un om extraordinar, este un om ca un înger păzitor pe acest pământ, iar eu am fost salvată de el de trei ori. Prima dată când am nimerit la dumnealui a fost la naștere, erau două asistente medicale, care deși s-au străduit mult nu m-au putut ajuta până dimineață, iar când a venit el în 15 minute aveam deja fetița mea în brațe. Peste câțiva ani m-a ajutat când am fost adusă de salvare cu o complicație urgentă. Am mai avut un caz trist și el m-a ajutat cu soția sa, Tatiana Babără, care este anesteziolog, să trec peste aceste momente grele. M-a încurajat mult. Dă Doamne să fie mai mulți oameni și specialiști așa ca Igor și Tatiana Babără. Sunt recunoscătoare și mulțumită, eu trăiesc și mă bucur de viață datorită dumnealui.

Tamara Grebănos: Am avut experiența frumoasă de a da naștere a doi copii sănătoși cu ajutorul medicului Igor Babără, pentru care îi mulțumesc foarte mult, suntem mândri cu toții că avem norocul de a avea în teritoriu așa medic.

Elena Cojocaru: Igor Babără este un profesionist integru și un OM de nota 10, am în vedere cu bun șimț și receptiv. Am născut ambele fete la Spitalul din Soroca și anume Igor Babără a primit nașterile! Experiența nașterii a fost una bună! Am urmat sfaturile lui, am avut încredere în el ca profesionist și totul a decurs foarte bine! Mai mult ca atât, cu Elisa în luna a șasea de sarcină am avut un risc major de a pierde sarcina, imediat am apelat la ajutorul lui, pentru ce îi mulțumesc din suflet. Am depășit situația datorită profesionalismului său.

Cristina Grosu-Todirel: Medicul Igor Babără a jucat un rol crucial în viața mea. Intervenind într-un moment critic, în loc public, salvându-mi viața. Găsindu-mă fără cunoștință, nu a stat să aștepte când ajunge ambulanța (cineva a zis că s-a chemat urgența) a apreciat de la prima vedere din ce cauză mă aflam în starea asta. Am fost dusă de el în spital, unde a efectuat o intervenție chirurgicală urgentă. Fără îndoială, implicarea sa a fost esențială pentru recuperarea sănătății mele și toate realizările ulterioare. Urmărind îndrumările în scurt timp am devenit însărcinată! Medicul Igor Babără având grijă de sănătatea mea și a pruncului, oferindu-mi sfaturi cu multă susținere pe parcursul acestei “călătorii speciale”, m-a transformat într-o mamă fericită de două ori! Dragul meu medic, vă sunt recunoscătoare din inimă. Fără profesionalismul și dedicarea dumneavoastră poate nici nu mai existam astăzi. Ați dat sens și valoare vieții mele. Vă mulțumesc pentru efortul depus și ați fost acolo când am avut cel mai mult nevoie. Sunteți un adevărat erou pentru mine.