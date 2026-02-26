Horoscopul zilei de 26 februarie 2026. Gemenii sunt atenți la cei pe care îi numesc prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Vrei să-ți depășești limitele și să demonstrezi că poți mai mult. Simți o dorință puternică de evoluție, fie în plan profesional, fie personal. Poate îți asumi o sarcină mai dificilă sau îți stabilești un obiectiv ambițios. Curiozitatea ta naturală te ajută să găsești soluții creative. Important este să nu te îndoiești de capacitățile tale.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Horoscopul zilei de 26 februarie 2026 spune că familia este pe primul loc pentru tine. Îți îndrepți atenția către cei dragi și simți nevoia să le oferi sprijin și afecțiune. Poate organizezi o întâlnire sau petreci mai mult timp acasă. Grija ta este apreciată, însă nu uita și de propriile nevoi. Echilibrul dintre a oferi și a primi este esențial. Atmosfera caldă din jurul tău îți oferă stabilitate emoțională și te motivează să mergi mai departe cu încredere.

Leu: 23 iulie – 22 august

Vrei să fii în centrul atenției și nu îți ascunzi dorința de afirmare. Ai carismă și energie, iar astăzi oamenii sunt atrași de prezența ta. Fie că este vorba despre o prezentare, o întâlnire sau un eveniment social, strălucești.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Ești organizată în tot ceea ce faci și nimic nu este lăsat la voia întâmplării. Planurile tale sunt bine structurate, iar eficiența ta este remarcabilă. Astăzi reușești să rezolvi sarcini care păreau complicate. Ai grijă, totuși, să nu devii prea critică, nici cu tine, nici cu ceilalți.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Ești pregătită pentru un nou început. Simți că o etapă din viața ta se încheie și alta este gata să înceapă. Poate fi o schimbare profesională, o decizie personală sau o nouă perspectivă asupra unui plan vechi. Ai nevoie de curaj pentru a face primul pas, dar intuiția îți spune că este momentul potrivit.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Vrei să-ți depășești limitele, dar într-un mod mai profund. Nu este vorba doar despre performanță, ci despre transformare interioară. Poate renunți la un obicei care te ținea pe loc sau iei o decizie care îți schimbă direcția. Ai o forță interioară impresionantă, iar astăzi o folosești pentru a evolua.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Nu te mai temi de ceea ce îți rezervă viitorul. În loc să te îngrijorezi, alegi să privești înainte cu optimism. Ai încredere că lucrurile se vor așeza în favoarea ta. Această atitudine pozitivă îți deschide uși. O oportunitate poate apărea exact când te aștepți mai puțin.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Ieși la o întâlnire amoroasă sau primești o invitație care îți stârnește emoțiile. Deși ești rezervată de obicei, astăzi alegi să lași garda jos. Ai șansa să construiești o conexiune autentică. Fii sinceră și nu încerca să controlezi totul. Uneori, lucrurile frumoase apar atunci când te lași purtată de moment,.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ai nevoie de liniște și de spațiu personal. Simți că agitația din jur te obosește și vrei să te retragi pentru a-ți pune ordine în gânduri. Nu te simți vinovată pentru această nevoie. Liniștea te ajută să-ți clarifici prioritățile și să îți regăsești echilibrul. După această pauză, vei reveni mai puternică.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Nu te mulțumești niciodată cu puțin și aspirațiile tale sunt mari. Astăzi îți stabilești standarde înalte și refuzi compromisurile care te-ar ține pe loc. Ai o sensibilitate aparte, dar și o ambiție care te împinge înainte. Dacă îți urmezi visurile cu perseverență, poți face pași importanți spre împlinire.

SURSA: catine.ro