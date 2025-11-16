Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 17-23 noiembrie 2025

Horoscop săptămânal Berbec: 17-23 noiembrie 2025

Acțiunile anumitor persoane încă îți mai atrag atenția. Deși încerci să faci lucrurile într-o manieră cât mai constructivă, impasurile peste care dai zi de zi te dezechilibrează. Este important să fii precaută atunci când vine vorba de relațiile cu cei din jur. Nimic nu este gratuit în această lume, nici măcar lucrurile despre care considerăm că ni se cuvin.

Horoscop săptămânal Taur: 17-23 noiembrie 2025

A te „dezlega” de anumite promisiuni pe care nu le-ai putut ține te poate ajuta să îți regăsești liniștea interioară. A recunoaște că nu ești capabilă de anumite lucruri nu reprezintă slăbiciune sau vulnerabilitate, ci este de fapt o acțiune care presupune asumare și încredere în sine. În plan profesional, cu siguranță ești capabilă de reușite extraordinare.

Horoscop săptămânal Gemeni: 17-23 noiembrie 2025

Persoanele născute sub această zodie trebuie să fie precaute cu privire la deciziile pe care le iau. Deși alegerile de natură rațională ne oferă senzația că sunt mai sigure, emoțiile sunt cele care ne dictează de fapt existența. Săptămâna aceasta este destul de dificilă pentru tine deoarece va fi nevoie să iei decizii rapide în situații-limită.

Horoscop săptămânal Rac: 17-23 noiembrie 2025

Te încrezi atât de mult în propriile puteri încât știi că acțiunile tale îți vor aduce reușita la care visezi. Dacă ceea ce simți te duce prea aproape de pericol și de posibilitatea de a fi dezamăgită, este important să îți dai seama de ce simți astfel. Este posibil ca anumite mecanisme psihologice să te împiedice să vezi realitatea din jurul tău.

Horoscop săptămânal Leu: 17-23 noiembrie 2025

Nimeni nu va reuși să te înțeleagă așa cum ai nevoie. Majoritatea persoanelor se vor îndepărta de tine din cauza dificultăților de comunicare. Atitudinea delăsatoare a echipei din care faci parte la birou te provoacă să iei inițiativa. Pur și simplu, simți că te sufoci atunci când lucrurile nu se întâmplă.

Horoscop săptămânal Fecioară: 17-23 noiembrie 2025

Intriga face parte din viața ta de zi cu zi. Pe parcursul acestei săptămâni vor fi situații dificile pentru tine. Ești o fire pașnică și nu știi, de cele mai multe ori, cum să integrezi la nivel emoțional disputele la care vei lua parte. Va fi nevoie să îți iei energia din relații și activități care te încântă pentru a putea face stresului cotidian.

Horoscop săptămânal Balanță: 17-23 noiembrie 2025

Indiferent de provocările următoarelor zile, vei reuși să petreci mare parte din timp alături de cei care „te vitalizează” psihic. Lucrurile simple sau banale îți construiesc fericirea zi de zi. Te bucuri cu o inocență autentică de tot ceea ce ai parte. Neînțelegerile pot fi destul de frecvente în perioada care urmează.

Horoscop săptămânal Scorpion: 17-23 noiembrie 2025

Capacitatea de a face lucrurile într-o manieră creativă te ajută să ieși din orice impas în care te afli. Mesajele confuze pe care le primești de la persoana iubită îți creează o stare de disconfort. Ți-ar plăcea să poți vorbi deschis despre anumite emoții, dar puterea prejudecăților este definitorie pentru tine. Este binevenită o doză de curaj!

Horoscop săptămânal Săgetător: 17-23 noiembrie 2025

Este posibil ca răspunsurile pe care le afli în aceste zile să nu fie compatibile cu ceea ce îți doreai să ajungi să trăiești. Până la urmă, totul se rezumă la alegerile pe care le facem. Spre sfârșitul săptămânii toate relațiile din viața ta par să fie zdruncinate de un sentiment de neconcordanță pe care îl resimți.

Horoscop săptămânal Capricorn: 17-23 noiembrie 2025

Sacrificiile pe care consideri că le faci pentru a menține un anumit nivel de armonie în cadrul familiei sunt recompensate pe măsură. Zilele acestei săptămâni poartă cu ele multă tensiune la nivel energetic. Te simți tot mai obosită și de aceea și dezorganizarea din jurul tău se va resimți ca având un impact destul de profund.

Horoscop săptămânal Vărsător: 17-23 noiembrie 2025

În cadrul anumitor relații care sunt importante pentru tine, atitudinea ta este destul de dezinteresată. Este posibil ca această delăsare pe care o resimți să fie cauza mai multor dezamăgiri acumulate. Dacă vrei să te apropii de cei din jur, este nevoie de mult mai mult decât o intenție la nivel mental. Știi asta și de aceea vei alege să fii mai blândă cu tine.

Horoscop săptămânal Pești: 17-23 noiembrie 2025

Planurile profesionale își urmează cursul, la fel ca întotdeauna. Nu se întâmplă nimic diferit în acest sector al vieții tale, dar nici nu îți dorești asta. Pentru finele acesta de an simți că ai nevoie de liniște și de momente lipsite de orice fel de acțiune. Alegi să fii mai blândă cu sine și prin asta simți că te vei „așeza” din punct de vedere emoțional.

