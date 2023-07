Horoscop 10 iulie 2023. Pentru o zodie apar câştiguri, de la serviciu sau din colaborări

O zi condimentată. O să aflăm şi veşti bune şi mai puţin grozave, dar, una peste alta o să ne descurcăm, frumos şi o să-i putem ajuta şi, pe cei din jurul nostru. Vibraţia zilei este 1 şi o putem lua de la capăt cu ceva care nu ne-a ieşit la prima cheie.

RAC

Se poate să vă aflaţi la început de drum în lumea afacerilor şi o să vă ghidaţi după fler, dar mai întrebaţi şi cunoscătorii ca să nu riscaţi prea mult. Apar câştiguri, pot fi atât de la serviciu, nişte sume în completarea salariului dar şi din colaborări.

LEU

E cineva care vă monitorizează, atent, şi o să vă facă curaj să vă invite la o cafea să vă cunoaşteţi, că speră să vă convingă să fiţi împreună, dacă n-aveţi pe nimeni. nSe anunţă succes şi n-o să lăsaţi să vă stea nimic în cale, c-o să puneţi la bătaie toate resursele ca să răzbiţi.

FECIOARĂ

Sunt treburi casnice de care-o să vă ocupaţi, că s-ar putea să fie urgente, mai cumpăraţi diverse lucruri noi şi-o să primiţi şi o mână de ajutor de la ai voştri. nVine cineva cu o ofertă de lucru şi poate n-o să ziceţi nu, că n-o să vă consume tot timpul liber şi op să faceţi rost de bani.

BALANŢA

O să vă luptaţi pentru drepturile voastre şi o să şi puteţi câştiga dacă apelaţi la un avocat, dacă n-aţi reuşit cu vorbă bună, fără s-ajungeţi la tribunal. nSe poate s-aveţi de semnat acte, poate le reactualizaţi, un buletin, paşaport, mai achitaţi nişte taxe, ca să nu plătiţi vreo amendă.

SCORPION

Poate ar trebui să fiţi ceva mai atenţi cu prietenii şi să n-aveţi aşteptări prea mari o bună bucată de vreme, până la sfârşitul lunii august, că oamenii devin indispensabili. nApare cineva care e capabil să vă facă viaţa mai frumoasă şi să vă aşezaţi la casa voastră dacă o să vă armonizaţi.

SĂGETĂTOR

Întâlnire cu oameni care vor să vă coopteze într-un proiect şi o să vă consultaţi agenda de lucru să vedeţi dacă e cazul să vă mai luaţi ceva în plus – ca să munciţi, sau nu acum. Poate faceţi ceva cu locuinţa, vă mutaţi, sau doar zugrăviţi, reamenajaţi interiorul.

CAPRICORN

Se poate să vă mai roage un angajator să semnaţi cu el şi dacă v-aţi săturat de şefi, de colegi, nici salariul nu vă mai mulţumeşte o să ştiţi ce răspuns să-i daţi. Se observă o cheltuială, poate pentru că trebuie să duceţi maşina în service dacă sunteţi pe picior de plecare în concediu.

VĂRSĂTOR

Poate vă duceţi la un interviu că să lucraţi ce vă place, sau alegeţi variantă pe cont propriu pentru că nu agreaţi ideea de să lucra pentru un stăpân. Se anunţa un succes de grup şi o să fie o colaborare în plan profesional, dar la fel de bine poate fi şi în plan personal.

PEŞTI

O să intraţi la cheltuială c-or fi plăti neprevăzute şi sunteţi conştienţi de faptul că nu e bine să le amânaţi şi o să vă descurcaţi cu toate obligaţiile financiare. nO să puteţi rezolva tot felul de treburi şi de serviciu, şi de familie şi se poate să vă rămână o oră, două şi pentru voi, să vă deconectaţi.

BERBEC

Se poate să vi se propună o funcţie şi o s-o acceptaţi c-o să tot căutaţi soluţii pe parcurs să vă descurcaţi cu toate responsabilităţile, deloc puţine. nO să depuneţi ceva efort ca să mulţumiţi pe toată lumea, dar tot or să mai fie persoane care să vină cu unele reproşuri.

TAUR

E posibil să vă fi luat cu treabă şi să uitaţi de problemele de sănătate, dar tot ar trebui să vă faceţi o programare la un consult ca să nu vă treziţi cu neplăceri. Se poate să primiţi o invitaţie la plimbare, la cafea, că e cineva care vede în voi un posibil partener de viaţă – vedeţi ce-i spuneţi.

GEMENI

Se poate să ieşiţi la rampa cu ceva nou şi să iasă ceva pentru care să primiţi felicitări şi bani, oricum, munca o să vă fie răsplătită Vă pot intra bani şi să luaţi ceva scump, bilete de vacanţă, poate să schimbaţi, neapărat, mediul.

SURSA:stirileprotv.ro