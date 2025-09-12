Gheorghe Urschi, în stare gravă la spital: Familia cere urgent ajutor

Maestrul Gheorghe Urschi se află în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, după o intervenție chirurgicală efectuată pe 26 august. Familia face apel la autorități pentru ca acesta să fie transferat de urgență la o altă instituție medicală, unde să beneficieze de tratament și stabilizare, transmite tv8.md.

Potrivit rudelor, artistul are febră, hemoglobină foarte scăzută și alte complicații care necesită investigații imagistice imediate.

„Am fi recunoscători dacă acest mesaj poate fi livrat și doamnei ministră Ala Nemerenco. Faceți, vă rog, share. Cu Doamne ajută!”, se mai arată în apelul familiei.

Gheorghe Urschi s-a născut pe 18 ianuarie, în satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești. Umoristul a urmat cursuri de actorie la școala de teatru de la Moscova. Și-a început cariera actoricească la Teatrul Luceafărul. A jucat în multe piese de teatru și a regizat zeci de spectacole: Steaua fără nume, Jucării de oțel, Jocul dragostei și al întâmplării, și multe altele.

De-a lungul celor peste 40 de ani de activitate, a realizat numeroase emisiuni și concerte. De asemenea, Gheorghe Urschi a scris și câteva volume de nuvele, versuri și muzică pentru mai multe piese, inclusiv romanțe. Artistul este autorul mai multor scenarii și a regizat trei filme, printre care renumita peliculă „Văleu, văleu, nu turna”.

În iunie 2011, Gheorghe Urschi a suferit un atac cerebral, urmând un an de spitalizare, printre care patru luni la o clinică de reabilitare în Israel. În anul 2012, umoristului i-a fost conferit titlul de „Artist al poporului”, iar în 2014, a devenit cetățean de onoare al orașului Chișinău. Din anul 2019, Gheorghe Urschi este Laureat al Premiului Național.