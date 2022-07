Ghenadie Muntean: „Vom avea grâu de calitate superioară, am pierdut în cantitate, dar am câștigat în calitate”

Recoltarea culturilor de prima grupă din raionul Soroca, se apropie de final. Rezultatele sunt mai mici decât cele de anul trecut, în schimb calitatea grâului ar fi mai bună. Așa este de exemplu la SRL “TehRubSor” din Rublenița, condusă de Ghenadie Muntean.

„Suntem la finalizarea primei etape de recoltare a cerealierelor, acest ultim masiv are o suprafață de 106 hectare, pe care sperăm să-l finalizăm în aceste zile, spune Ghenadie Muntean. Avem un an specific, iar în lipsa precipitațiilor nu sunt roadele pe care le-am așteptat. Am investit foarte mult în îngrășăminte, pesticide și insecticide, dar asta e natura. Dacă anul trecut roada a fost destul de mare, anul acesta vom avea cam 3,5 tone de grâu pe hectar. Este clar că nu este ceea ce ne-am așteptat noi și e dureros. În schimb pot să spun cu certitudine că vom avea grâu de calitate superioară, am pierdut în cantitate, dar am câștigat în calitate, în comparație cu anul trecut. Am recoltat până acum rapița, am început și recoltarea merelor de vară, care merg la fabrica de prelucrare cu 1 leu și 50 de bani, fiindcă în altă parte nu sunt solicitate. Avem și câteva camioane cu mere, pregătite în frigider de anul trecut, sunt vreo 50-60 de toane. Mai așteptăm un pic, dacă nu le vom vinde în altă parte, vor merge și ele la suc. Perspectiva cu merele de vară este tristă, în primăvară am defrișat deja o suprafață de 23 de hectare de livezi, cel mai degrabă că la toamnă vom defrișa o suprafață de 40 de hectare de livadă de mere. Nu mai este rentabil să creștem mere, de exemplu anul trecut am compensat cheltuielile luând de la porumb. Am cules și caisele, dacă la început mai întrebau de ele, acum cumpărătorii trec pe alături. Anul acesta avem roadă bună, dar mereu este așa, când e roadă bună prețul e mic, când e puțină roadă prețul este mai mare. Iar problema cea mare este că anul acesta cheltuielile logistice la exportare sunt mult mai mari ca în alți ani.”

Recoltarea rămâne una dintre cele mai plăcute lucrări, căci anume atunci se vede că munca de peste an nu a fost în zădar. Chiar dacă uneori rezultatele sunt altele decât cele așteptate la semănare.