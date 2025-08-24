Găinile au invadat un oraș din Spania

În plină caniculă și cu plajele aglomerate de turiști, o problemă neobișnuită perturbă activitatea estivală din orașul Torrevieja (Alicante): invazia găinilor. Primăria asigură că, în realitate, „nu reprezintă un pericol și nici o invazie”, deși presa locală vorbește de aproximativ 700 de păsări.
Totul a început în 2014, când o persoană a lăsat 40 de găini în parcul Las Naciones din Torrevieja. De atunci, păsările s-au reprodus și s-au înmulțit fără ca nimeni să fie capabil să le captureze sau să le împiedice reproducerea, scrie adevarul.ro cu reimitere la huffingtonpost.es