Găinile au invadat un oraș din Spania

 În plină caniculă și cu plajele aglomerate de turiști, o problemă neobișnuită perturbă activitatea estivală din orașul Torrevieja (Alicante): invazia găinilor. Primăria asigură că, în realitate, „nu reprezintă un pericol și nici o invazie”, deși presa locală vorbește de aproximativ 700 de păsări.


