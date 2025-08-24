Alegerile parlamentare din 28 septembrie, fără Partidul Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale” și Partidului Politic „Moldova Mare”

Comisia Electorală Centrală a respins cererea Partidului Politic „Pentru Oameni, Natură și Animale”, după ce Comisia a constatat nereguli privind procedura internă de desemnare a candidaților și lipsa respectării condițiilor stabilite la art. 68 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022. 

La fel a fost respinsă lista Partidului Politic „MOLDOVA MARE”. În urma examinării, s-a constatat că unul dintre candidați cade sub incidența art. 16 alin. (2) lit. c) din Codul electoral. Eliminarea acestuia a dus la diminuarea cotei de reprezentare de gen sub pragul minim de 40%, ceea ce a făcut ca întreaga listă să fie declarată neconformă.

