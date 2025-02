Fiecare se întitulează procuror, judecător și ghilotinar – cazul celor două femei tragic pierdute

Și acum despre ambele cazuri care sunt în atenția societății.

1. Decesul matern.

În primul rând ce am făcut eu în calitate de ministru ca să cobor indicatorii de deces matern de care m-am speriat când am preluat ministerul. Am analizat toată mortalitatea maternă să vedem de ce e așa înaltă, m-am întâlnit cu toți sefii de spitale, maternități, am emis ordine, dat indicații, echipat toate maternitățile de nivel II și III cu cele mai performante echipamente, de la cele mai simple la ventilatoare pulmonare, incubatoare pentru prematuri si reanimobile neonatale pentru a transfera micuții născuți cu probleme la Chișinău. De asemenea s-au reparat secțiile, sălile de operații, s-au asigurat cu tot necesarul. Fiecare caz nu doar de deces, dar de proximitate de deces este raportat direct mie la orice oră de zi sau noapte, sunt invitați toți cei implicați pentru discuție la minister în termen de trei zile, instituite comisii de expertiză și cazurile despicate în zece. Astfel ne-a reușit să înregistrăm în ultimii doi ani cel mai jos indicator de mortalitate maternă de la independența încoace. Când se înregistrau câte 14 cazuri pe an pe țară nu se auzea nimeni indignând-se. Atunci nu se putea. Erau alte guvernări. Acum sunt ai noștri. Am ajuns la doar 2-3 cazuri pe an, care din tot sufletul îmi doresc să nu fie nici astea. Spitaul raional Edineț a beneficiat și el de cele mai performante echipamente, inclusiv centrul perinatal.