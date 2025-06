Eugen Doga, în amintirea artiștilor. Vasile Iovu: „Era tot timpul cu penița și partiturile în buzunar

Artiști, colegi de scenă și prieteni apropiați îl deplâng pe marele compozitor Eugen Doga, trecut astăzi la cele veșnice. Naistul Vasile Iovu, cântărețul român Paul Surugiu-Fuego și pictorița Galina Vieru i-au adus omagii emoționante, subliniind profunzimea moștenirii lăsate de marele compozitor Eugen Doga, relatează moldpres.md

Popularitatea compozitorului Eugen Doga s-a construit cu greu, își amintește naistul Vasile Iovu, care a exprimat regret și compasiune. Vasile Iovu își amintește de momentele petrecută alături de marele compozitor.

„Am fost în relații foarte bune cu Maestrul. Am înregistrat foarte multe piese de ale lui. Melodii pentru filme am înregistrat și aici și la Moscova, această muzică a stat la temelia popularității sale. Popularitatea sa s-a construit greu, dar a devenit veșnică. Era tot timpul cu penița și partiturile în buzunar, tot timpul îi suna muzica în cap. În viziunea mea, oamenii talentați sunt veșnici, așa va rămâne și Eugen Doga. Toată cultura noastră are o pierdere mare și nu știu dacă vor mai fi așa talente în anii ce vin”, a declarat pentru MOLDPRES artistul.