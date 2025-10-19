Etichetele, scutul invizibil al consumatorului modern

Etichetele produselor nu sunt doar o formalitate, ci o garanție a transparenței și siguranței pentru consumatori. De la alimente la produse chimice sau textile, fiecare etichetă trebuie să furnizeze informații clare, lizibile și inteligibile, astfel încât oamenii să știe exact ce cumpără și cum să utilizeze în siguranță produsul.

Eticheta — prima linie de apărare a consumatorului

Etichetele produselor joacă un rol esențial în protecția consumatorilor, oferind detalii care permit luarea unor decizii de cumpărare informate și responsabile. Ele descriu compoziția, originea, modul de utilizare și termenul de valabilitate al produselor, contribuind la transparență și siguranță.

Legislația națională prevede obligația ca toate aceste informații să fie clare, lizibile și ușor de înțeles. Cadrul normativ este stabilit printr-o serie de acte legislative, printre care Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, precum și mai multe hotărâri de Guvern ce reglementează sectoare specifice: produse chimice, jucării, textile, medicamente veterinare sau explozivi de uz civil.

Fără etichetă corespunzătoare, produsul nu are ce căuta în comerț

În practică, autoritățile constată că numeroși producători și comercianți fie nu cunosc, fie ignoră normele privind etichetarea produselor. Această neglijență afectează direct drepturile consumatorilor, care sunt privați de informații esențiale privind compoziția, proveniența sau eventualele riscuri.

De multe ori, informațiile sunt redactate într-un limbaj greu de înțeles sau amplasate într-un mod care le face aproape ilizibile. Chiar dacă formal cerințele sunt respectate, lipsa de claritate transformă eticheta într-un obstacol, nu într-un instrument util. În aceste situații, legislația prevede că produsele care nu respectă cerințele de etichetare trebuie retrase din comerț.

Ce este o etichetă și ce trebuie să conțină

Potrivit Legii nr. 279/2017, eticheta este orice marcaj, semn, imagine sau descriere scrisă ori tipărită pe ambalajul produsului sau atașată acestuia. Aceasta oferă informații esențiale despre produs, indiferent dacă este imprimată, lipită sau gravată. Important este ca ea să fie clară, vizibilă și redactată în limba română.

Informațiile obligatorii pentru produsele alimentare

Eticheta unui produs alimentar trebuie să includă cel puțin:

Denumirea produsului, conform legii sau uzului comercial, fără a crea confuzii în rândul consumatorilor.

Lista ingredientelor, precedată de mențiunea „Ingrediente”, cu indicarea tuturor componentelor, inclusiv a celor care pot provoca alergii (de exemplu, gluten, ouă, arahide). Ingredientele sub formă de nanomateriale trebuie specificate clar, urmate de mențiunea „nano”.

Cantitatea ingredientelor, obligatorie atunci când acestea au o importanță esențială în produs sau sunt menționate în denumire ori prezentare.

Există și excepții:

fructele și legumele proaspete netratate;

apele carbogazoase (dacă este indicat caracterul carbogazos);

oțeturile naturale fără adaosuri;

produsele lactate simple (brânzeturi, unt, smântână fermentată) fără alte ingrediente;

produsele cu un singur ingredient clar identificabil.

De ce este importantă etichetarea corectă

O etichetare transparentă și completă nu doar respectă legea, ci și consolidează încrederea dintre consumatori și producători. Prin etichetă, cumpărătorii pot compara produse, identifica alergeni, evalua calitatea și evita riscurile pentru sănătate. În același timp, pentru producători, respectarea cerințelor legale privind etichetarea înseamnă acces la piață și credibilitate în fața publicului.

Eticheta este o punte de încredere între producător și consumator. În lipsa unei etichetări adecvate, produsul nu ar trebui să ajungă niciodată pe raft. Respectarea standardelor legale nu este doar o obligație, ci o dovadă de respect față de clienți și față de principiile unui comerț echitabil și sigur.

