Eroinele din spatele succesului unui elev cu autism / VIDEO

Alexandru Caraion este elev în clasa a IX-a și în curând va absolvi Gimnaziul nr. 2 din Drochia. Diagnosticul de autism i-a fost pus încă din perioada grădiniței, ceea ce a adus numeroase provocări în viața lui și a familiei sale. Cu toate acestea, istoria lui Alexandru este una frumoasă și motivațională, datorită a două persoane care i-au oferit constant sprijinul și ajutorul necesar: mama sa și psihopedagogul Viorica Țîlea.

Mama lui Alexandru înfruntând dificultățile și necunoscutul a reușit să depășească momentele de incertitudine și să se dedice complet copilului său. La fel de importantă în această poveste este Viorica Țîlea, psihopedagog la Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP) din Drochia. Viorica a început să lucreze cu Alexandru încă de când acesta frecventa instituția preșcolară.

Doina, mama lui Alexandru: ” Eu cred că cea mai dificilă perioadă a fost atunci când mi s-a spus diagnoza copilului. În primul rând, nu știam ce este autism. Dar pentru orice părinte, pentru orice mamă, indiferent ce diagnoză s-ar pune, este o durere. Și perioada grea a durat cam un an, un an jumătate, până eu am depășit starea. Starea asta de greutate și de neștiință. Ce este autismul și ce va fi mai departe? De ce anume cu copilul meu se întâmplă aceasta? Acestea sunt întrebările care apar la toți părinții când li se anunță o diagnoză oarecare. Apoi am trecut la altă etapă, pe care psihologii o numesc de acceptare. Și de aici a pornit o nouă etapă în viața mea. Eu am devenit mai mai dedicată copilului decât am fost până atunci și am înțeles că eu îi trebuiesc lui foarte mult, pentru ca el să se simtă bine, ca el să meargă înainte, să se dezvolte. Am înțeles că voi face tot posibilul. Și datorită, speranței și încrederii în sine am reușit. Am fost totodată ajutată și de psihopedagogi. O persoană care foarte mult ne-a ajutat pe mine și pe Alexandru este Viorica Țilea, care este psihopedagog la SAP.

Alexandru a înregistrat progrese vizibile datorită muncii dumneaei. Copilul scrie, vorbește, citește. Avem rezultate bune în școală și deja în ziua de astăzi suntem absolvenți ai clasei a IX-a de la Gimnaziul numărul 2 din Drochia. Înainte de aceasta am frecventat și Liceul Mihai Eminescu și vreau să spun că noi am fost primiți foarte bine în ambele instituții. Copiii au fost îndrumați cum să se comporte cu Alexandru, dar pe parcurs ei deja făcând cunoștință, fiind deja colegi, l-au studiat singuri și știau deja toate nuanțele de comportament al lui. Și el, Alexandru, la rândul său, tot este foarte bucuros și sociabil că are și el prieteni. Pentru a avea succes trebuie să avem răbdare, foarte multă răbdare cu acești copii și chiar vin cu un apel să nu fie izolați, să nu fie ținuți în casă.

Viorica Țîlea, psihopedagog, Serviciul de Asistență psihopedagogică Drochia: ”Cu Alexandru am început să lucrez încă din perioada când el frecventa instituția preșcolară. De fapt, era ultimul an, pentru că el nu a fost încadrat într-o instituție. Mamei i s-au refuzat toate solicitările de a frecventa instituțiile din orașul Drochia. A venit la noi la serviciu cu mama. Copilul nu avea formate nici un fel de abilități de relaționare, de lucru, atât individual, cât și în grup. De aceea Alexandru a fost pentru mine o experiență frumoasă, am învățat împreună cu el. Pe atunci au început formările psihologilor din servicii de asistență psihopedagogică Drochia de către formatorii austrieci, germani, elvețieni, englezi care ne-au format în acest domeniu, pentru că noi practic nu cunoșteam nimic despre tulburările din spectrul autist. Împreună cu Alexandru lucrez al nouălea an, pentru că anul acesta este absolvent al unui gimnaziu din orașul Drochia. Dar vreau să zic că perioadele acestea de lucru individual în clasele primare, practic o oră în fiecare zi, au contribuit la faptul că lui Alexandru i s-au format diverse abilități de lucru chiar și la disciplinele matematică, limbă română, diferite limbi străine, pentru că el are niște abilități mai pronunțate în achiziționarea limbilor străine. Progresele au fost înregistrate încet, dar frumoase: a învățat să mănânce, să-și spele mâinile, să se îmbrace dezbrace, abilități de relaționare cu diverse persoane, să facă contact cu alți copii și tot așa. Încetul cu încetul, el a susținut și examenul în clasa a patra, cu toți copiii, evident după un curriculum modificat și după un test modificat, iar acum va susține și examenele de absolvire a clasei a IX-a.”

