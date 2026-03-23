Elevii din raionul Florești au participat la excursii ghidate la Gara Feroviară, Monumentul Deportaților, Muzeul Militar și Muzeul Național de Istorie a Moldovei

În cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței, elevi și profesori din raionul Florești, alături de semenii din alte raioane și orașe au participat la excursii ghidate la Gara Feroviară, Monumentul Deportaților, Muzeul Militar și Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

La fel,, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a prezentat elevilor spectacolul „Dosarele Siberiei”.

Excursia face parte dintr-o serie de patru activități educaționale organizate pe parcursul lunii martie, în cadrul Decadei „Memoriei și Recunoștinței”, desfășurate de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Ministerul Culturii, Muzeul Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Muzeul de Istorie Militară.