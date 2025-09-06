Eclipsa din septembrie marchează un nou început pentru patru zodii

Sezonul eclipselor aduce una dintre cele mai puternice influențe cosmice ale anului 2025. Pe 7 septembrie, o eclipsă de Lună în Pești va afecta emoțiile, relațiile și direcția spirituală, iar patru zodii vor resimți mai intens această energie, confruntându-se cu revelații și schimbări inevitabile.

Eclipsele sunt considerate momente de destin. Ele oferă ocazia de a încheia cicluri și de a reseta direcția personală. Dacă o Lună Plină marchează finalul unui capitol, eclipsa de Lună amplifică acest efect, aducând revelații imposibil de ignorat.

Eclipsa din 7 septembrie, la gradul 15 în Pești, aduce emoții intense și treziri spirituale, obligând oamenii să facă diferența între realitate și iluzie. Universul cere echilibru între compasiune și sacrificiu, optimism și autoamăgire, iubire și tendința de a se pierde în relații.

Zodiile cel mai afectate sunt: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Pentru Gemeni, eclipsa aduce claritate asupra sacrificiilor necesare pentru a-și construi viitorul dorit. Aceștia sunt provocați să renunțe la credințe emoționale vechi și să-și înfrunte fricile legate de vizibilitate și asumarea rolului lor în societate. Intuiția și creativitatea devin aliați esențiali.

Fecioarele vor observa tipare nesănătoase în relații și vor înțelege că dezvoltarea personală depinde de interacțiunea cu ceilalți. Este momentul să stabilească limite și să caute sprijin, dar și să facă sacrificii în modul de a se raporta la ceilalți pentru a-și găsi liniștea interioară.

Săgetătorii vor fi confruntați cu emoții reprimate și nevoi sufletești neglijate. Eclipsa le amintește că viața personală și legăturile intime sunt la fel de importante ca succesul și recunoașterea profesională. Sacrificiile în carieră pot fi inevitabile, dar vor aduce apropiere de familie și vindecare.

Peștii, fiind gazdele eclipsei, resimt cel mai puternic energia astrală. Este momentul să lase în urmă identități și credințe care nu le mai reflectă adevăratul sine. Practicarea iubirii de sine și autocunoașterea le vor deschide noi oportunități și vor marca o transformare personală profundă.

Eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025 reprezintă un punct de cotitură, un moment cosmic al adevărurilor revelate și al desprinderii de trecut, oferind tuturor, dar mai ales celor patru zodii afectate, șansa de a se alinia la o nouă direcție de viață.