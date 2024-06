Ecaterina Moldovan: “Infrastructură rutieră performantă, servicii medicale de calitate, locuri de muncă bine plătite, oare nu asta ne dorim și noi, acasă?”

Referendumul pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este însoțit de o anti-campanie de denigrare a tot ce este Europa. Se distribuie tot felul de narațiuni, care, în mare parte sunt total invers decât cum este realitatea. Dovadă ar fi și faptul că mulți dintre membrii familiilor celor care critică Uniunea Europeană, inclusiv distribuie ziare cu mesaje antieuropene pe la piețele din Soroca, obișnuiesc să se odihnească anume acolo, să-și cumpere case și apartamente în orașe europene, ba să-și trimită și copiii la studii în București, Berlin sau Paris. Noi știm că Uniunea Europeană nu este perfectă și nici câinii nu umblă pe acolo cu colaci în coadă, dar atât timp cât tot felul de indivizi omit valorile europene, inventează probleme false și îndrugă tâmpenii, am rugat mai mulți soroceni, stabiliți în statele Uniunii Europene, să ne scrie despre realitatea de acolo.

“Mă numesc Ecaterina și locuiesc, împreună cu familia mea, în Irlanda de 3 ani. Locuim într-o suburbie a orașului Dublin, iar copiii studiază la școlile publice din localitate. Irlanda este o țară caldă, mai puțin referitor la vreme, care oferă mai multe oportunități de studii și afaceri, precum și un nivel decent de trai. Au o infrastructură dezvoltată și salarii înalte, dar nu doar astea sunt lucrurile care m-au surprins plăcut când ne-am mutat aici.

Atitudinea pozitivă și zâmbetul cu care te întreabă oamenii de aici, daca ești bine și dacă te pot ajuta cu ceva, m-au mirat. Curând m-am obișnuit și eu să zâmbesc și să zic Sorry, dacă mă ciocnesc cu cineva în stradă sau mă înghesui între rafturi la magazin. Cumpătarea și amabilitatea șoferilor pe străzi, precum și marcajul stradal impecabil, m-au ajutat rapid să mă simt confortabil în trafic, deși aici se circulă pe banda stângă. Cea mai frumoasă experiență aici, în Irlanda, a fost integrarea în sistemul educațional. Copiii au mers la școli diferite, pentru că aici școlile primare, clasele 1-6 și cele secundare clasele 7-12 sunt separate. Ambele școli sunt bine dotate, prietenoase, cu un curriculum variat, iar cazurile de bullying sunt rar întâlnite și eradicate.

Noi am optat pentru școli publice și laice, orele de religie sunt opționale. Deoarece în școală studiază copii originari din mai multe țări și care îmbrățișează religii diferite, anual se organizează o zi a religiilor, pe parcursul căreia copiii află lucruri interesante ce țin de alte credințe. Școlile sunt incluzive, copii cu dizabilități sunt integrați firesc în procesul educațional în funcție de necesități. O mare atenție în școala primară se acorda emoțiilor, copii învață să le identifice și să le gestioneze corect, sa interacționeze intre ei într-un mod prietenos și pozitiv.

Cunosc că în Republica Moldova se vehiculează idei de genul, familia tradițională nu are valoare în Europa, copiii sunt învățați la școală să nu creadă în Dumnezeu sau viceversa sunt obligați să creadă în Dumnezeu, pe stradă copiii întâlnesc cupluri cu orientare sexuală netradițională, la școală copiilor li se explică că familia poate avea două mame sau doi tați etc. Din experiența personală declar că nici una din declarațiile menționate nu corespunde adevărului. Noi suntem o familie cu valori tradiționale și nu am simțit niciodată presiune din partea școlii, bisericii sau societății de a schimba aceste valori. Eu nu idealizez Irlanda, în această țară crește rata criminalității și consumul de droguri, criza imobiliară ia amploare, cresc prețurile la carburanți și implicit la toate celelalte. Sunt tendințe comune în toată Europa. Dar, de partea cealaltă, sistemul educațional excepțional, infrastructură rutieră performantă, servicii medicale de calitate, locuri de muncă bine plătite, oare nu asta este ce ne dorim și noi, acasă?”

Ecaterina Moldovan, Irlanda

