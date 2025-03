Donatorii de fațadă ai bașcanului

Se regăsesc în lista sponsorilor campaniilor electorale ale unor candidați înscriși în cursa pentru fotoliul de bașcan al Găgăuziei din acest an, dar spun că habar nu au că au donat vreun leu. Alții susțin că au făcut donații, doar că în alte scopuri, nicidecum pentru alegerile din autonomie. Vorbim de zeci de oameni cu care am reușit să discutăm, unii dintre ei nici nu locuiesc în regiunea găgăuză. Cine sunt donatorii de fațadă, ce sume au donat și cine este candidatul care a beneficiat din plin de acești bani, aflați în investigație.

Mariana Veveriță este angajata Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” din orașul Orhei. Numele femeii apare în lista sponsorilor campaniei electorale a candidatei Partidului „ȘOR” la funcția de bașcan al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, Evghenia Guțul.

Reporter: 6 000 de lei ați făcut o donație. MARIANA VEVERIȚA, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu, pentru prima dată aud așa ceva. Nu. Reporter: Cum credeți că ați ajuns în această listă? MARIANA VEVERIȚA, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Chiar nu cunosc. Sunt șocată și eu. O fraudă ori cum să o numesc. Chiar sunt… Eu nu am cuvinte. Reporter: Dar în general faceți astfel de acte, donații? MARIANA VEVERIȚA, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu. Donații fac pentru copiii care au nevoie, dar pentru așa ceva nu. Reporter: Dar v-ați permite să faceți o astfel de donație de 6 000 de lei? Salariul dumneavoastră cât este? MARIANA VEVERIȚA, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu, nu-mi permit. Am familie și doi copii. Cheltuielile sunt mari. Reporter: Dar salariul dumneavoastră este mai mic decât această sumă? MARIANA VEVERIȚA, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: În jur, dar nu. N-am donat, nu donez și nici nu voi dona în așa scopuri.

Și directoarea bibliotecii din Orhei, Stepanida Țugui, ar fi scos din buzunar 10 000 de lei. Cel puțin, această informație este menționată în rapoartele financiare ale candidatei Evghenia Guțul, depuse de aceasta la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei.

STEPANIDA ȚUGUI, directoare, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Eu nici nu primesc așa salariu mare, noi bibliotecarii avem salarii mai mici, plus, minus. Reporter: Dumneavoastră ați făcut vreo donație în cadrul vreunei campanii electorale? STEPANIDA ȚUGUI, directoare, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu, dar cu ce ocazie? Pur și simplu, actele noastre sunt la Consiliu [Raional], noi ne subordonăm Secției Cultură a Consiliului Raional. Nu știu care este posibilitatea… Eu n-am făcut donații, eu nu-s așa avută ca să îmi permit asemenea lucruri.

O altă angajată a aceleiași biblioteci ar fi făcut și ea o donație de 7 000 de lei, deși habar nu are despre acest lucru. În ziua filmărilor avea zi liberă, dar ne-a răspuns, ulterior, la telefon.

ANA-MARIA ȚUGUI, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu, parcă nu am făcut nicio donație în vreo campanie electorală. Reporter: Sau poate pentru vreun candidat? Ați susținut vreodată… ANA-MARIA ȚUGUI, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu, nu, nu. Nu, n-am donat nicio sumă la niciun partid niciodată. Reporter: Dar despre campania electorală a Evgheniei Guțul, despre Evghenia Guțul ce cunoașteți? ANA-MARIA ȚUGUI, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu știu, prima oară aud numele acesta. Știu că sunt diferite campanii prin țară, dar nu cunosc în legătură cu subiectul dat. Reporter: Sau despre alegerile care au avut loc în Găgăuzia pentru funcția de bașcan al Găgăuziei cunoașteți ceva? ANA-MARIA ȚUGUI, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Știu că au fost ceva alegeri, dar nu sunt informată la subiectul dat. Reporter: Nu ați fi donat dumneavoastră 7 000 de lei pentru campania electorală? ANA-MARIA ȚUGUI, specialistă, Biblioteca Publică Raională „A. Donici”, Orhei: Nu. Cu siguranță că nu, nu am făcut așa ceva.

De la Centrul Raional de Cultură „Andrei Suruceanu” din Orhei au donat pentru campania electorală a Evgheniei Guțul șapte angajați. Șeful instituției – 10 000 de lei, iar subalternii săi – sume între 5 000 și 8 000 de lei. Printre ei este și directoarea adjunctă a Centrului, Natalia Cupcea, singura pe care am găsit-o la locul de muncă în ziua filmărilor.

Reporter: Raportul este pe site-ul CEC al Găgăuziei și e al candidatei Evghenia Guțul. NATALIA CUPCEA, directoare adjunctă, CRC „A. Suruceanu”, Orhei: Eu nici n-o cunosc, sincer vă spun. Eu jur că nici n-o cunosc pe doamna Guțul sau cum spuneți.

Femeia spune că donația de 8 000 de lei, pe care a făcut-o în luna aprilie, a fost, de fapt, pentru Partidul „ȘOR”.

Reporter: Pentru cine ați făcut donația? NATALIA CUPCEA, directoare adjunctă, CRC „A. Suruceanu”, Orhei: Pentru partid. Reporter: Care partid? NATALIA CUPCEA, directoare adjunctă, CRC „A. Suruceanu”, Orhei: Partidul „ȘOR”. Acolo nu scrie că e pentru Găgăuzia, că e pentru Franța sau pentru Italia. Nouă ne-au spus și noi am donat și gata. Reporter: Toți au donat în aceeași zi, dumneavoastră și colegii dumneavoastră. NATALIA CUPCEA, directoare adjunctă, CRC „A. Suruceanu”, Orhei: Păi, doar nu vine de la unul la altul. Noi dacă facem, ne adunăm și vorbim, și gata. Am dat, ne-am înțeles și gata, asta e. La noi așa e în colectiv.

Am mers pentru explicații și la sponsorii lui Guțul, angajați ai Consiliului Raional Orhei și instituțiile din subordine. Printre aceștia, președintele Consiliului, dar și cei patru vicepreședinți, care au făcut donații generoase între 14 000 și 20 000 de lei.

TATIANA PLATON, vicepreședintă, Consiliul Raional Orhei: Dacă vă referiți la ultima donație a mea, da, este este o donație de 20 000 de lei. Este un drept al meu, ca și al fiecărui cetățean, este un drept constituțional, care are dreptul să adere la orice instituție, la orice formațiune, la orice. Și eu am dorit să donez, și eu am să o fac în continuare.

MARINA CRAVCENCO, vicepreședintă, Consiliul Raional Orhei: Noi am făcut donații pentru campania electorală, vă satisface? Vă rog frumos. Reporter: Vrem să verificăm dacă într-adevăr sunteți dumneavoastră. Dacă sunteți dumneavoastră în această listă. MARINA CRAVCENCO, vicepreședintă, Consiliul Raional Orhei: Citiți. Reporter: Dar în listă dacă sunteți dumneavoastră într-adevăr? MARINA CRAVCENCO, vicepreședintă, Consiliul Raional Orhei: Da, sunt.

Președintele Consiliului raional Orhei, Dinu Țurcanu, nu era la birou așa că l-am telefonat.

DINU ȚURCANU, președintele Consiliului Raional Orhei: Mă abțin de la orice comentariu. Reporter: Dar dumneavoastră ați făcut vreo donație? DINU ȚURCANU, președintele Consiliului Raional Orhei: Deci, eu ce am avut de spus v-am spus, da? Dacă aveți ceva să-mi dați oficial legat de activitatea mea oficială atunci…, în rest, mă privește.

De la Secția Cultură a Consiliului Raional Orhei au donat două persoane a câte 9 000 de lei fiecare, printre care și șefa instituției, Elena Guler.

ELENA GULER, șefa Secției Cultură, Consiliul Raional Orhei: Da, am făcut o donație. Reporter: Ce donație ați făcut și pentru cine? În ce sumă? ELENA GULER, șefa Secției Cultură, Consiliul Raional Orhei: Dar eu deja nu mai țin minte când și în ce sumă. Reporter: A fost demult, sau...? ELENA GULER, șefa Secției Cultură, Consiliul Raional Orhei: Nu știu dacă pot să vă dau așa detalii. Nu știu, nu pot să vă zic când am făcut, dar am făcut donația. Am făcut o donație pentru partid, pentru… Reporter: Ce sumă ați donat? ELENA GULER, șefa Secției Cultură, Consiliul Raional Orhei: Dar nu mai țin minte ce sumă am făcut.

În rapoartele financiare ale Evgheniei Guțul, depuse la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, am identificat și donatori de la cinci instituții care se subordonează Primăriei orașului Orhei. Majoritatea donațiilor au fost făcute în aceeași zi – 19 aprilie 2023. Am mers pe rând la toate instituțiile. Prima destinație – Școala de arte plastice pentru copii. Șapte angajați au donat sume între 1 000 și 5 000 de lei. Aici l-am găsit doar pe paznic, și el, sponsor electoral al Evgheniei Guțul.

Reporter: Dumneavoastră ați făcut vreo donație pentru vreo campanie electorală? TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Îmi pare că nu. Reporter: Dar pentru vreun partid ați donat vreodată bani? TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Da nici nu mai țin minte.

Când i-am arătat numele în listă, bărbatul și-a amintit că a făcut, totuși, o donație.

Reporter: Ați donat 1 000 de lei. TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Da, am dat aici la… da, da. Reporter: Cui i-ați donat? TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Da eu nici nu le cunosc. Eu am fost de vreo două ori cu Partidul „Șor” și nu le țin minte cum le cheamă. Reporter: Știți cine este bașcanul Găgăuziei? TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Nu știu. Nu mă interesează. Reporter: Nu ați urmărit alegerile din Găgăuzia? TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Nu, nu. Reporter: Este Evghenia Guțul, dumneavoastră ați donat acești… TUDOR RUSNAC, paznic, Școala de Arte Plastice pentru Copii, Orhei: Nu, mulțumesc, dați-mi pace.

Următoarea destinație, Centrul de plasament pentru animale. Trei angajați ai instituției au făcut donații electorale. Am discutat doar cu unul dintre ei, Victor Zabolotnîi, care a donat pentru campania candidatei Partidului „ȘOR” 1 000 de lei, deși habar nu are cine este Evghenia Guțul.

Reporter: Cunoașteți cine este această persoană? VICTOR ZABOLOTNÎI, muncitor, Centrul de plasament pentru animale, Orhei: Nu chiar. Reporter: Este bașcanul Găgăuziei, ales din partea partidului ȘOR. VICTOR ZABOLOTNÎI, muncitor, Centrul de plasament pentru animale, Orhei: Hm, bine. Reporter: Știți cum o cheamă? VICTOR ZABOLOTNÎI, muncitor, Centrul de plasament pentru animale, Orhei: Nu. Reporter: Evghenia Guțul. Dumneavoastră ați donat 1 000 de lei pentru campania electorală a Evgheniei Guțul. VICTOR ZABOLOTNÎI, muncitor, Centrul de plasament pentru animale, Orhei: Hm, bine, o să știu de data asta. Reporter: Până acum nu știați pentru ce donați acești 1 000 de lei? VICTOR ZABOLOTNÎI, muncitor, Centrul de plasament pentru animale, Orhei: Știam. Pentru partidul lui Șor știam că am donat, dar nu știam pentru cine.

Și angajații Stației de salvare pe apă din orașul Orhei, aflată în apropiere de parcul de distracții „Orhei Land”, șase la număr, au făcut donații electorale pentru candidata Partidului „ȘOR”. Șeful instituției, Alexandr Sințov, a donat 10 000 de lei, iar cinci salvamari – câte 1 000 de lei.

Reporter: V-ați înțeles cumva? ALEXANDR SINȚOV, șeful Stației de salvare pe apă, Orhei: Pentru că suntem o echipă. Echipa cum trebuie să procedeze? Împreună am venit, împreună am învins. Reporter: Dar pentru ce ați donat acești bani mai exact? ALEXANDR SINȚOV, șeful Stației de salvare pe apă, Orhei: Vă repet încă odată, tot ce este în preajmă vă place? Și mie aș vrea să-mi placă. Vreau copiii mei să se odihnească aici în siguranță. Toate astea costă bani. Așa, pur și simplu, din cer încă nimeni nu ne-a dat nimic, nu am văzut să cadă o medalie de aur, deși aș fi vrut. Reporter: Acești bani pe care i-ați donat au mers pentru campania electorală din Găgăuzia. ALEXANDR SINȚOV, șeful Stației de salvare pe apă, Orhei: Eu de asta nu știu, eu știu că în consecință totul trebuie să fie bine. Ceea ce văd în ziua de azi. Peste tot e haos, doar aici, la mine, e liniște și pace. Toți sunt mulțumiți.

VLADIMIR NICOLAEV, salvamar, Stația de salvare pe apă, Orhei: Mie îmi place cum lucrează Partidul „ȘOR” și de asta am vrut să ajut. Vedeți cum s-a făcut frumos în orașul nostru, nu numai aici la OrheiLand, dar în tot orașul. Și vreau așa să fie și acolo. Acolo trăiește fratele meu, am rude acolo.

Alți șase sponsori electorali ai aceluiași candidat sunt de la Întreprinderea Municipală Servicii Comunal – Locative Orhei. Aceștia au donat, în aceeași zi, între 5 000 și 6 000 de lei.

LIDIA ȚURCAN, contabilă-șefă, Î.M. Servicii Comunal – Locative Orhei: A fost o decizie benevolă. Eu am decis, m-am adresat și am făcut donația. Reporter: Pentru că vedem mai mulți angajați, colegi de-ai dumneavoastră au făcut ca și dumneavoastră donații de 5 000 de lei în aceeași zi. V-ați înțeles, ați mers împreună, când ați făcut donații? LIDIA ȚURCAN, contabilă-șefă, Î.M. Servicii Comunal – Locative Orhei: Eu am mers de una singură și am donat suma respectivă, banii cash.

Reporter: Cum ați luat această decizie și cât de important este pentru dumneavoastră să faceți astfel de donații? OLEG ȚÎBULEAC, șef secție, Î.M. Servicii Comunal – Locative Orhei: Cred că este important pentru infrastructura orașului Orhei. Pentru mine totul e important. Reporter: De fapt, ați donat acești bani pentru campania electorală a bașcanului Găgăuziei. OLEG ȚÎBULEAC, șef secție, Î.M. Servicii Comunal – Locative Orhei: Corect. Și care e problema?

De la Centrul de Dezvoltare Locală și Regională din Orhei au făcut donații electorale trei persoane. Am mers la instituția care se află în incinta Primăriei Orhei, dar directorul a refuzat să discute cu noi.

MIHAIL GANDRABURA, șeful Centrului de Dezvoltare Locală și Regională, Orhei: Mai întâi faceți un demers. Eu am spus, demers în formă scrisă. Vă dau răspuns la orice întrebare. Paza, vă rog!

Iar din cadrul Primăriei orașului Orhei au donat tocmai 28 de angajați. Majoritatea dintre ei, în aceeași zi. Sumele variază între 1 000 și 5 000 de lei.

OLGA MICALIUC, contabilă principală, Primăria Orhei: Eu am donat, e dorința mea. Cât am donat și cui am donat tot e dorința mea și preferința mea. În rest nu mă întrebați nimic că nu o să vă dau răspunsuri. Reporter: Vedem că mai mulți angajați din instituție au făcut donații în aceeași zi cu dumneavoastră? OLGA MICALIUC, contabilă principală, Primăria Orhei: Dorința lor. Reporter: Ați mers împreună? OLGA MICALIUC, contabilă principală, Primăria Orhei: Eu v-am spus.

Reporter: Vrem să vă întrebăm dacă dumneavoastră ați făcut vreo donație în vreo campanie electorală? SILVIA BEJAN, contabilă principală, Primăria Orhei: Dumneavoastră vreți, dar eu nu vreau. Eu nu doresc.

SVETLANA HRISTOFOR, specialistă principală, Primăria Orhei: Nu am să răspund la întrebările dumneavoastră.

Nu doar la primăria orașului Orhei am dat de sponsorii electorali ai Evgheniei Guțul, dar și la alte 16 autorități locale din raion. În majoritatea cazurilor, primarii au fost cei care au donat. Aleșii locali au scos din buzunare între 10 000 și 25 000 de lei. Astfel, unii dintre ei au depășit plafonul maxim legal pentru donații în numerar în sumă de 11 700 de lei, prevăzut de Legea privind partidele politice. Asta, în timp ce legislația regiunii autonome nu stipulează expres un astfel de plafon.

DUMITRU CIOBANU, primarul comunei Vatici, Orhei: Suma de 25 000 [de lei] am donat-o trei colegi. Reporter: Cum ați donat acești bani, 25 000 de lei? În numerar sau prin transfer? DUMITRU CIOBANU, primarul comunei Vatici, Orhei: Cash. Eu și acum am bani în geantă, dacă vreți vă arăt. Și în buzunar am bani, dacă vreți vă arăt. Și pe cartelă am bani, dacă vreți vă arăt.

Reporter: Dar dumneavoastră, mai exact, pentru ce ați donat? Pentru partid sau pentru o activitate anumită din cadrul partidului? VIOLETA BÎSCAL, primărița satului Neculăieuca, Orhei: Pentru activitatea din cadrul partidului. Reporter: Ce activitate? VIOLETA BÎSCAL, primărița satului Neculăieuca, Orhei: Eu nu mai țin minte, pentru că partidul se ocupă cu foarte multe donații, foarte multe proiecte. Chiar și acea bursă de aur și foarte multe activități au fost în partid care necesitau niște finanțări.

ELENA NANI, primărița comunei Puțintei, Orhei: Da, eu am făcut donația și eu nu neg faptul acesta. Eu le fac practic în fiecare an, odată pe an. Așa practic eu. Așa îmi place să fac, așa fac.

Reporter: Ce sumă ați donat? BORIS OCHIȘOR, primarul comunei Ivancea, Orhei: 25 000 [de lei] mi se pare că, dacă nu mă înșel. Eu socot că Partidul Politic Șor face multe lucruri bune și interesante. Ceea ce facem noi ca echipă o să vedeți că aici nu vine Partidul Politic „Șor” sau Ilan Șor cu geanta și ne dă nouă bani. Nu este adevărat. Deci atârnarea noastră față de lucrurile care sunt în Ivancea s-a schimbat foarte mult.

Pe lângă primar, printre sponsorii electorali ai Evgheniei Guțul figurează și alți cinci locuitori ai satului Ivancea. Printre aceștia, Lidia Boaghe, profesoară la gimnaziul din sat. Deoarece se afla în concediu, am căutat-o acasă. Aici, surpriză. Femeia spune că nu a făcut vreo donație.

Reporter: Dumneavoastră sunteți? LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Eu sunt, dar eu nu am scris. Acesta care partid este? Reporter: Pentru campania electorală, pentru bașcanul Găgăuziei. LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Nu. Reporter: Ați donat vreodată bani? LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Nu. Reporter: Dar ce cunoașteți despre bașcanul Găgăuziei? LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Vă rog, nu mă filmați. Reporter: Este vorba de o sumă de 500 de lei. LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Nu, nici vorbă. Reporter: Nu ați donat? LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Nu, n-am donat. Reporter: Cum credeți că ați ajuns în această listă? LIDIA BOAGHE, profesoară, Școala generală Ivancea, Orhei: Idee nu am.

Un alt donator din Ivancea este Ala Palii, care lucrează femeie de serviciu la Casa de Cultură din sat, dar și la un centru sportiv din localitate. Femeia spune că a donat cinci mii de lei pentru că, anterior, Partidul „ȘOR” i-a oferit aceeași sumă pentru o intervenție chirurgicală de care avea nevoie fiica ei, care are grad de dizabilitate.

Reporter: Ce salariu aveți?

ALA PALII, femeie de serviciu, Casa de Cultură, comuna Ivancea, Orhei: Aici am 2 500 [de lei]. Și acolo – 3 000 [de lei]. Reporter: Ați avea un venit lunar de 5 500 de lei. ALA PALII, femeie de serviciu, Casa de Cultură, comuna Ivancea, Orhei: Da, și plus pensia fetei, bodaproste. Reporter: Această sumă pe care ați donat-o este destul de mare, 5 000 de lei. ALA PALII, femeie de serviciu, Casa de Cultură, comuna Ivancea, Orhei: Mie poate mâine-poimâine iar îmi va trebui și o să mă adresez fără probleme. Nu se dau ei înapoi, nu pot să zic nici eu că nu. Pe unde luăm credite, ne ajutăm unul pe altul. Reporter: Cum ați reușit să strângeți această sumă de 5 000 de lei? ALA PALII, femeie de serviciu, Casa de Cultură, comuna Ivancea, Orhei: Mi-au dat salariul la timp și am transferat imediat și atât. De pe card, pe card. Reporter: Și cum ați trăit luna aceea? ALA PALII, femeie de serviciu, Casa de Cultură, comuna Ivancea, Orhei: Da, cum trăim uneori când nu lucrăm? Acasă mai este vreo pasăre ceva. Cu mâna întinsă nu ajungem.

Angela Revuțcaia este administratoarea grădiniței din satul Ivancea și a donat pentru campania electorală din Găgăuzia 5 000 de lei.

Reporter: Ce sumă ați donat? ANGELA REVUȚCAIA, administratoarea grădiniței din Ivancea, Orhei: Care e suma, e secret. Nu e mare. Reporter: Aproximativ ANGELA REVUȚCAIA, administratoarea grădiniței din Ivancea, Orhei: 2 000 [de lei]. Reporter: Dacă ne uităm în această listă, vedem că dumneavoastră ați donat, de fapt, 5 000 de lei. ANGELA REVUȚCAIA, administratoarea grădiniței din Ivancea, Orhei: Da, cinci, împreună cu soțul, da. Sunt scrisă doar eu? Nu, eu împreună cu soțul am dat.

În total, pentru campania electorală a Evgheniei Guțul au donat peste 200 de persoane din diferite regiuni ale țării. Aproape jumătate sunt din raionul Orhei: 80 de persoane lucrează în instituții de stat, 16 sunt primari, alți cinci activează în domeniu privat, iar doi sunt pensionari. Ceilalți donatori sunt din alte regiuni ale țării, cum ar fi Telenești, Soroca sau Sângerei. Din Găgăuzia, unde au avut loc, de fapt, alegerile, au donat doar 19 persoane. Printre acestea sunt trei angajați ai unui magazin de piese auto din orașul Comrat.

IVAN GHERCIOGLO, angajat, magazin de piese auto, Comrat: Donație, da, am făcut. Reporter: Cât? IVAN GHERCIOGLO, angajat, magazin de piese auto, Comrat: 10 000 [de lei], pentru a ajuta. E o donație pentru campania electorală.

OLEG POMETCO, angajat, magazin de piese auto, Comrat: Zece, tot 10 000 [de lei]. Reporter: Pentru cine? OLEG POMETCO, angajat, magazin de piese auto, Comrat: Pentru partid. Reporter: Ce partid? OLEG POMETCO, angajat, magazin de piese auto, Comrat: „ȘOR”. Pentru partid. Nu știu dacă pentru bașcan sau nu. Pentru partid am dat.

Mihail Mihalicenco este pensionar și locuiește în orașul Ceadâr-Lunga. Bărbatul e un simpatizant al Partidului „ȘOR”.

MIHAIL MIHALICENCO, pensionar, Ceadîr-Lunga: Pentru ce? Pentru a ajuta Partidul „ȘOR”. Le-au fost închise toate conturile. Oamenii trebuie să candideze și să fie aleși. Reporter: 10 000 [de lei] este o sumă mare. MIHAIL MIHALICENCO, pensionar, Ceadîr-Lunga: Pentru cine? Sunt pensionar al Ministerului Afacerilor Interne și lucrez pe patentă. Vedeți afacerea mea.

Alți doi donatori sunt soții Bragari, tot din orașul Ceadâr-Lunga, care împreună au donat 16 000 de lei. El lucrează șofer, iar ea la piața din oraș, în bază de patentă. Nu i-am găsit la muncă. La telefon, ne-a răspuns Liudmila Bragari.

LIUDMILA BRAGARI, deținătoare de patentă, Piața Ceadîr-Lunga: Da, am făcut. Reporter: Cât și pentru cine? LIUDMILA BRAGARI, deținătoare de patentă, Piața Ceadîr-Lunga: Este treaba mea personală. Îmi cer scuze, dar nu dau niciun comentariu la acest subiect.

Printre sponsorii Evgheniei Guțul este și Vitalii Ivanov. Bărbatul este lăcătuș la o firmă privată din Congaz și a donat 6 000 de lei.

VITALII IVANOV, lăcătuș, Ceadîr-Lunga: Nu vreau să discut la acest subiect. Este ceva personal.

Printre cei mai generoși sponsori ai campaniei electorale a Evgheniei Guțul sunt patru deputați din Legislativul de la Chișinău care, în perioada campaniei electorale pentru cursa de bașcan al Găgăuziei, erau încă membri ai Fracțiunii parlamentare „ȘOR”. Aceștia au făcut și cele mai generoase donații, toate în numerar, între 20 000 și 40 000 de lei, depășind, astfel, plafonul maxim legal de 11 700 de lei, prevăzut de Legea privind partidele politice, în timp ce legislația regiunii autonome nu stipulează expres un astfel de plafon. Partidul „ȘOR”, condus de politicianul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare pentru implicare în „Furtul miliardului”, a fost scos în afara legii prin decizia Curții Constituționale din 19 iunie 2023, la o lună de la scrutinul din 14 mai 2023, iar deputații și-au păstrat fotoliul din Parlament, doar ca independenți.

Reporter: Domnule Fotescu, bună ziua. Vreau să vă întreb despre donațiile pe care le-ați făcut pentru campania electorală… VADIM FOTESCU, deputat independent: Îmi cer scuze, domnișoară, eu nu văd legitimația dumneavoastră prin telefon. De aceea nu voi da interviu prin telefon. Reporter: Unde pot să mă apropii ca să vă iau un interviu? VADIM FOTESCU, deputat independent: Deocamdată, nicăieri. Eu sunt ocupat.

În total, Evghenia Guțul a reușit să adune din donații 2,4 milioane de lei, bani cheltuiți pentru a-și face publicitate electorală și să fie aleasă, într-un final, bașcan al regiunii autonome Găgăuzia. Evenimentul de inaugurare a noului bașcan a avut loc cu mare fast la Comrat, pe 19 iulie 2023.

Reporter: Doamna Guțul, în rapoartele financiare depuse de dumneavoastră la CEC am depistat mai multe persoane care spun că, de fapt, nu au donat pentru dumneavoastră. Spuneți-ne cum este posibil acest lucru? Cum explicați faptul că persoane care nu au donat pentru dumneavoastră sunt prezente în listele de la CEC, în rapoartele de la CEC? Doamna Guțul, de ce nu doriți să răspundeți? Doamna Guțul, de ce nu vorbiți cu presa?

Evghenia Guțul are 36 de ani și este originară din Găgăuzia, Etulia fiind satul ei de baștină. Este pentru prima dată când se lansează într-o cursă electorală, pe care o câștigă din turul doi de scrutin, cu puțin peste 52 la sută din voturi. Anterior, din 2012 până în 2015 a lucrat la mai multe firme private în calitate de operator de comunicații și reprezentant comercial. În 2016, timp de o lună a fost arhivar la Cadastru. În ultimii ani, din 2018 până în 2022, a deținut funcția de secretară a Partidului „ȘOR”.

În declarația de avere, depusă la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, care reflectă veniturile și averea din ultimii doi ani, noul bașcan ar avea un trai modest. A indicat un venit total salarial de doar 4 243 de lei și alți 15 300 de lei din indemnizația pentru creșterea copilului. Soțul acesteia a avut, în ultimii doi ani, un venit de 140 000 de lei, ceea ce înseamnă un salariu lunar de 5 800 de lei. Evghenia Guțul a mai declarat că a primit o donație de 20 000 de euro, iar unul dintre copiii ei a primit 5 000 de euro în dar. Noul bașcan al Găgăuziei are în proprietate, din 2019, un apartament de 47 de metri pătrați în Chișinău, pe care l-a declarat că valorează 300 000 de lei. Ea deține un Volkswagen Jetta, iar soțul ei – un Mercedes Vito.

La alegerile din Găgăuzia Evghenia Guțul s-a luptat pentru fotoliu de bașcan cu alți șapte candidați, care au avut bugete electorale mult mai mici decât al ei, singurul de milioane. Printre contracandidați, Grigorii Uzun, fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, în perioada februarie 2021 – aprilie 2021 pe lista supleanților Partidului Socialiștilor. Uzun și-a făcut campanie cu un un buget de aproape opt ori mai mic decât cel al candidatei Partidului „ȘOR” Mihail Formuzal, bașcan al Găgăuziei în perioada decembrie 2006 și până în martie 2015, a avut la dispoziție doar 82 000 de lei. Trei din candidați sunt deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei: Victor Petrov – care a cheltuit 841 000 de lei, Serghei Cimpoeș, cu un buget de 160 000 de lei și Nicolai Dudoglo – care a adunat din donații electorale aproape 100 000 de lei. Serghei Cernev, fost deputat al Adunării Populare a Găgăuziei, a avut un buget electoral de doar 10 000 de lei. Un alt candidat la funcția de bașcan a fost și Dmitri Croitor, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Turcia, Liban, Egipt și Iordania, care a cheltuit pentru a-și face publicitate electorală peste 160 000 de lei.

Am încercat să vorbim despre campania electorală din Găgăuzia cu mai mulți dintre contracandidații Evgheniei Guțul.

NICOLAI DUDOGLO, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Alegerile pentru funcția de bașcan s-au terminat și nu vreau să revin la ele. Nu vreau să vă ofer niciun interviu. Vă mulțumesc pentru apel, dar nu mai vreau interviuri. Așa alegeri cum au fost în Găgăuzia încă niciodată nu au fost. La revedere.

Reporter: Pot să vorbesc cu Victor Petrov? Asistenta lui Victor Petrov: Sunt asistenta lui. Victor Nicolaevici e ocupat.

DMITRI CROITOR, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Mă scuzați, dar acum sunt la o întâlnire. Nu, nu putem face astăzi [interviul]. Reporter: Dar mai târziu, putem reveni? DMITRI CROITOR, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Reveniți.

FORMUZAL MIHAIL, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Nu, cu jurnaliștii nu comunic. Reporter: Vrem să vă întrebăm câteva întrebări. FORMUZAL MIHAIL, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Time out până la toamnă. Numai bine, la revedere, numai bine.

Candidatul independent, Serghei Cimpoeș, spune că s-a descurcat să-și facă campanie cu banii proprii și nu a avut sponsori electorali.

SERGHEI CIMPOEȘ, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: De ce aș fi avut nevoie de donatori? Eu am avut banii mei proprii, pentru care am plătit impozite. Sunt bani legali, din care m-am autofinanțat. De ce mi-ar trebui vreun donator oarecare? Banii mei nu sunt donații, ci sunt banii personali, sunt dividende. Comisiei Electorale Centrale a Moldovei i-am trimis o scrisoare, însoțită de dovezi, prin care i-am cerut să analizeze atent, deoarece eu n-am avut donatori, niciun bănuț nu e donație, ci sunt banii mei.

În schimb, Serghei Cernev a dat de înțeles că banii donatorilor au făcut diferența în acest scrutin electoral.

SERGHEI CERNEV, candidat la alegerile din UTA Găgăuzia: Eu am candidat la alegeri nu pentru a câștiga bani. Am vrut să ajung la popor pentru ca Găgăuzia să se îndepărteze cu totul de politică și să se ocupe cu educație, educația copiilor și economie. Poporul e în sărăcie. Poporul e sărac, de aceea a ales banii. Acum ei nu au ales candidatul, ei au ales, pur și simplu, banii. Pe unde au împărțit bani, pe unde le-au dat agitatorilor și asta e tot. Iată cum au avut loc alegerile. Și la următoarele alegeri, în toată țara, la fel va fi.

În turul doi, contracandidatul Evgheniei Guțul a fost Grigorii Uzun, oficial – candidat independent, dar care a avut susținerea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și a secretarului executiv al formațiunii, Igor Dodon. Grigorii Uzun a avut doar zece donatori în campania electorală, unul dintre care este chiar el. Toți sunt din regiunea găgăuză și au donat sume între cinci și 50 000 de lei. Printre ei, Liubovi Vlah, angajată a Cancelariei de Stat din Comrat. Femeia spune, însă, că nu a făcut nicio donație.

Reporter: Uitați-vă, Vlah Liubovi, Comrat, Cancelaria de Stat, 22 000 [de lei]. LIUBOVI VLAH, inspectoare superioară, Cancelaria de Stat Comrat: În primul rând, anul nașterii nu este al meu. Eu nu știu cine este. Reporter: Aici lucrează cineva, la Cancelaria de Stat, din așa an, cu așa nume? LIUBOVI VLAH, inspectoare superioară, Cancelaria de Stat Comrat: Nu știu. Reporter: Cancelaria de Stat este aici, în Comrat. LIUBOVI VLAH, inspectoare superioară, Cancelaria de Stat Comrat: Da, dar eu sunt din 1994. Am ieșit recent din concediu de îngrijire a copilului. Reporter: Îl știți pe candidatul Uzun Grigorii? LIUBOVI VLAH, inspectoare superioară, Cancelaria de Stat Comrat: Nu cunosc pe nimeni.

Fosta soție a deputatului neafiliat Alexandr Suhodolski, Lilia Petrovici, a donat cash aproape 40 000 de lei pentru a-l susține în campania electorală pe Grigorii Uzun. Femeia apare în pozele de pe rețelele sociale alături de fostul președinte Igor Dodon și Irina Vlah. Lilia Petrovici lucrează la Universitate de Stat din Comrat. Nu am gasit-o la muncă, așa că am telefonat-o.

LILIA PETROVICI, asistentă universitară, Universitatea de Stat din Comrat: Nu pot să vă spun exact, dar mi se pare că 40 000 [de lei]. Uitați-vă acolo, poate 39 500 [de lei] sau 40 000 [de lei], nu țin minte, dar nu e mai mult de 40 [de mii de lei]. Reporter: De unde sunt veniturile? LILIA PETROVICI, asistentă universitară, Universitatea de Stat din Comrat: De la universitate. Eu am prezentat documente confirmative. Le aveți. Reporter: Ce salariu aveți? LILIA PETROVICI, asistentă universitară, Universitatea de Stat din Comrat: Este totul scris în actele confirmative.

Un alt sponsor generos al lui Uzun este Elena Iurcenco care a donat, la fel, în numerar, 45 000 de lei. Ea este directoarea Liceului Teoretic „Mihail Guboglo” din Ceadîr-Lunga, dar și deputată în Adunarea Populară a Găgăuziei.

ELENA IURCENCO, directoarea LT „M. Guboglo”, Ceadîr-Lunga; deputată în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia: Nu am nicio dorință să discut asta cu dumneavoastră, deloc. Alegerile s-au terminat, totul este pe site-ul CEC Găgăuzia. Reporter: Dar ați făcut sau nu [o donație]? ELENA IURCENCO, directoarea LT „M. Guboglo”, Ceadîr-Lunga; deputată în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia: Dacă acolo este, doar nu poate fi acolo publicată o minciună. Corect? Și eu urmăresc acest site și, probabil, dacă mi-aș fi găsit numele și nu aș fi fost de acord, aș fi comentat. Cu camera vă rog să ieșiți.

L-am telefonat, în repetate rânduri, pe Grigorii Uzun pentru a stabili un interviu, dar ne-a răspuns soția lui, care ne-a spus că politicianul se află peste hotare și nu știe când va reveni în țară.

OLGA SIURMA, soția lui Grigorii Uzun: Acesta este numărul dumnealui, dar el nu este în țară, este departe și eu nu dau comentarii. Reporter: Noi realizăm un reportaj despre alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei… OLGA SIURMA, soția lui Grigorii Uzun: Eu știu, dar îmi cer scuze, dar noi nu dăm comentarii. La revedere.

Am mers la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, instituția care a fost responsabilă de organizarea alegerilor, pentru a înțelege cum se face că în lista sponsorilor campaniei electorale a noului bașcan sunt persoane care spun că nu au făcut vreo donație? Am vorbit cu președinta instituției, Iana Covalenco.

IANA COVALENCO, președinta Consiliul Electoral Central al UTA Găgăuzia: Deci, răspunderea pentru donație o poartă persoana care donează. Nu știu de unde ați luat informația aceasta că persoanele erau doar pe liste, dar nu au donat și cum dovediți acest fapt, dar Comisia Electorală Centrală doar a verificat dacă suma coincide și nu depășește limitele. Nu avem pârghii și nu avem nici prevederi și nici personal pentru ca instituția noastră atât de adânc să verifice chiar situația despre care vorbiți dumneavoastră.

Iar vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău dă de înțeles că astfel de nereguli ar putea intra în vizorul organelor de drept.

PAVEL POSTICA, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale: În cazul acesta, noi avem cazuri de finanțare ilegală deja a partidelor, lucru de care se ocupa Procuratura Anticorupție. Deci ei cercetează aceste situații și în cazul în care se confirmă, într-adevăr, că semnătura persoanei nu este autentică, în cazul în care persoana zice că într-adevăr „Nu am făcut donații” sau poate eventual nu era în țară la momentul efectuării donației respective atunci lucrurile sunt destul de interesante. Nu vor mai fi tolerate astfel de situații. Aspectele cu privire la răspunderea nominală a fiecărui donator sunt în premieră introduse în Codul Contravențional al Republicii Moldova odată cu luna ianuarie 2024. Care vor fi rezultatele, cum va recționa societatea la acest lucru, cum vor reacționa donatorii care, legal sau sper că nu, fictiv, au finanțat sau au contribuit la finanțarea campaniilor electorale. Sper eu că în cazul în care vor fi atrași la răspundere, vor evita să mai facă acest lucru în viitor.

Donațiile de fațadă nu ar fi singurele nereguli de la acest scrutin electoral. Pe 27 aprilie, cu trei zile înainte de primul tur, Centrul Național Anticorupție a pornit o cauză penală privind finanțarea ilegală și coruperea alegătorilor în cadrul campaniei electorale din Găgăuzia. Au fost făcute mai multe percheziții, unde au fost depistate înscrisuri de ciornă ce vizează cheltuieli de transportare a alegătorilor, oferirea de produse alimentare, liste ale persoanelor care ar fi fost remunerate, dar și bani. Iar peste două zile de la turul doi, de la Judecătoria Comrat au fost ridicate listele electorale, în care apar aproximativ 50 de persoane care figurează ca alegători, deși aceștia nu se aflau pe teritoriul Republicii Moldova în perioada scrutinului electoral. Au fost recunoscute în calitate de bănuiți 11 persoane, care riscă până la șapte ani de pușcărie, fără dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de până la cinci ani.

Nu este prima dată când noi, jurnaliștii CU SENS, identificăm donatori de fațadă în campanii electorale. V-am arătat acest fenomen și la prezidențialele din 2020, dar și la parlamentarele anticipate din 2021. Abia din ianuarie anul viitor vor intra în vigoare noi modificări la lege care prevăd că persoanele care fac donații vor fi sancționate dacă se dovedește că au contribuit la fraudarea alegerilor. Vorbim de amenzi între 1 500 și 4 500 de lei, iar în cazul celor care dețin o funcție de răspundere – între 9 000 și 15 000 de lei. Noi vom continua să monitorizăm și următoarele alegeri. Vor da sau nu roade aceste pedepse? Urmează să vedem.

