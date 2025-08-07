Donald Trump intenționează să se întâlnească cu Putin şi Zelenski

Preşedintele american Donald Trump intenţionează să se întâlnească personal săptămâna viitoare cu liderul rus Vladimir Putin şi planifică să organizeze la scurt timp după aceea o întâlnire între el, Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat pentru The New York Times (NYT) două persoane familiarizate cu acest plan, transmite news.ro, preluat de moldpres.md

Trump şi-a dezvăluit planurile într-o convorbire telefonică avută miercuri cu liderii europeni, au spus sursele.

La întâlnirea planificată de Trump vor participa doar cei trei, fără niciun omolog european.

Liderii europeni, care au încercat să joace un rol de coordonare în întâlnirile menite să pună capăt violenţelor dintre Rusia şi Ucraina, sprijinind în acelaşi timp Ucraina, par să fi acceptat ceea ce a spus Trump, a declarat una dintre persoanele informate despre convorbire.

Nu a fost clar imediat dacă Putin sau Zelenski au fost de acord cu planul descris de Trump, notează NYT. Zelenski a participat la convorbirea telefonică a lui Trump cu liderii europeni şi a anunţat că a avut o „conversaţie cu preşedintele Trump” şi că poziţia sa şi a liderilor europeni este că „războiul trebuie să înceteze”, dar „într-un mod onest”.

La convorbire au participat premierul britanic, cancelarul german şi secretarul general al NATO, împreună cu vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, potrivit NYT.

Trump a oferit câteva detalii despre convorbire într-o postare pe reţeaua sa socială, spunând că Witkoff s-a întâlnit timp de câteva ore în Rusia cu Vladimir Putin. „După aceea, i-am informat pe unii dintre aliaţii noştri europeni”, a scris Trump pe Truth Social. „Toată lumea este de acord că acest război trebuie să ia sfârşit şi vom depune eforturi în acest sens în zilele şi săptămânile următoare. Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni!”, a postat Trump. El nu a menţionat însă nimic despre planurile sale de a se întâlni întâi cu Putin şi apoi cu Putin şi Zelenski.

Trump a avut o întâlnire tête-à-tête cu Zelenski la funeraliile Papei Francisc, la Roma, în aprilie. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a încercat să se alăture întâlnirii – care a avut loc în Bazilica Sfântul Petru – dar a fost respins de Trump, care preferă, în general, întâlnirile bilaterale.

Trump se află de luni de zile într-un impas în eforturile sale de a găsi un acord pentru pacea între Rusia şi Ucraina, după mai bine de trei ani de război. El s-a arătat sceptic faţă de ajutorul militar acordat de SUA Ucrainei şi l-a mustrat pe Zelenski într-o întâlnire remarcabilă la Biroul Oval, în faţa camerelor de filmat, la începutul acestui an. Cu toate acestea, frustrat de ritmul lent al negocierilor cu Rusia, Trump a autorizat recent vânzarea de arme către aliaţii NATO, care apoi să fie destinate Ucrainei.

Luni de zile, Trump – care şi-ar dori premiul Nobel pentru Pace – a încercat să-i acorde lui Putin timp pentru a veni la masa negocierilor. Dar, mai recent, l-a criticat public pe liderul de la Kremlin, sugerând că nu face decât să tragă de timp. Ultima vizită a lui Witkoff la Moscova a avut loc în contextul în care Trump a ameninţat cu sancţiuni secundare împotriva Rusiei, pe fondul lipsei de progrese în direcţia păcii.