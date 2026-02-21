O decizie care lasă gust amar: Ce spun sorocenii despre procedura demiterii lui Petre Popa? / GALERIE DE PĂRERI

Cu toate că a trecut mai bine de o săptămână de la decizia Consiliului Raional Soroca de încetare a raporturilor de muncă cu fondatorul și directorul Teatrului „Veniamin Apostol”, Petre Popa, senzația de scârbă încă nu a trecut. Și problema nu este în legalitate, cum au încercat să o îmbrobode cei de la conducerea raionului Soroca, ci în amoralitate.

Nu-i problema nici în funcția de șef, despre care s-a tot vorbit acolo, căci de, fiecare cu valorile sale și doar atâta îi duce capul. Unii râvnesc la scaune, diplome și banii, în timp ce pentru alții omenia rămâne valoarea supremă. Nici măcar titlul de Cetățean de onoare al raionului Soroca, pe care Petre Popa îl merită mai mult decât jumătate dintre deținători, nu mai este o valoare, după ce a fost devalorizat la maxim de interesele de gașcă ale politicienilor locali.

Discuția s-a redus la funcție, au speculat cu limita de vârstă, deși pare mai degrabă o limită a culturii celor care încearcă să ne conducă. Și chiar dacă nu aveau în ei „nică cultură”, vorba regretatului Viorel Mardare, puteau să o acumuleze venind la teatru, dar ca de obicei, scaunele rezervate pentru conducerea raionului Soroca, erau aproape mereu goale. Cu mici excepții, mai ales când vreun prichindel dornic de cultură se așeza pe scaunele destinate VIP-urilor autohtone.

Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca, a declarat în cadrul ședinței că nici măcar nu a vorbit cu Petre Popa și că… iar putea găsi „ceva” pe interior. Dar cel mai trist este că deși au fost câteva voci ale consilierilor care și-au exprimat regretul și nemulțumirea, nimeni dintre aleșii raionali nu a votat împotriva acestei decizii. Cel puțin în semn de protest față de cum procedează administrația raională cu valorile noastre, așa puține câte au mai rămas.

Noi am decis să adunăm mai multe opinii ale concetățenilor, găsite în comentarii sau postări, ca exemplu al faptului că alegătorii pot fi cu mult peste cei aleși.

Amintim că la ședința din 12 februarie a Consiliului raional Soroca, cu majoritatea voturilor și cu nouă abțineri, s-a decis încetarea raportului de muncă cu directorul Instituției Publice „Teatrul Veniamin Apostol”, maestrul Petre Popa, unul din stâlpii incontestabili ai culturii sorocene.