Deepfake-uri și platforme „investiționale”. Un nou val de escrocherii financiare pe Facebook și Instagram

În ultimele zile, pe Facebook și Instagram apar anunțuri în care utilizatorii sunt informați că ar putea beneficia de câștiguri bănești consistente, dacă se înregistrează pe anumite platforme financiare sau investiționale.

Atenție, sunt ÎNȘELĂTORII. Postările sunt sponsorizate de conturi și pagini anonime și folosesc în mod fraudulos imaginea unor persoane publice (Alexandru Munteanu, Ilan Șor sau Renato Usatîi), instituții financiare (Moldinconbank, Fagura) și media (Moldova 1, ONE TV, Point.md) din R. Moldova. Majoritatea postărilor conțin videouri deepfake și îndeamnă oamenii să intre pe un site pentru a-și introduce datele personale. Stopfals.md a scris de mai multe ori despre escrocherii similare.