Verifică contul personal de asigurări sociale și fii la curent cu veniturile obținute din BASS

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește persoanelor, care dețin o funcție publică și urmează să prezinte declarațiile de avere și interese personale, despre faptul că informația cu privire la veniturile obținute pe parcursul anului din bugetul asigurărilor sociale de stat sub formă de prestații de asigurări sociale, pot fi verificate de sine stătător, în mod electronic.

CNAS reiterează că, contul curent al persoanelor asigurate conține atât informația cu privire la venitul asigurat, contribuțiile calculate și achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât și informația cu privire la prestațiile de asigurări sociale stabilite și plătite de către CNAS direct beneficiarului.

Astfel, persoanele care sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale în conformitate cu prevederile Legii 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, la necesitate, pot verifica informația cu privire la prestațiile sociale (pensii, indemnizații, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă) reflectate în contul personal de asigurări sociale, accesat în mod electronic.

Accesul electronic al persoanelor asigurate la contul personal curent este realizat prin intermediul SI ”Acces CPAS”, prin două modalități:

Prin parolă de acces, eliberată de către CNAS prin subdiviziunile sale teritoriale (CTAS), în baza buletinului de identitate;

Cu semnătură electronică/mobilă, prin intermediul serviciului guvernamental MPass, fără solicitarea parolei de acces de la CTAS.

SI ”Acces CPAS” este disponibil on-line pe pagina oficială a CNAS, în rubrica Servicii Electronice prestate de CNAS.

Pentru vizualizarea veniturilor obținute sub formă de prestații sociale, la generarea electronică a extrasului din contul personal curent, este necesar de bifat opțiunea „Cu reflectarea prestațiilor de asigurări sociale”.

De asemenea, Casa Națională expune informaţia menționată supra prin intermediul portalului guvernamental al cetățeanului pentru a fi accesată de către persoana fizică la compartimentul „Asigurări sociale, CNAS”, opţiunea „Solicită Certificat privind beneficierea de prestaţii sociale”. Datele solicitate prin această opţiune vor fi disponibile pentru vizualizare la compartimentul „Fişierele mele”, informează cnas.gov.md