22 martie – Ziua Mondială a Apei: află acum 10 curiozități despre Nistru

De Ziua Mondială a Apei, unul dintre cele mai importante simboluri naturale ale Republicii Moldova merită redescoperit: fluviul Nistru. Iată 10 lucruri mai puțin știute despre acest râu care susține viața a milioane de oameni.
- Nistrul are o lungime de aproximativ 1.362 km, fiind unul dintre cele mai importante râuri din Europa de Est.
- Izvorăște din Munții Carpați, la o altitudine de peste 900 de metri, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia.
- Fluviul se varsă în Limanul Nistrului, care este conectat la Marea Neagră.
- Traversează două state – Ucraina și Republica Moldova – și formează, pe anumite porțiuni, granița dintre ele.
- Este principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte a populației Republicii Moldova.
- Apa Nistrului este utilizată de peste 5 milioane de oameni, inclusiv din Ucraina.
- Bazinul hidrografic al Nistrului acoperă circa 72.100 km².
- Nistrul găzduiește ecosisteme valoroase, inclusiv zone umede importante pentru păsări și biodiversitate.
- Pe cursul său au fost construite hidrocentrale, inclusiv cele de la Novodnestrovsk și Dubăsari, care contribuie la producerea energiei electrice, dar fac un mare rău fluviului.
- Nistrul are un rol strategic major pentru regiune, atât din punct de vedere economic, cât și ecologic.
Nistrul nu este doar un râu, ci o resursă vitală care susține comunități, agricultură și ecosisteme întregi. Protejarea lui rămâne esențială pentru viitor.
