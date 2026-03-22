22 martie – Ziua Mondială a Apei: află acum 10 curiozități despre Nistru

De către
OdN
-
0
66

De Ziua Mondială a Apei, unul dintre cele mai importante simboluri naturale ale Republicii Moldova merită redescoperit: fluviul Nistru. Iată 10 lucruri mai puțin știute despre acest râu care susține viața a milioane de oameni.

  1. Nistrul are o lungime de aproximativ 1.362 km, fiind unul dintre cele mai importante râuri din Europa de Est.
  2. Izvorăște din Munții Carpați, la o altitudine de peste 900 de metri, în apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia.
  3. Fluviul se varsă în Limanul Nistrului, care este conectat la Marea Neagră.
  4. Traversează două state – Ucraina și Republica Moldova – și formează, pe anumite porțiuni, granița dintre ele.
  5. Este principala sursă de apă potabilă pentru o mare parte a populației Republicii Moldova.
  6. Apa Nistrului este utilizată de peste 5 milioane de oameni, inclusiv din Ucraina.
  7. Bazinul hidrografic al Nistrului acoperă circa 72.100 km².
  8. Nistrul găzduiește ecosisteme valoroase, inclusiv zone umede importante pentru păsări și biodiversitate.
  9. Pe cursul său au fost construite hidrocentrale, inclusiv cele de la Novodnestrovsk și Dubăsari, care contribuie la producerea energiei electrice, dar fac un mare rău fluviului.
  10. Nistrul are un rol strategic major pentru regiune, atât din punct de vedere economic, cât și ecologic.

Nistrul nu este doar un râu, ci o resursă vitală care susține comunități, agricultură și ecosisteme întregi. Protejarea lui rămâne esențială pentru viitor.

VEZI ȘI:

Hidrocentralele — o amenințare pentru Nistru. Ecouri

VIDEO: Cum arată cea mai spectaculoasă cascadă din preajma Nistrului?


Articolul precedentTradiții și obiceiuri populare de ziua sfinților 40 de mucenici
Articolul următorÎnchinăm 40 de pahare sau ne rugăm Sfinților 40 de Mucenici?
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.