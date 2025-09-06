Cum să îndepărtezi mușchiul de pe pavele cu un remediu simplu de bucătărie

Cu sosirea toamnei, mulți proprietari de grădini și curți observă apariția mușchiului pe pavele. Această peliculă verde și alunecoasă se dezvoltă rapid în condiții de umezeală și poate deteriora suprafețele, făcând cărările periculoase. Experții recomandă intervenția imediată pentru a evita reparații costisitoare.

Vestea bună este că nu ai nevoie de substanțe chimice scumpe. Un remediu simplu, disponibil în orice casă, poate face minuni: oțetul alb. Acesta are proprietăți naturale de curățare și este eficient pentru îndepărtarea mușchiului.

Pentru a curăța pavelele, amestecă oțet alb cu apă în părți egale și toarnă soluția într-un pulverizator sau recipient de udare. Aplică amestecul pe zonele afectate în zile uscate și lasă-l să acționeze 15–30 de minute. Apoi, freacă cu o perie dură și clătește bine cu apă.

Este important să acționezi rapid. Mușchiul și vegetația umedă pot slăbi și deteriora pavelele, ceea ce duce la costuri suplimentare de întreținere. Atenție la primele semne: pete verzi alunecoase în zonele umbrite sau mucegai în rosturile dintre dale, care poate indica probleme de scurgere a apei.

Aplicarea acestui remediu simplu de bucătărie poate proteja curtea și prelungi viața suprafețelor tale, fără cheltuieli mari sau produse chimice agresive.