Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare

Folosește dopuri de urechi, ascultă sunetele albe sau îndreaptă-ți atenția către altceva. Află cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturi utile de pus în aplicare. Specialiștii în somn spun că este important să-ți încurajezi partenerul să se trateze, asta dacă sforăitul este persistent.
Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie
Este noapte și ar trebui să dormi, însă nu se întâmplă așa cum ți-ai dori din cauza partenerului care se află lângă tine și sforăie. Somnul lângă cineva care sforăie poate afecta calitatea odihnei atât pentru partener cât și pentru tine.
Primul lucru pe care specialiștii recomandă să-l faci este să-ți îndrepți atenția și gândurile în altă parte. Meditează, ascultă un podcast sau încearcă exerciții de respirație. Eventual, vei ajunge să-ți antrenezi creierul să nu se mai concentreze pe sunetul deranjant al sforăitului.
Una dintre cele mai ușoare soluții este să porți dopuri de urechi. Există mai multe alegeri pe piață, în funcție de nevoile tale. Dopurile de urechi se pot găsi și la farmacie. Există și acele dopuri de urechi ce anulează zgomotele din mediul înconjurător și sunt folosite în aeroport sau la concerte.
O altă modalitate ar fi să asculți muzică sau sunete albe. Dacă funcționează, vei adormi imediat. Poți opta pentru sunete de ocean, de nisip sau de cascadă. În cazul în care nu simți nevoia de a investi într-un aparat care generază sunete albe, poți descărca aplicații în acest sens direct pe telefon. Pentru unele persoane, somnul în poziție supină, adică întinse pe spate, poate agrava sforăitul.
Deși a devenit aproape un clișeu să-ți lovești ușor partenerul care sforăie pentru a-l face să se întoarcă pe o parte sau pe burtă și să speri se oprească, uneori simpla schimbare a poziției de somn este suficientă.
Terapia pozițională (TP) este o opțiune de tratament special concepută pentru a ajuta persoanele care sforăie atunci când dorm în poziții ce declanșează acest fenomen. Există mai multe variante pe care le poți încerca:
- Dispozitiv antisorăit tip „trainer”: Imaginează-ți o centură cu greutate, căptușită, purtată în timpul somnului. Cam acesta este principiul. Dispozitivul face dificil somnul pe spate, forțând purtătorul să se întoarcă pe o parte, poziție în care este mai puțin probabil să sforăie.
- Mingea de tenis: În toiul nopții, când ești dispus să încerci orice, poți pune o minge de tenis (sau orice alt obiect neted) sub spatele partenerului. Acest lucru face inconfortabilă poziția pe spate. Totuși, poate provoca dureri de spate.
- Pernă pentru poziționarea capului: O astfel de pernă, cunoscută și ca pernă antisorăit, poate ajuta la alinierea corectă a gâtului, reducând probabilitatea de a sforăi.
Cum îți poate afecta sănătatea dacă dormi lângă cineva care sforăie
A dormi lângă cineva care sforăie poate avea un impact negativ asupra calității somnului și asupra sănătății generale.
Privarea de somn poate duce la oboseală, dificultăți de concentrare și schimbări de dispoziție. Potrivit unei analize din 2025, aceasta poate crește și riscul de:
- hipertensiune arterială
- diabet de tip 2
- boală coronariană
- accident vascular cerebral
Un studiu din 2023 a constatat că, în comparație cu persoanele care dorm bine, bărbații cu probleme de somn au dezvoltat boli cardiovasculare cu 2,3 ani mai devreme, iar femeile cu 1,8 ani mai devreme.
Atunci când sforăitul este tratat, ambii parteneri au șanse mai mari să se bucure de un somn mai bun, ceea ce poate îmbunătăți starea de bine a tuturor.
SURSA: catine.ro