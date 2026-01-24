Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare

Este noapte și ar trebui să dormi, însă nu se întâmplă așa cum ți-ai dori din cauza partenerului care se află lângă tine și sforăie. Somnul lângă cineva care sforăie poate afecta calitatea odihnei atât pentru partener cât și pentru tine.

Primul lucru pe care specialiștii recomandă să-l faci este să-ți îndrepți atenția și gândurile în altă parte. Meditează, ascultă un podcast sau încearcă exerciții de respirație. Eventual, vei ajunge să-ți antrenezi creierul să nu se mai concentreze pe sunetul deranjant al sforăitului.

Una dintre cele mai ușoare soluții este să porți dopuri de urechi. Există mai multe alegeri pe piață, în funcție de nevoile tale. Dopurile de urechi se pot găsi și la farmacie. Există și acele dopuri de urechi ce anulează zgomotele din mediul înconjurător și sunt folosite în aeroport sau la concerte.

O altă modalitate ar fi să asculți muzică sau sunete albe. Dacă funcționează, vei adormi imediat. Poți opta pentru sunete de ocean, de nisip sau de cascadă. În cazul în care nu simți nevoia de a investi într-un aparat care generază sunete albe, poți descărca aplicații în acest sens direct pe telefon. Pentru unele persoane, somnul în poziție supină, adică întinse pe spate, poate agrava sforăitul.

Ce este terapia pozițională

Deși a devenit aproape un clișeu să-ți lovești ușor partenerul care sforăie pentru a-l face să se întoarcă pe o parte sau pe burtă și să speri se oprească, uneori simpla schimbare a poziției de somn este suficientă.

Terapia pozițională (TP) este o opțiune de tratament special concepută pentru a ajuta persoanele care sforăie atunci când dorm în poziții ce declanșează acest fenomen. Există mai multe variante pe care le poți încerca: