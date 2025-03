Cum îți afectează sănătatea poziția în care dormi. Pe ce parte este mai bine să îți faci somnul

Poziția în timpul somnului poate avea implicații profunde nu numai pentru calitatea somnului, ci și pentru sănătatea pe termen lung. În cel mai rău caz, o poziție de somn proastă vă poate ucide încet, scrie The Telegraph.

În ciuda impactului pe care poziția în timpul somnului îl poate avea asupra unor afecțiuni precum demența și bolile de inimă, cercetările sunt limitate și tind să se concentreze asupra durerilor, dar durerile de spate sunt doar una dintre urmările unei poziții de somn nepotrivite.

Sammy Margo, fizioterapeut autorizat, expert în somn și autor al The Good Sleep Guide, explică: „Pozițiile de somn vă pot afecta semnificativ sănătatea generală, confortul și calitatea somnului. Fiecare poziție are avantajele și dezavantajele sale și înțelegerea acestora vă poate ajuta să faceți ajustări pentru un somn mai bun și rezultate mai bune pentru sănătate”, citează The Telegraph.

Dr. Kat Lederle este un om de știință în domeniul somnului și autorul cărții Sleep Sense. Ea subliniază faptul că factorii stilului de viață din timpul zilei sunt de obicei cauza problemelor posturale din timpul nopții: „Ceea ce faceți în timpul zilei declanșează, în general, durerea și disconfortul care se resimt atunci când dormiți în anumite poziții. Unul dintre cei mai comuni factori care contribuie la acest lucru este un stil de viață sedentar, deci este important să faceți mișcare în mod regulat în timpul zilei.”

Dormitul pe o parte

Dormitul pe o parte este cea mai frecventă poziție, dar poate afecta anumite persoane, în funcție de partea pe care dorm: stângă sau dreaptă. Se recomandă ca femeile însărcinate și oricine suferă de reflux gastroesofagian sau de alte probleme intestinale să doarmă pe partea stângă.

Persoanele cu afecțiuni cardiace, pe de altă parte, sunt sfătuite să încerce să doarmă pe partea dreaptă pentru a atenua presiunea asupra inimii. Studiile arată că atunci când oamenii se culcă pe partea stângă, poziția inimii lor se schimbă din cauza gravitației. Acest lucru provoacă modificări ale activității electrice a inimii. Țesuturile și structurile dintre plămâni mențin inima în poziție atunci când dormiți pe partea dreaptă.

Poziția de somn poate avea, de asemenea, un impact asupra sănătății creierului. În timpul somnului, sistemul limfatic al creierului „spală” toxinele reziduale din creier. Există dovezi care sugerează că acest proces funcționează mai bine atunci când dormim pe partea dreaptă.

„Acest lucru poate fi de interes pentru persoanele cu risc de demență, Alzheimer sau orice alt tip de boală neurodegenerativă”, spun specialiștii.

Dormitul pe spate

Una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate asociate cu dormitul pe spate este apneea în somn, o afecțiune prin care țesutul moale din spatele gâtului se relaxează și colapsează căile respiratorii, cauzând sforăitul și întreruperea respirației.

Specialiștii explică: „Acest lucru are implicații asupra sănătății în general și merge adesea mână în mână cu obezitatea. Aceasta perturbă continuitatea și calitatea somnului. Poate duce la oboseală, ceea ce poate fi o problemă pentru persoanele care conduc. Există, de asemenea, implicații asupra sănătății fizice. Știm că un somn de proastă calitate crește riscul de diabet, boli de inimă și alte comorbidități. Apneea în somn deschide ușa către toate aceste alte afecțiuni.”

Cu toate acestea, pentru cei care suferă de dureri de spate și gât, dormitul pe spate este adesea cea mai bună opțiune.

Dormitul pe burtă

În timp ce dormitul pe burtă poate reduce sforăitul, deoarece poate ajuta la menținerea căilor respiratorii mai deschise decât dormitul pe spate, aceasta este poziția cea mai susceptibilă de a duce la creșterea durerilor de gât și de spate.

„Răsucirea gâtului într-o parte pune presiune pe gât, iar dormitul pe burtă poate, de asemenea, să vă arcuiască coloana vertebrală”, explică Sammy Margo.

„Presiunea directă asupra feței poate contribui la apariția ridurilor în timp”, adaugă ea.

Pentru a atenua durerile posturale, persoanele care dorm astfel sunt sfătuite să folosească o pernă subțire sau să nu folosească deloc pernă pentru a menține gâtul într-o poziție neutră și să plaseze o pernă sub bazin pentru a menține partea inferioară a spatelui sprijinită.

