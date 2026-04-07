Ce înseamnă Buna Vestire? / VIDEO

Buna Vestire este una dintre cele mai importante sărbători din perioada Postului Mare. Despre semnificația acestei zile am discutat cu Sorin Huluță – Saftiuc, parohul Bisericii românești „Sfinții Martiri Brâncoveni”.

Preotul explică faptul că Buna Vestire amintește de momentul în care Maica Domnului primește vestea că îl va naște pe Iisus Hristos. „Este sărbătoarea întâlnirii dintre Fecioara Maria și îngerul lui Dumnezeu, care îi aduce vestea că va naște pe Fiul lui Dumnezeu”, spune acesta.

Deși nu înțelegea pe deplin cum se va întâmpla acest lucru, Maica Domnului a acceptat voia lui Dumnezeu. „Ea a spus «Fie mie după cuvântul tău», arătând ascultare și credință”, explică preotul.

Potrivit acestuia, fără acest moment, nașterea lui Iisus Hristos nu ar fi fost posibilă. „Buna Vestire este strâns legată de Nașterea Domnului. Una fără alta nu poate exista”, afirmă Sorin Huluță – Saftiuc.

Un simbol important al acestei sărbători este crinul, adus de Arhanghelul Gavriil. „Crinul este simbolul curăției și al purității. Acceptarea lui arată că Maica Domnului a primit această misiune”, spune preotul.

Buna Vestire, cunoscută în popor și ca Blagoveștenia, o are în centrul ei pe Maica Domnului. Credincioșii o consideră ocrotitoare și mijlocitoare. „Maica Domnului este pentru noi o mamă. Ea ascultă rugăciunile oamenilor și mijlocește înaintea lui Dumnezeu”, a mai spus preotul.

Sărbătoarea este un moment de reflecție și credință pentru creștini, care sunt îndemnați să înțeleagă mai bine rolul Maicii Domnului și importanța acestui eveniment în viața religioasă.