STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat atenționează asupra unor mesaje frauduloase transmise prin WhatsApp

Serviciul Fiscal de Stat informează că, în ultima perioadă, mai mulți contribuabili recepționează mesaje prin intermediul aplicației WhatsApp, însoțite de documente pretins emise de instituție, privind „confirmarea achitării obligațiilor fiscale” sau „dreptul la încasarea unor transferuri”.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat precizează că aceste mesaje și documente sunt FALSE, iar identitatea instituției este utilizată ilegal de către persoane rău intenționate, cu scopul de a induce în eroare contribuabilii și de a obține date sau mijloace financiare.

Elemente care indică caracterul fraudulos al documentelor:

utilizarea unor formulări neconforme și a unui conținut înșelător;

solicitarea indirectă a unor acțiuni sau confirmări din partea contribuabililor;

transmiterea documentelor prin aplicații de mesagerie (WhatsApp, etc);

lipsa semnăturii electronice, în condițiile în care documentele oficiale circulă exclusiv în format digital securizat;

includerea unor elemente vizuale (ștampile, coduri) utilizate abuziv pentru a crea aparența de autenticitate.

⚠️ Important!

Serviciul Fiscal de Stat:

NU transmite documente oficiale prin WhatsApp sau alte aplicații de mesagerie;

NU solicită confirmări sau acțiuni prin intermediul unor persoane terțe;

NU comunică informații fiscale în afara canalelor oficiale și securizate;

NU solicită coduri de verificare sau date confidențiale prin mesaje sau apeluri.

Recomandări pentru contribuabili:

ignorați astfel de mesaje și NU dați curs solicitărilor primite;

nu accesați linkuri și nu transmiteți date personale sau financiare.

De asemenea, vă rugăm să verificați orice informație pe pagina-web oficială a autorității fiscale www.sfs.md , precum și paginile oficiale ale instituției de pe rețelele de socializare:

Vă îndemnăm la vigilență în contextul intensificării încercărilor persoanelor rău intenționate de a dezinforma societatea și periclita activitatea instituțiilor publice.

Vă recomandăm să vă informați doar din surse sigure pentru a preveni eventuale prejudicii!