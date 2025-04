Cat timp rezista ouale de tara in frigider: cum sa testezi prospetimea lor

Nu este o noutate ca ouale de tara sunt recunoscute pentru beneficiile lor pentru sanatate. Aceasta caracteristica se aplica si oualor din comert, care sunt la fel de bogate in minerale, vitamine si alte substante nutritive esentiale pentru organismul nostru. Cu toate acestea, o parte cruciala este reprezentata de momentul si modul de depozitare.

Durata de pastrare a oualor de tara in frigider este un aspect crucial. S-ar putea sa fii surprins de informatia ca specialistii recomanda ca acestea sa fie mentinute in conditii ideale. Respectand aceste reguli, ouale de tara pot fi pastrate in frigider timp de maxim 20 de zile si niciun pic mai mult.

In ceea ce priveste conditiile optime de depozitare, ouale de tara trebuie sa fie tinute la o temperatura de aproximativ patru grade Celsius. De regula, in functie de momentul achizitionarii, acestea pot fi pastrate in intervalul de 10-20 de zile, cu conditia ca temperatura sa fie mentinuta constant.

De asemenea, nivelul de umiditate joaca un rol important si ar trebui sa nu depaseasca 85%. In plus, trebuie sa acorzi atentie aspectului lor atunci cand le cumperi, fie din magazine, fie de la surse autorizate, pentru a te asigura ca nu sunt sparte.

Este crucial sa nu speli niciodata ouale de tara.

In caz contrar, exista riscul de contaminare, ceea ce ar putea duce la probleme grave de sanatate, lucru pe care cu siguranta nu ti-l doresti. De asemenea, prospetimea este un alt aspect esential. Vechimea oului nu este atat de importanta pentru a asigura prospetimea, cat este modul in care sunt pastrate.

Pentru a mentine ouale proaspete, este esential sa acorzi atentie modului in care sunt depozitate, deoarece un ou neadecvat depozitat poate deveni daunator organismului. De asemenea, evita expunerea oualor la razele directe ale soarelui. In ceea ce priveste vitaminele din oua, acestea sunt destul de stabile si nu sunt afectate atunci cand ouale sunt pastrate in frigider.

Cum putem evalua prospetimea oualor fara a le sparge coaja?

Exista cateva metode pentru a verifica prospetimea oualor fara a le sparge coaja. Evaluarea se face in functie de urmatoarele caracteristici externe: integritatea si curatenia cojii, dimensiunea si pozitia camerei de aer, transparenta si consistenta albusului, mobilitatea si aspectul galbenusului.

Camera de aer este initial mica, cu un diametru de 3-4 mm, dar creste gradual pe masura ce lichidul din ou se evapora, ajungand la aproximativ 2 cm dupa cateva zile. De mentionat ca imediat dupa ouat, ouale nu prezinta camera de aer; aceasta apare intre 1-10 ore de la ouat.

Coaja trebuie sa fie curata si fara crapaturi. Culoarea cojii poate varia de la alb la galben-deschis, galben-inchis sau chiar maro in cazul oualor de gaina si trebuie sa fie mata la ouale proaspete. Ouale de rata au coaja alba, verde-deschis sau verde-albastruie; ouale de gasca au o culoare alb-mata, fara luciu.

Ouale vechi prezinta o coaja lucioasa, unsuroasa, uneori cu pete.

