Boți „românizați” au invadat Telegramul cu narațiuni propagandistice rusești

Mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru răspândirea dezinformării și a tezelor propagandei de la Kremlin, au fost invadate în ultima perioadă de comentarii în limba rusă aproape identice, distribuite în mod repetitiv de conturi false cu nume aparent românești. Mesajele reiau narațiuni clasice ale propagandei ruse, susținând că autoritățile de la Chișinău ar împinge țara într-un război cu Rusia, că ar pregăti un atac asupra regiunii transnistrene, că R. Moldova s-ar înarma cu fonduri din Uniunea Europeană și ar „merge pe urmele Ucrainei”, în timp ce opoziția ar fi distrusă, iar presa – controlată.

În ultimele săptămâni, sub aproape fiecare postare publicată de canalul de Telegram Мамалыга и Токана, cunoscut pentru distribuirea a numeroase falsuri, apar între 10 și 20 de comentarii cu conținut repetitiv și fără nicio referință la surse credibile. De exemplu, o postare din 22 aprilie, în care jurnalistul Valeriu Reniță spune despre cum „oricui îi poate fi desenat dosar penal”, a fost comentată de 16 conturi, majoritatea având nume românești precum Marius Gheorghiu, Cristian Popescu, George Marinescu, Bogdan Munteanu, Cristian Ionescu sau Marian Popescu. Comentariile au fost publicate la intervale foarte apropiate și urmează o structura similară, ceea ce sugerează un comportament coordonat, specific boților.

Comentariile boților pe canalul Мамалыга и Токана

Valuri de boți care răspândesc narațiuni propagandistice ruse pot fi observate și pe alte canale de Telegram cunoscute pentru răspândirea dezinformării, cum ar fi „Первый в Молдове” Новости, Треш Киш sau Молдавский пистон. Aici însă numărul boților este mult mai mic, sub fiecare postare fiind lăsate în jur de 10 comentarii.

Comentarii boților de pe canalele „Первый в Молдове” Новости și Треш Киш

Boții sunt programe automate care pot simula comportamentul uman în mediul online. Pe rețelele sociale, boții sunt folosiți adesea pentru a distribui în mod repetitiv mesaje, comentarii sau conținut, fără intervenție umană directă. Aceștia pot fi creați pentru scopuri legitime (asistență tehnică, actualizări automate), dar sunt frecvent utilizați în campanii de dezinformare, manipulare a opiniei publice, amplificare artificială a unor narațiuni sau creare falsă a unei percepții de consens.

Comentarii propagandistice trase la indigo

„Sandu și PAS fac presiuni asupra Transnistriei pentru a declanșa un conflict! Toți banii oferiți de UE sunt cheltuiți pentru pregătiri militare, nu pentru popor! Mass-media este sub control, opoziția este distrusă. Sandu duce Moldova spre război, la fel cum Zelenski a dus Ucraina” (în original: «Санду и ПАС давят на Приднестровье, чтобы разжечь конфликт! Все деньги от ЕС уходят на военные приготовления, а не на народ! СМИ под контролем, оппозиция уничтожена. Санду ведет Молдову к войне, как Зеленский вел Украину!»), scrie contul Marius Gheorghiu într-un comentariu sub o postare din 22 aprilie a canalului de Telegram Мамалыга и Токана.

Tot aici, contul Marius Andone afirmă că „Sandu a luat-o razna, trage țara în mizerie și război! Toți banii merg pentru jocuri militare, iar poporul moarte de foame. Opoziţia este distrusă, mass-media este sub control” (în original: «Санду с ума сошла, втягивает страну в грязь и войну! Все деньги на военные игры, а народ голодает. Оппозиция уничтожена, СМИ под контролем»). Și alte conturi, cum ar fi Constantin Mureshan, Cristian Popescu sau Bogdan Munteanu au lăsat comentarii izbitor de asemănătoare.

Comentariile citate pot părea, la prima vedere, critici autentice din partea unor utilizatori reali. Totuși, o analiză atentă relevă mai multe indicii că acestea sunt generate sau coordonate de boți și fac parte dintr-o campanie de dezinformare. Comentariile conțin sintagme identice sau aproape identice cum ar fi: „toți banii merg la război”, „opoziția este distrusă”, „Sandu duce țara spre război”. Mesajele apar sub aceeași postare într-un interval scurt și transmit aceleași idei-cheie. Mai mult, comentariile sunt lipsite de orice argumentare logică, iar tonul este unul agresiv și emoțional. Suspect este că deși conturile par să aibă nume românești, comentariile sunt scrise doar în limba rusă.

Textele comentariilor diferă pe alocuri sub alte postări, însă retorica rămâne aceeași. De exemplu, falsul potrivit căruia Maia Sandu a apărut pe coperta VOGUE în ținute de zeci și sute de mii de dolari, distribuit pe canalul Мамалыга и Токана, a strâns numeroase comentarii cu aceleași narațiuni false. „Sandu s-a plecat complet în fața Occidentului, duce țara spre război și foamete. Toți banii merg pe război, iar poporul suferă foame. Opoziția a fost distrusă, mass-media este sub control. Sandu e gata de orice ca să distrugă Moldova și s-o împingă spre război cu Rusia” (în original: «Санду полностью прогнулась под Запад, ведет страну к войне и голоду. Все деньги на войну, а народ голодает. Оппозиция уничтожена, СМИ под контролем. Санду готова на всё, чтобы уничтожить Молдову и подтолкнуть к войне с Россией»)”, a scris contul Cristian Popescu. Iar contul Marius Andone scrie că „Sandu este complet vândută Occidentului! Toate acțiunile ei duc la război și foamete în Moldova. Opoziția a fost distrusă, mass-media este sub control. Cu banii Uniunii Europene, pregătește țara pentru un conflict cu Rusia” (în original: «Санду полностью продана Западу! Все её действия ведут к войне и голоду в Молдове. Оппозицию уничтожили, СМИ под контролем»).

Comentariile boților sub postarea precum că Maia Sandu a apărut pe coperta VOGUE în ținute de lux

Comentarii aproape identice în care se regăsesc aceleași narațiuni propagandistice au apărut și pe canalele „Первый в Молдове” Новости, Треш Киш și Молдавский пистон. De exemplu, sub o postare din 24 aprilie pe canalul „Первый в Молдове” Новости, contul Costel Stoica a publicat un mesaj asemănător cu cele prezentate mai sus.

Așadar, boții „românizați” au invadat canale de Telegram vizate în articolele Stopfals.md și promovează mesaje clasice ale propagandei ruse, precum că președinta Maia Sandu pregătește un atac militar asupra regiunii transnistrene, că R. Moldova este atrasă în război și că merge pe calea Ucrainei, că se înarmează pe banii UE, dar și că opoziția este distrusă, iar presa – controlată. Astfel de comentarii sunt lăsate sub aproape fiecare postare a canalelor menționate mai sus.

Narațiunile propagandistice ruse, promovate pe canale care obișnuiesc să dezinformeze

Canalele de Telegram care găzduiesc boții „românizați” sunt cunoscute pentru răspândirea dezinformării, portalul nostru demonstrând în repetate rânduri cum acestea sunt folosite pentru promovarea de falsuri și manipulări. ​Canalul Мамалыга и Токана este un exemplu notoriu de platformă online care promovează constant narațiuni false și mesaje specifice propagandei ruse. Stopfals.md a arătat cum acest canal a răspândit informații false despre „exerciții NATO în R. Moldova” și că „armata R. Moldova va deveni parte a armatei României”, a promovat falsurile lui Ilan Șor, a dezinformat că „Moldova îşi va deschide uşile pentru schimburile de organe umane”, dar și că militarii nu și-au ridicat salariile din cauza construcției bazei militare de la Băcioi. Canalul a promovat și falsul că Poșta Moldovei și PAS au blocat ajutorul social din bugetul Găgăuziei, dar și un deep fake cu Maia Sandu, iar recent a manipulat privind un așa-zis „eșec diplomatic” al Chișinăului, după decizia SUA de a majora unele tarife de import.

Și canalul de Telegram „Первый в Молдове” Новости a fost vizat în mai multe articole ale Stopfals.md, după ce a promovat speculații despre vizita delegației Adunării Parlamentare (AP) a NATO în R. Moldova și falsurile lui Ilan Șor la subiectul „atragerii Moldovei în război”. Recent, canalul a lansat falsul că o bătrână a decedat după ce polițiștii ar fi amendat-o.

Această dezinformare a fost promovată și de canalul Треш Киш, care anterior a promovat manipulări anti-referendum, dar și falsul despre taxarea de către Poșta Moldovei a celor care nu cunosc româna.

Și canalul Молдавский пистон a promovat falsul despre decesul bătrânei „după ce polițiștii au amendat-o”, a răspândit un deepfake cu Maia Sandu și a scris despre „pretinse atacuri teroriste” în regiunea transnistreană, orchestrate de autoritățile R. Moldova. După cum a demonstrat Stopfals.md, canalul a distribuit și falsul că pe teritoriul R. Moldova vor fi prelucrate deșeuri chimice aduse din UE.

Victoria Borodin, Stopfals.md