A pus bicarbonat de sodiu în gelul de duș și s-a spălat normal.

Utilizările bicarbonatului de sodiu în cosmetică sunt multiple, din ce în ce mai multe femei apelând la acest produs ieftin pentru a scăpa de anumite afecţiuni. Praful “magic” tratează acneea, redă aspectul sănătos al unghiilor îngălbenite de ojă şi elimină mătreaţa din păr. Are, însă, şi un efect miraculos pentru piele atunci când îl adaugi în gelul de duș.

Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu în gelul de duș

Despre bicarbonatul de sodiu ştie toată lumea că este de neînlocuit în gospodărie, dar şi în cosmetică. Din ce în ce mai multe persoane renunţă la produsele chimice şi scumpe din comerţ şi îşi îndreaptă atenţia către cele naturale. Pentru a avea o piele sănătoasă, strălucitoare amestecă gelul de duş pe care obişnuieşti să îl foloseşti cu bicarbonat de sodiu. Astfel, obţii un extraordinar exfoliant pentru corp. Uşor abraziv, acesta ajută la îndepărtarea celulelor moarte şi oferă un aspect sănătos pielii. Este important de precizat că, în cazul în care ai o piele sensibilă şi uscată, acest procedeu îţi este interzis.

O altă modalitate pentru a exfolia pielea este să amesteci trei părţi de bicarbonat cu una de apă şi să speli pielea cu un burete. La final, clăteşte cu apă caldă şi hidratează bine cu un unt de corp sau ulei de migdale ori cocos. Pielea va deveni astfel mai catifelată. Poţi face asta o dată pe săptămână, nu mai des, pentru a nu te irita.

Ce se întâmplă dacă amesteci şamponul cu bicarbonat

Un alt truc genial este cel în care amesteci şamponul pe care îl foloseşti în mod normal cu bicarbonat. Rezultatul?! Părul va fi mai curat, mai uşor de pieptănat şi vei scăpa de mătreaţă. Simplu, nu-i aşa? Pentru o podoabă capilară cu mai mult volum, amestecă apa cu bicarbonat şi stropeşte la rădăcina părului. Usucă-l şi aranjează-l în funcţie de preferinţe.

Pentru dinţi mai albi, apelează cu toată încrederea la praful minune. Pune pe periuţa de dinţi puţin bicarbonat şi spală ca de obicei. Repetă procedeul timp de două săptămâni, zilnic, şi vei observa rezultate incredibile.

Dacă vrei unghii sănătoase, amestecă o linguriţă de bicarbonat de sodiu cu jumătate de zeamă de lămâie şi 200 de ml de apă. Pune într-un bol şi ţine mâinile în acest lichid pentru 30 de minute. Vei scăpa astfel de unghiile îngălbenite de oja folosită timp îndelungat.