Au cheltuit timp și bani în zadar: două sorocence au fost întoarse acasă de la examenele practice programate la Orhei

Cel puțin două sorocence au trecut printr-o experiență negativă la susținerea examenului pentru permisul auto. După ce la Soroca examenele practice au fost sistate, femeile s-au programat la Orhei pentru data de 19 iulie, dar acolo li s-a spus în ziua examenului că nu li se permite să-l susțină.

Olesea Cebotari ne-a zis că pentru a cunoaște municipiul Orhei, a fost nevoită să facă suplimentar cinci lecții practice, pentru fiecare din ele plătind câte 250 lei, în plus pentru transportul din Soroca până acolo încă 160 de lei tur-retur pentru fiecare zi.

“După ce a fost sistat examenul practic la Soroca, am decis să susțin examenul practic în municipiul Orhei, ne povestește femeia. Am fost nevoită să caut un instructor din Orhei, fiindcă orașul este nou pentru mine. Am făcut acolo cinci lecții practice. La 3 iulie m-am înregistrat la examenul practic pentru 19 iulie, la 13:00 în Orhei. Am venit la examen la ora 10 pentru depunerea dosarului și pentru susținerea examenului practic, dar am fost refuzată. Domnul de la primirea actelor mi-a comunicat că noi, cei de la Soroca, avem dreptul să susținem examenul numai în Bălți si Edineţ. Eu am prezentat articolul precum că Soroca are dreptul să susţină examenul practic aici la Orhei, dar ne-a comunicat că informația oferită de mass-media nu sunt întotdeauna veridice. De o așa situație s-a lovit și colega mea, care era programată în aceiași zi la ora 11:00″.

Și consăteanca ei, Ina Railean s-a pomenit în aceeași situație. “Eu am fost de câteva ori la Orhei ca să fac practica, iar în ziua examenelor am depus actele și așteptam bonul de plată. Am fost chemată într-un birou și mi s-a spus că nu am voie să dau examenul la Orhei și trebui să merg la Bălți sau Edineț. Am început a tremura și a plânge și le-am spus că își bat joc de oameni. Am mers în toată ziua de la Soroca la Orhei ca să învăț traseul din acel oraș, iar ei ne-au zis că nu pot face nimic și să sunăm la Chișinău. Am sunat, dar nu am mai scos-o în capăt.”

Am sunat și noi la Call-centrul Agenției de Servicii Publice (ASP) , la numărul 14909, acolo am fost informați că persoanele trebuia să meargă la Bălți, Edineț sau Chișinău, nicidecum la Orhei. “Probabil este o greșeală în text, la noi avem ordin prin care este stipulat că Direcţia examinare a conducătorilor auto Orhei cu siguranță nu prestează servicii și pentru cetățenii din Soroca”. Cu toate acestea în Comunicatul de presă publicat în luna iunie, care și acum este pe site-ul ASP este scris negru pe alb că cei care susțineau examenele la Soroca, pot merge și la Orhei.

Am trimis o solicitare de informații la ASP pentru a afla opinia instituției referitoare la aceste cazuri și numărul sorocenilor care s-au programat pentru examene la Orhei. Am fost asigurați că vom primi un răspuns și îl vom publica cum îl avem.

Menționăm că aproape 900 de cetățeni au semnat oetiție online în care cer revenirea examenelor practice pentru obținerea permisului auto în orașul Soroca. Amintim că ASP a comunicat anterior că de la 1 iulie 2024 la Soroca se sistează examenele practice pentru permisul auto. Cetățenii care au absolvit unitățile de instruire a conducătorilor de vehicule din raionale Soroca, Drochia și Florești sunt îndemnați să meargă la Bălți, Edineț sau Orhei. La Soroca va putea fi susținută doar proba teoretică a examenului auto.

“Decizia a fost luată după examinarea infrastructurii rutiere a orașului Soroca, care, la moment, nu corespunde cerințelor de exigențe necesare evaluării obiective a competențelor acumulate de candidat pe trasee diversificate, în contexte și situații variate, ce ar putea apărea într-un trafic rutier intens (intensitatea circulației rutiere este foarte redusă, practic nu există intersecții cu grad sporit de complexitate, sunt foarte puține semafoare, nu pot fi diversificate rutele de examinare, este redusă posibilitatea distribuirii aleatorii a candidaților către examinatori, etc.)”.

CITEȘTE ȘI: