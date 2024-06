Mâine la Soroca vor avea loc ultimele examene practice pentru permisul auto: care sunt argumentele autorităților?

Vineri, 28 iunie, la Soroca se vor desfășura ultimele examene practice pentru permisul auto, iar noi am decis să aflăm mai multe detalii, inclusiv cine și de ce a decis acest lucru? Anunțam acum o săptămână că la Soroca se sistează examenele practice pentru permisul auto. Agenția Servicii Publice (ASP) îndemna cetățenii, care au absolvit unitățile de instruire a conducătorilor de vehicule din raioanale Soroca, Drochia și Florești, să meargă pentru examenul practic la Bălți, Edineț sau Orhei. La Soroca va putea fi susținută doar proba teoretică a examenului auto.

Fiindcă inițial erau doar zvonuri că la Soroca se sistează examenele și nu este prima dată când cetățenii nu se pot programa online la Direcţia examinare a conducătorilor auto Soroca, am trimis o solicitare de informații la ASP cu următoarele întrebări:

1. De când se sistează desfășurarea examenelor la Soroca, cine și când a luat această decizie?

2. Au fost organizate consultări publice cu beneficiarii, comunitatea, etc (dacă da, când și unde au fost promovate)?

3. Care au fost argumentele pentru ca examenele să nu mai aibă loc la Soroca și unde vor putea fi susținute în continuare?

4. Care au fost argumentele redeschiderii examinării la Soroca în 2020 și de ce nu mai sunt valabile în 2024?

5. Decizia este definitivă sau poate fi reexaminată ulterior?

6. De la redeschiderea în 2020 câte persoane au susținut examenul la Soroca?

Ulterior pe asp.gov.md a fost publicat un comunicat de presă, preluat de noi într-o știre. La scurt timp comentariile pe pagina noastră de Facebook au curs gârlă. Printre cei care au comentat este și președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, care a venit cu următorul mesaj: “Salutare stimați Soroceni!!! Nu prea îmi place să comentez, dar aici o să intervin, pentru că eu și membrii echipei mele, în anul 2020 am readus susținerea examenului la Soroca (teoria și practica) pentru obținerea permisului de conducere la categoria “B“, urmau să fie îndeplinite încă careva condiții și sorocenii noștri aveau posibilitatea să obțină și categoria “C“, dar…, în 2021 s-a schimbat guvernarea și am rămas doar cu categoria “B“.

Tristă noutate pentru soroceni, din păcate, un raion cu o populație de 77 656 (2014), oficiul poștal Soroca (3006) l-au dus la Florești, doritorii de a obține permis vor fi nevoiți să meargă la Bălți, Edineț sau Orhei, totul pentru binele oamenilor…”.

Pentru a nu politiza subiectul am încercat să vedem dacă problema este doar în infrastructura rutieră a municipiului Soroca, “care, la moment, nu corespunde cerințelor de exigențe necesare” după cum anunță ASP. Am sunat la primăriile Edineț și Orhei, pentru a afla cum stau ei la acest capitol. De exemplu la Soroca sunt funcționale cinci locuri cu semafoare, dintre care unul este la o intersecție cu trafic intens.

Primarul de Edineț, Constantin Cojocaru ne-a confirmat că la ei au fost recent instalate primele semafoare. “Noi anul acesta am semaforizat trei intersecții, sunt unicele semafoare fiindcă până acum la Edineț ele nu erau. Avem un plan de mobilitate, și la intersecțiile cu cel mai sporit grad de mobilitate rutieră și pietonală am instalat semafoarele. Noi suntem în jumătate mai mici cât Soroca, avem vreo 18 mii de locuitori, iar voi 37 de mii. În Edineț mai avem cinci rute pentru transportul public” ne-a mai spus edilul.

La Orhei, altă localitate în care celor care urmau să susțină examenul la Soroca li se propune să meargă de la 1 iulie 2004 nu am putut afla informațiile care ne interesează. Am fost redirecționați din anticamera primăriei spre numere de telefon la care nu ni s-a răspuns. Totodată am apelat la doi experți în mobilitate urbană ca să-și expună opinia privitor la argumentele ASP.

Ilie Bricicaru, conferențiar universitar, directorul Observatorului de Siguranță Rutieră din cadrul Universității Tehnice a Moldovei: Trebuie de menționat din start că ASP este autoritatea de Stat care gestionează procedura de obținere a permisului de conducere, și sunt în drept să decidă asupra procedurilor, ordinii și locațiilor. Totodată, dacă să mergem pe logica lor, atunci toate școlile auto localizate în or. Soroca și raion trebuie închise, fiindcă ”rețeaua de drumuri și străzi (infrastructura rutieră) a orașului Soroca nu corespunde cerințelor de exigențe necesare evaluării obiective a competențelor acumulate de candidat pe trasee diversificate (învățării), în contexte și situații variate, ce ar putea apărea într-un trafic rutier intens (intensitatea circulației rutiere este foarte redusă, practic nu există intersecții cu grad sporit de complexitate, sunt foarte puține semafoare, nu pot fi diversificate rutele de examinare, este redusă posibilitatea distribuirii aleatorii a candidaților către examinatori, etc.).

Mi-e greu să mă expun asupra statisticilor cu care a operat ASP și a stabilit situația traficului, a drumurilor și a populației, dar o căutare simplă prin statisticile Biroului Național de Statistică, arată că orașul Soroca este al 4-lea oraș ca număr de populație (peste cele menționate de ASP), are una din cele mai mari activități economice cu transport de mărfuri și pasageri din zona de nord, este oraș pol de creștere, conform Strategiilor de dezvoltare, are înregistrate peste 29 mii vehicule (similar ca Edineț, și mai puțin ca Orhei și Bălți, dar în primele 10 orașe din Republica Moldova) și o rețea rutieră ca lungime destul de mare. Doar din aceste raționamente, ceva nu se leagă, cel puțin din punct de vedere statistic și în relație cu locuitorii acestui raion.

Alexandru Munteanu, urbanist, președintele Centrul de Urbanism: Motivele expuse de ASP par a fi valide ori eu nu cunosc prea bine rețeaua de drumuri a Sorocii. Pe de altă parte, dacă acestea sunt motivele pentru care examenele practice au fost sistate în Soroca, atunci ar avea sens ca viitorii șoferi să fie expuși la condiții variate de trafic, intersecții mai complicate, trafic mai intens, diferite situații de trafic mai complexe pentru ca aceștia să fie suficient de pregătiți când vor conduce singuri automobilele.

Fiindcă apăreau tot mai multe necunoscute la acest subiect, pe care probabil solicitarea inițială nu le-ar fi găsit răspuns, am solicitat un interviu telefonic cu un responsabil din cadrul ASP. Iurie Cristea, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, s-a arătat deschis să ne răspundă la câteva întrebări, care se vor regăsi într-un interviu ce va fi publicat mâine pe observatorul.md.

Între timp am primit și răspunsurile din partea instituției. Iată poziția ASP referitor la acest caz:

“Sistarea examenelor la proba practică în cadrul Direcției de examinare a conducătorilor auto cu sediul în mun. Soroca este dispusă începând cu 1 iulie 2024. Anunțul a fost făcut pe platformele de informare ale instituției prin publicarea unei știri în data de 21.06.2024. Știrea a fost preluată de mass-media națională. Decizia privind sistarea examenelor la proba practică în cadrul subdiviziunii ASP din mun. Soroca a fost adoptată la 12 iunie 2024, prin Ordinul Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, la propunerea Departamentului înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto. Proiectul de ordin al Agenţiei Servicii Publice a fost inițiat în contextul realizării unor măsuri de reorganizare şi optimizare a subdiviziunii cu competenţă la prestarea serviciilor de examinare în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule, precum şi în vederea dislocării proporţionale a acestei subdiviziuni pe teritoriul ţării, având ca scop prioritar asigurarea prestării unor servicii de examinare calitative şi transparente, raționalizarea cheltuielilor publice, ca urmare a eficientizării modului de gestionare funcțională.

În vederea optimizărilor operate, conducerea Instituției Publice „Agenția Servicii Publice”, a luat în considerație concluziile analizelor eficienței procesului de examinare, și analiza nemijlocită în teren. Astfel, infrastructura rutieră și intensitatea circulației redusă din municipiul Soroca nu permite desfășurarea probei practice în conformitate cu cerințele față de procesul de evaluare a conducătorilor de vehicule, fapt care implicit influențează verificare obiectivă a abilităților conducătorilor de vehicule și siguranța circulației rutiere. Organizarea examinării la proba practică în altă locație decât Soroca (spre exemplu mun. Bălți) va oferi posibilitatea organizării unui proces de examinare la proba practică multilateral şi calitativ, în condiţiile unei infrastructuri rutiere mai dezvoltate, precum şi cu o intensitate a circulaţiei mai sporită. Totodată, va permite asigurarea unui control mai eficient și mai riguros al procesului de examinare, care de multe ori este afectat de diferite riscuri. De asemenea, accentuăm faptul că nu se sistează întreaga activitate de examinare a conducătorilor de vehicule din or. Soroca, în cazul dat se transferă doar component de prestare a serviciilor la proba practică, iar candidații din localitatea sus-indicată vor putea în continuare să beneficieze de serviciile de examinare la proba teoretică. Subsecvent, Vă comunicăm că aspectul dat ține de alinierea obiectivelor naționale în domeniul siguranței rutiere la obiectivele adoptate în septembrie 2020 în cadrul Adunării Generale a ONU prin rezoluția A/RES/74/299 „Îmbunătățirea siguranței rutiere la nivel mondial”, proclamând deceniul de acțiune pentru siguranța rutieră 2021-2030, cu obiectivul ambițios de a preveni cel puțin 50% din decesele rutiere și răni până în anul 2030 conform Planului Global pentru Deceniul de Acțiune. Activitatea unei instituții publice este un proces continuu, care prevede mai multe măsuri de eficientizare și optimizare instituțională. Din momentul creării sale, ASP a trecut prin mai multe etape de reorganizare a domeniului respectiv, care au reieșit din viziunea de moment a managementului instituției. Conform datelor statistice pentru anii 2022, 2023 și 2024 până în prezent, numărul de servicii de examinare prestate în cadrul locației din municipiul Soroca (proba teoretică și practică) – 14.535 de persoane.”

Amintim că acum patru ani la Soroca s-a redeschis Secția de înmatriculare a unităților de transport și documentare a conducătorilor auto, care a deservit nu doar sorocenii, dar și cetățenii din raioanele Florești și Drochia.

