Astenia de primavara: cauze, simptome si tratament

Astenia de primavara reprezinta un cumul de manifestari fizice si psihice care debuteaza la inceputul sezonului cald si sunt resimtite sub forma unei stari de slabiciune generala la nivelul intregului organism, oboseala si episoade depresive cu caracter intermitent sau de lunga durata. In mod frecvent, astenia defineste o stare de oboseala acuta fizica si psihica manifestata in lipsa conditiilor de efort fizic sau suprasolicitare intelectuala, insotita de alterarea calitatii somnului nocturn si cresterea sensibilitatii la anumiti stimuli externi.

Astenia de primavara este favorizata in principal de reducerea timpului de expunere la lumina naturala pe parcursul sezonului rece si al celui alocat desfasurarii in aer liber a anumitor activitati recreative, alaturi de fluctuatiile sintezei de melatonina si serotonina. Tulburarile de dispozitie si manifestarile fizice specifice asteniei de primavara afecteaza in special persoanele de sex feminin a caror activitate profesionala se desfasoara in mare parte in spatii inchise (munca de birou), varstnicii si populatiile din zonele geografice extreme aflate la cei doi Poli.

Alergiile favorizate de eliberarea unor cantitati semnificative de polen pe timpul primaverii si schimbarile climatice frecvente specifice acestui anotimp afecteaza sistemul imunitar si capacitatea acestuia de a oferi protectie in fata factorilor de agresiune externi.

Simptome astenia de primavara

Astenia de primavara trebuie diferentiata de astenia per se, fiind mai degraba un cumul de manifestari fizice autoinduse, resimtite de majoritatea persoanelor sub forma de:

Sindrom pseudogripal: febra, dureri de cap, mialgii

Oboseala

Inapetenta (lipsa poftei de mancare)

Tulburari ale ritmului cardiac

Scaderea tensiunii arteriale

Senzatia de ameteala

Crampe musculare

Caderea parului.

Tulburarile de dispozitie intalnite in mod frecvent la persoanele cu astenie de primăvară includ epuizare psihica, depresie, irascibilitate, stare de confuzie generala si dificultate de concentrare asupra unor task uri specifice.

Ce determina aparitia asteniei de primavara?

Totalitatea manifestarilor fizice si psihice care alcatuiesc tabloul clinic al asteniei de primavara au ca principala cauza sinteza de melatonina si serotonina ca raspuns al sistemului nervos fata de lumina.

Melatonina sau hormonul somnului este sintetizata la nivelul glandei pineale, mai ales in timpul noptii, rolul sau principal fiind de reglare al ritmului circadian. Mecanismul de sinteza al melatoninei include nucleul suprachiasmatic si glanda pineala, care pe baza intensitatii luminii percepute la nivel retinian, stimuleaza eliberarea de melatonina pe parcursul noptii si o suprima in timpul zilei.

Aditional efectelor asupra ritmului circadian, melatonina moduleaza functionarea sistemului imun si intervine in generarea proceselor de aparare ale organismului, gestioneaza secretia cortizolului si regleaza tensiunea arteriala. Melatonina imbunatateste acuitatea vizuala si poate reduce simptomele asteniei de primavara la persoanele care sufera de depresie in aceasta perioada a anului, datorita capacitatii sale de reglare a ritmului circadian. Hormonul somnului, asa cum mai este denumita melatonina, blocheaza sinteza oxidului nitric si secretia gastrica acida, avand efect favorabil in cazul persoanelor cu reflux gastroesofagian prin ameliorarea simptomatologiei acesteia.

Actiunea melatoninei asupra sintezei hormonului de crestere HGH determina cresterea si imbunatatirea masei musculare ce ajuta la mentinerea tonicitatii organismului, in timp ce efectele antioxidante ale acesteia are efect favorabil asupra proceselor de regenerare si reparare celulara.

Nivelurile scazute de melatonina din organism pot genera insomnie si irascibilitate, cu aparitia incapacitatii de gestionare favorabila a situatiilor stresante locul de muncă sau in viata personala.

Serotonina este un neurotransmitator sintetizat majoritar la nivelul celulelor intestinale enterocromafine care participa la reglarea motilitatii digestive, avand ca precursor triptofanul, un aminoacid esential de origine alimentara. O mica parte a 5 hidroxi triptaminei este produsa si la nivel cerebral de catre glanda pineala.

La nivelul tractului digestiv, serotonina semnalizeaza senzatia de foame si de satietate, contribuind la buna functionare a sistemului gastrointestinal.

Serotonina (5 hidroxi triptamina) are rol vasoconstrictor, fiind implicata in generarea proceselor de hemostaza primara, in timp ce la nivelul sistemului nervos actioneaza ca transmitator local si modulator al sintezei de melatonina.

Serotonina participa la reglarea raspunsurilor comportamentale dependente de stare, stimularea memoriei si a functiilor cognitive, influentand in mare parte manifestarile intalnite in cazul asteniei de primavara.

Serotonina este implicata alaturi de melatonina in mentinerea ritmului circadian prin modularea starilor de hiperexcitabilitate si intervine in reglarea comportamentului sexual. Un aspect important asupra efectelor serotoninei este reprezentat de diferentele concentratiilor serice ale hormonului intre cele 2 sexe.

Persoanele de sex feminin prezinta mai multi receptori pentru serotonina fata de barbati, astfel ca femeile sunt mult mai deschise in ceea ce priveste manifestarea sentimentelor si a entuziasmului. Pe de alta parte, proteina implicata in transportul serotoninei in organism se regaseste la persoanele de sex feminin in cantitati mai mici fata de cele ale barbatilor, astfel explicandu se incidenta mai mare a depresiei la femei .

Deficitul de serotonina poate determina scaderea apetitului, insomnii, reducerea capacitatii de focusare si memorare, aparitia depresiei, tulburarilor obsesiv compulsive, fobiilor, tulburarilor de stres posttraumatic, epilepsiei si tulburarii anxioase.

Nivelul scazut de endorfine sau hormonul fericirii, reprezinta o alta cauza care favorizeaza aparitia asteniei de primavara, migrenelor cronice si a depresiei. Endorfinele sunt morfine endogene sintetizate de catre sistemul nervos central la nivelul glandei pituitare si au rol in reducerea stresului si a durerii, inducand o stare generala de bine a organismului. Studiile desfasurate de a lungul timpului au demonstrat faptul ca endorfinele regleaza apetitul, atenueaza simptomele depresiei si previn aparitia starilor anxioase.

Nivelul scazut de endorfine sau hormonul fericirii, reprezinta o alta cauza care favorizeaza aparitia asteniei de primavara, migrenelor cronice si a depresiei. Endorfinele sunt morfine endogene sintetizate de catre sistemul nervos central la nivelul glandei pituitare si au rol in reducerea stresului si a durerii, inducand o stare generala de bine a organismului. Studiile desfasurate de a lungul timpului au demonstrat faptul ca endorfinele regleaza apetitul, atenueaza simptomele depresiei si previn aparitia starilor anxioase.

Alergiile sezoniere sunt generate in urma expunerii la polen, mucegai si acarieni de praf, alergeni frecvent intalnite pe timpul primaverii. Totalitatea manifestarilor specifice alergiilor respiratorii pot favoriza instalarea asteniei de primavara la persoanele cu teren atopic predispuse la acest tip afectiuni prin reducerea timpului alocat desfasurarii activitatilor in aer liber si favorizarea sedentarismului.

Schimbarile climatice frecvente specifice primaverii determina aparitia asteniei sezoniere datorita supunerii la stres a organismului si a sistemului imunitar nevoit sa faca fata instabilitatii conditiilor meteo, sa se adapteze si readapteze in continuu factorilor capriciosi de mediu extern.

Alimentatia dezechilibrata in sezonul rece bogata în grasimi animale, carbohidrati si zaharuri, favorizeaza instalarea asteniei de primavara prin generarea schimbarilor de dispozitie si a sindromului de oboseala cronica fizica si psihica.

Astenia de primavara tratament

Metodele prin care se poate trata astenia de primavara tin de optimizarea nivelurilor serice ale serotoninei din organism si sunt reprezentate de expunerea la soare cu favorizarea sintezei de vitamina D, practicarea exercitiilor fizice regulate si adoptarea unui regim alimentar echilibrat care sa corespunda necesitatilor organismului cu includerea lactatelor, proteinelor animale, fructelor si nucilor.

Angajarea in activitati recreative reprezinta o alta metoda de tratament in cazul asteniei de primavara si presupune efectuarea de iesiri pentru plimbari in aer liber, cititul si alocarea de timp liber pentru a fi petrecut alaturi de persoanele dragi.

Respectarea unui orar regulat de odihna care sa cuprinda minim 7 ore de somn pe noapte, previne starile de irascibilitate si dificultatile de concentrare si memorare intalnite in mod frecvent în cazul asteniei de primavara.

