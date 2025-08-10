Analizăm la rece: Cine și cum a manipulat opinia publică în perioada crizei energetice

Republica Moldova e dispusă să lase oamenii din regiunea transnistreană fără căldură, România și Uniunea Europeană profită de cetățenii moldoveni, iar Rusia este unicul salvator – acestea sunt doar câteva dintre dezinformările de bază privind sectorul energetic și criza gazelor, care au circulat intens în sezonul rece 2024–2025. Un rol important în manipularea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului l-a avut propaganda rusă.

În primele luni ale anului curent, spațiul informațional din Republica Moldova a fost invadat de mesaje alarmiste care au exploatat fricile și nemulțumirile oamenilor pentru a slăbi direcția pro-europeană a R. Moldova, dar și a critica guvernarea pro-europeană, folosind criza energetică drept pretext. Astfel de mesaje au circulat intens pe TikTok, Facebook și Telegram (inclusiv pe paginile unor politicieni), fiind adesea distribuite simultan de conturi aparent diferite, ceea ce sugerează o posibilă coordonare între sursele de dezinformare.

Criza energetică a fost transformată astfel într-un instrument politic, printr-o serie de narațiuni emoționale care o prezintă nu doar ca o problemă economică, ci și ca una geopolitică. În mare parte, dezinformările se concentrează pe patru teme principale, promovate în special de surse pro-ruse: (1) dificultățile economice și vina Guvernului R. Moldova, (2) Moscova ca un creditor dur, dar un salvator indispensabil, (3) Chișinăul sabotor, iar (4) sprijinul UE a fost prezentat ca inutil.

„Această campanie de dezinformare face parte din strategia de război hibrid utilizată de Federația Rusă și de intermediarii săi locali, menită să destabilizeze Republica Moldova și să deraieze calea sa de integrare europeană”, a declarat pentru Stopfals.md jurnalista specializată pe teme de mediu, energie și climă, Lilia Curchi.

Narațiuni despre dificultățile economice și „vina” guvernului

Clipurile video despre creșterile prețurilor ca dovadă a incompetenței guvernării, dar și a indiferenței Uniunii Europene (UE), au urmărit alimentarea fricii publice și a neîncrederii în guvernarea pro-europeană și au fost publicate de actori precum Moldovalibera.md, tv6.press sau canalul de TikTok nasha_moldavasha, răspândind mesaje care au prezentat situația drept un spectacol politic pus în scenă pe seama cetățenilor, prezentați ca expuși riscului de îngheț în timpul iernii. Videoclipurile folosesc reprezentări vizuale (camere întunecate, oameni în haine groase în interior, blocuri rezidențiale fără lumină) pentru a accentua ideea că guvernul este deconectat de la realitățile cetățenilor.

Liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Chicu, de exemplu, a apărut într-un video în care spunea că „cei care înainte împărțeau ziare cu minciuni mari, acum împart facturi cu sume mari”. Acesta a făcut referire la lipsa de acțiune a premierului, care nu ar fi dispus achiziționarea de gaze pe timpul verii.

Primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat guvernul că nu susține Chișinăul, care va trebui să acopere creșterile de prețuri la energie electrică din bugetul municipal. „Unii din guvern ne spun să economisim energie, dar nu consideră că aceste prețuri au un impact puternic asupra bugetelor locale și, în loc ca fondurile respective să fie redirecționate către proiecte, acestea vor fi folosite pentru a acoperi facturile”, a spus Ceban.

Activistul Vlad Bilețchi (un promotor constant de idei sau poziții care se aliniază narațiunilor propagandei ruse), a sugerat că sumele oferite de stat sunt ridicole și că moldovenii nu își mai pot permite un trai decent. „2025 începe cu scumpiri masive, mâine în cadrul ședinței Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) se va dezbate subiectul privind majorarea tarifelor pentru energie electrică de la 2,34 la 5,13 lei pentru consumatorii finali. (…) Ceea ce va atrage după sine, bineînțeles, scumpirea în lanț a tuturor produselor și serviciilor care sunt realizate pe bază sau cu ajutorul energiei electrice (…) de la pâine, zahăr, apă, unt și orice altceva”, a declarat Bilețchi.

În realitate, deși la începutul lunii ianuarie 2025, ANRE a aprobat o majorare a tarifelor la energie electrică, Guvernul a acoperit o parte din cheltuieli prin oferirea de compensații cu ajutorul fondurilor europene. Tot atunci, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a anunțat că Guvernul va acoperi diferența de tarif pentru primii 110 kWh consumați lunar de beneficiarii de compensații.

Rusia, prezentată ca unic salvator

Narațiunea evidențiază un conflict politic legat de existența și legitimitatea datoriei la gaze a R. Moldova. Oficialii moldoveni afirmă că datoria este nejustificată, în timp ce Gazprom îi susține validitatea (detalii AICI). Se pune accentul pe conflictul dintre cele două părți, însoțite de insinuări despre incompetența sau lipsa de transparență a autorităților moldovenești.

Sursele pro-ruse au prezentat gazul ca „asistență umanitară” din partea Rusiei, promovând ideea că Moscova este un partener indispensabil și protector și pentru regiunea transnistreană și subliniind dependența sa de sprijinul rusesc.

De exemplu, un video de pe canalul de TikTok Palundr din 26 decembrie 2024 susține că președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că R. Moldova nu datorează niciun ban Gazpromului, pentru că nu a consumat gazele în cauză. În video se mai spune că utilizatorii au reacționat ironic, sugerând că „datoria este fictivă, la fel ca gazul și electricitatea în Moldova”.

Stopfals.md a explicat anterior conflictul dintre R. Moldova și Gazprom legat de așa-zisa datorie la gazele livrate de concernul rus.

Transnistria și narațiunile de sabotaj din partea Chișinăului

Problema gazelor a fost folosită și pentru a transmite afirmația nefondată precum că Chișinăul acționează în detrimentul cetățenilor săi din stânga Nistrului, ceea ce justifică ideea unei separări administrative sau chiar statale. Afirmații care pun pe seama autorităților de la Chișinău criza gazelor din regiunea transnistreană, provocată începând cu 1 ianuarie 2025, au fost distribuite pe rețelele de socializare în primele luni ale anului curent.

Canalul de TikTok hukspravka, de exemplu, a promovat afirmația liderului separatist de la Tiraspol, conform căreia autoritățile moldovene fac tot posibilul pentru a împiedica livrările de gaze către Transnistria. „Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski s-a adresat Maiei Sandu și a declarat că oficialii moldoveni împiedică livrările de gaze rusești pe malul stâng al Nistrului. Potrivit lui Krasnoselski, Sandu a spus că Chișinăul nu va împiedica tranzitul de gaze. Dar, de îndată ce Transnistria a găsit o soluție la problemă și a ajuns la un acord privind furnizarea de gaze, oficialii moldoveni au început să opună rezistență”, se arată în videoclip.

Punerea la îndoială a importanței sprijinului european

Astfel de mesaje alimentează scepticismul față de opțiunile pro-europene ale Republicii Moldova, sugerând că „independența energetică” promovată de Occident (în special România) vine cu un cost economic prea mare și o nouă formă de dependență.

De exemplu, canalul de TikTok hukspravka a promovat ideea ineficienței strategiei autorităților moldovene privind achiziția de gaze de pe piețele europene, afirmând că economia suferă, iar populația este nemulțumită.

În realitate, în ianuarie 2025 UE și-a arătat disponibilitatea de a asigura achiziționarea și transportul de gaze naturale către regiunea transnistreană, în scopul restabilirii furnizării de energie electrică și a sistemelor de încălzire. Astfel, locuitorii din stânga Nistrului au avut căldură în locuințe, pe bani europeni, în perioada 1-10 februarie, datorită un grant de 30 milioane de euro. Ulterior, regimul secesionist de la Tiraspol a refuzat oferta UE de 60 de milioane de euro, care urma să reducă dependența regiunii transnistrene de șantajul energetic al Rusiei, preferând să accepte livrarea de gaze din Rusia, intermediat prin firme din Dubai și Ungaria, sub un contract netransparent.

„O strategie bine coordonată de subminare a încrederii în instituțiile democratice și în parcursul pro-european al R. Moldova”

Jurnalista de mediu, energie și climă Lilia Curchi a explicat pentru Stopfals.md că ofensiva informațională asupra sectorului energetic din R. Moldova nu este întâmplătoare, ci parte a unei strategii deliberate și bine coordonate de subminare a încrederii în instituțiile democratice și în parcursul pro-european al R. Moldova. Narațiunile diseminate recurent — de la lipsa de energie electrică din regiunea transnistreană până la demonizarea deciziilor privind renunțarea la gazul rusesc — sunt adaptate pentru a amplifica anxietățile populației privind securitatea energetică, sărăcia și costul vieții.

Aceste mesaje sunt promovate nu doar de canale anonime sau afiliate propagandei ruse, ci și de lideri politici locali afiliați politic, care reproduc și legitimează teme precum „trădarea interesului național”, „dictatura Bruxelles-ului” și „scenariul globalist”, toate menite să alimenteze neîncrederea față de partenerii occidentali.

„Prin diseminarea acestor dezinformări cu încărcătură emoțională ridicată, propaganda rusă exploatează vulnerabilitățile sociale și economice ale Moldovei și folosește contextul regional instabil ca multiplicator de impact”, a adăugat experta.

Carolina Buimestru, Stagiară Stopfals.md