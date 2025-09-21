Ce mai folosești pe lângă bicarbonat de sodiu când îți albești dinții

Ai încercat mai multe tipuri de pastă de dinţi care promit multe, dar fără prea mare efect?! Specialiştii în produse naturale îţi recomandă să foloseşti bicarbonat de sodiu combinat cu un ingredient secret atunci când vrei să îţi albeşti dintii.

Ce foloseşti pe lângă bicarbonat de sodiu când îţi albeşti dintii

Despre bicarbonatul de sodiu ştie toată lumea că este des folosit în gospodărie, dar şi în cosmetică. Ieftin şi mereu la îndemână, acesta face minuni şi pentru dinţii îngălbeniţi. Renunţă la variantele scumpe din comerţ şi încearcă un produs natural care are efect garantat! Ce mai foloseşti pe lângă bicarbonat când îţi albeşti dintii? Apă oxigenată. Combinaţia este, astfel, una pe care o poţi face din ingrediente pe care le ai mereu acasă, dar şi uşor de folosit.

Ce ai de făcut? Pune pe periuţa de dinţi, alături de pastă obişnuită, puţin bicarbonat, iar la final clăteşte cu apă oxigenată. Repetă procesul zilnic, timp de două săptămâni. Rezultatele te vor uimi!

Celebra Julia Roberts, actriţa cu un zâmbet perfect, a recunoscut că este trucul la care apelează mereu, lucru învăţat chiar de la bunicul său.

“Mă spăl în fiecare zi pe dinți cu bicarbonat de sodiu. Bunicul meu punea tone de bicarbonat pe periuța de dinți și nu a avut o carie toată viața”, a declarat îndrăgita vedetă de la Hollywood.

Alte ingrediente naturale care îţi pot albi dinţii

Toată lumea îşi doreşte dinţi albi şi perfect aliniaţi, din ce în ce mai multe persoane apelând la albirea cu laser. Specialiştii spun, însă, că poţi avea rezultate şi cu produse naturale. De exemplu, lămâia te poate ajuta să ai o dantură perfectă. Datorită acidităţii sale, aceasta are rolul de scoate petele de pe dinţi şi de a reduce tartrul. Mai mult, vitamina C întăreşte gingiile. Tot ce ai de făcut este să torni zeamă de lămâie pe periuţa de dinţi, să periezi uşor şi clăteşti cu apă. Repetă operaţiunea de două ori pe săptămână.

O altă soluţie naturală este cărbunele vegetal sub formă de pudră. Adaugă pe peria de dinţi şi spală bine, apoi clăteşte. Dacă doreşti să fie mai uşor de folosit, atunci amestecă cu suc de lămâie sau apă. Foloseşte de două ori pe săptămână. De asemenea, poţi combina sucul de la o lămâie cu o lingură de bicarbonat, apoi periază dinţii cu acest amestec în fiecare zi, timp de 10 zile.