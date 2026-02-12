600 de lei amendă și trei puncte de penalizare – acesta este prețul utilizării telefonului mobil în timpul conducerii automobilului

După cum v-am informat anterior, până pe data de 28 februarie 2026 oamenii legii vor fi cu ochii pe conducătorii auto care utilizează telefonul mobil, în timpul conducerii automobilului. 

Mai mulți conducători auto ne-au telefonat la redacție și ne-au întrebat care sunt sancțiunile în caz dacă cineva se încumetă, totuși, să nu țină cont de avertizările colaboratorilor poliției. Răspunsul la această întrebare este următorul: amendă în mărime de 600 de lei și trei puncte de penalizare.

Apropo, de pe data de 5 februarie, când poliția a intensificat controalele în acest sens, au fost sancționați mai mult de 500 conducători auto. (Foto: simbol)

 

 

 

 


