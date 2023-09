20 de centre destinate refugiaților ucraineni vor fi închise. Decizia aparține autorităților centrale / VIDEO

20 din cele 52 de centre destinate refugiaților din Ucraina deschise pe teritoriul Republicii Moldova vor fi închise până la sfârșitul acestui an. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, care a menționat că acest lucru se face pentru a contribui la integrarea ucrainenilor în societatea moldovenească.

Cei 30 de ucraineni care locuiesc de mai bine de un an în centrul pentru refugiați deschis în satul Ștefănești, raionul Florești au fost deja anunțați că instituția își va sista activitatea, iar până la 15 septembrie ei ar trebuie să-și caute un alt loc de trai, sau să meargă în unul din centrele propuse de autorități

ANNA CLIMOVA, refugiată din Ucraina: „Ni s-a propus Dondușeni, unde sunt 86 de oameni, 1 duș și două veceuri. În centrul nostru la 2-3 familii este veceu, lavoar. Avem patru cabine de duș, avem sufragerie, bucătărie, alimentație de trei ori pe zi, condițiile sunt mult mai bune decât acolo. Ni s-a propus să mergem la apartamente, există asemenea program, pentru jumătate de an la chirie, dar pentru pensionari nu se prevede acest program, așa cum ei nu pot munci, iar restul femeilor de aici sunt cu copii.”

Soții Leașenco și cei cinci copii ai lor spun că nu au încotro să meargă. Ei sunt din regiunea Nicolaev a Ucrainei și stau în Moldova de la începutul războiului. Dacă nu-și vor găsit în curând un acoperiș deasupra capului vor reveni acasă.

TARAS LEAȘENCO, refugiat din Ucraina: „Pe reprezentantul ministerului, care a fost aici noi l-am întrebat ce să facem, el a spus că nu știe. Până la centru, noi am trăit la chirie, atunci când am venit aici din Ucraina, am găsit un cămin, dar el era în stare de avarie. Geamurile erau rele, soba tot era rea, erau și crăpături, nu era nici pod, prin el curgea apa când ploua tare. Vom căuta iarăși o asemenea locuință, pentru ca să ni-o dea la un preț foarte mic.”

În Bălți sunt două centre destinate refugiaților din Ucraina unde la moment sunt cazați peste 200 de oameni. Autoritățile locale spun că încă nu au primit careva solicitări de a sista activitatea lor, însă responsabilii de la primăriaa Bălți au ținut să menționeze că Guvernul așa și nu au achitat datoria de peste 4 milioane de lei, acumulată în ultimul timp.

ALEXANDR USATÎI, viceprimar de Bălți: „Noi deocamdată nu am primit nicio informație. Ceea ce ține de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, noi avem careva pretenții de ordin financiar. Ei nu au stins datoriile pe care le au față de Hotelul Bălți, către întreprinderea municipală, pentru acordarea serviciilor de cazare a refugiaților. Deocamdată nu există nicio claritate referitor la unde să-i trimitem pe acești refugiați, care sunt aproximativ 100 în Hotelul Bălți.”

Potrivit ministrului, prin decizia de a închide cele 20 de centre se urmărește integrarea în comunitate a ucrainenilor. În acest sens moldovenii care vor accepta să le ofere acoperiș deasupra capului refugiaților vor primi compensații de la stat.

ALEXEI BUZU, Ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Da, centrele de plasament temporar pentru refugiați urmează a fi închise. Dar acest proces este unul firesc, pentru că temporar e numele acestor centre. Noi avem situația, că mai mult de un an jumătate sunt persoane care locuiesc în centre și nu este ok, nu este firesc. Trebuie să integrăm aceste persoane, trebuie comunitatea să îi cunoască, ei să cunoască, să interacționeze și de asta noi optimizăm această rețea de centre, dar o facem într-o manieră responsabilă, pentru fiecare persoană se găsește alternative, nicio persoană, nici un refugiat nu va fi lăsat în stradă, fără a avea unde să locuiască.”

Pe de altă parte, primarul satului Ștefănești spun că oamenii nu sunt la fel de deschiși să primească în casele lor ucraineni, așa cum a fost la începutul războiului.

LUDMILA ZDRAGUȘ, primarul comunei Ștefănești: „– Oamenii din sat ar fi gata să ia acești refugiați? Tot nu cred, deoarece este traiul complicat cred că și la orașe, dar în localitățile rurale cu atât mai mult și vine iarna și lumea încălzește o cameră, două, strict cât are nevoie pentru familie și cineva străin în familie va fi o dificultate.”

În Moldova activează peste 50 de centre temporare pentru refugiați, cu capacitate de aproape 3.000 de locuri.

