20 de ani de închisoare pentru că și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea acesteia.

Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime.

Instanța i-a stabilit pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 de ani, informează procuratura.md.

Potrivit acuzării, la 01 februarie 2025, inculpatul, aflându-se la domiciliu propriu, împreună cu o tânără de 20 de ani, care o angajase să îngrijească de mama lui, a constrâns-o la un raport sexual nedorit. Victima nu a părăsit locuința bărbatului, deoarece nu avea unde pleca să înnopteze.

Ulterior, în aceeași seară, inculpatul a consumat alcool cu un prieten care venise în vizită.

În cadrul unui conflict cu tânăra, generat de starea de ebrietate, în care mama inculpatului i-a luat apărarea fetei, bărbatul s-a înfuriat și luând un recipient de 5 litri cu benzină, le-a stropit pe ambele femei cu substanța respectivă și, cu ajutorul unei brichete, a aprins combustibilul.

Tânără a reușit să fugă din domiciliu și s-a ales cu vătămări corporale neînsemnate, iar mama acestuia, fiind imobilizată la pat, neavând posibilitatea de a se deplasa, a rămas în domiciliu, în urma incendierii, fiindu-i cauzate arsuri grave, care au dus la decesul femeii.

Inculpatul a pledat nevinovat

Sentința este cu drept de apel, inculpatul beneficiind de prezumția de nevinovăție, potrivit legii, până la devenirea definitivă a hotărârii.