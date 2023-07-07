ФЕЙК: Повышение пенсионного возраста для женщин — результат правления PAS

De către
OdN
-
0
42

Депутат-социалист Богдан Цырдя обвинил президента Майю Санду в повышении пенсионного возраста для женщин. А некоторые сайты и телеграмм-каналы возложили ответственность за это на правящую власть PAS. На самом деле, график повышения пенсионного возраста был внедрен еще в 2016 году, когда PAS не была у власти. Повышение пенсионного возраста обусловлено демографическими предпосылками.

«Достижение молдавских властей и Майи Санду»

В своем телеграм-канале, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя поделился новостью о том, что с 1 июля в Молдове повысили пенсионный возраст для женщин на полгода. «Хорошие времена» для женщин. Напомним, что женщины – костяк избирателей Майи Григорьевны», – написал Цырдя.

Телеграм-канал WTF Moldova?! также опубликовал пост о повышении пенсионного возраста для женщин, обвинив в этом действующую власть. «Нищенские пенсии + повышение порога возраста ухода на пенсию = итог правления PAS», – комментируют авторы.

На сайте Kp.md (веб-страница русскоязычной газеты «Комсомольская правда в Молдове») была   cтатья: «Еще одно достижение молдавских властей: Пенсионный возраст для женщин увеличился с июля, обязательный стаж – тоже». Этой новостью Kp.md поделился и на своей странице в Facebook.

Некоторые люди поделились и прокомментировали эти и другие новости на эту тему, также обвиняя  в повышении пенсионного возраста действующую власть.

График постепенного повышения пенсионного возраста внедрили еще в 2016 году 

Действительно, начиная с 1 июля 2023 года, пенсионный возраст для женщин в Молдове подняли до 60 лет и 6 месяцев, а полный период уплаты взносов социального страхования — до 33 лет и 6 месяцев. Женщины, родившие или воспитавшие пять и более детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию на три года раньше — в 57 лет и 6 месяцев.

Этот график постепенного повышения пенсионного возраста разработало ещё в 2016 году правительство Павла Филипа, на основе Законя №290 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», который был принят тогдашним парламентским большинством, контролируемым Демократической партией Молдовы, и промульгирован Президентом Николае Тимофти 22 декабря 2016 г., в последний день своего мандата. Запущенный тогда механизм предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин каждые полгода, пока в 2028 году он не сравняется с пенсионным возрастом мужчин — 63 года. Так, начиная с 2017 года, 1 июля каждого года, к пенсионному возрасту для женщин добавляется 6 месяцев.

Обвинения в том, что эта реформа была принята нынешней правящей партией или Майей Санду, являются спекулятивными. Напомним, что этот закон не был изменен даже во время президентства Игоря Додона и при правлении большинства Партии социалистов и Партии «Шор» (2019-2020). Только 16 декабря 2020 года, уже после избрания на должность Президента Республики Молдова Майи Санду, большинство ПСРМ-ШОР проголосовало в обоих чтениях за возвращение к пенсионным порогам 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Принятие этого и некоторых других законов на последнем пленарном заседании осенне-зимней сессии 2020 года было явно популистским политическим решением, когда уже было понятно, что предстоят внеочередные парламентские выборы. Через два дня, в последние дни своего президентского мандата, Игорь Додон промульгировал этот закон. Всемирный банк раскритиковал это решение и предупредил, что снижение пенсионного возраста скажется на устойчивости пенсионной системы и приведет к снижению пенсий для всех, особенно для женщин. Также, эта мера оставляет меньше ресурсов для приоритетных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру. В декабре 2021 года, новое парламентское большинство отменило закон, принятый большинством ПСРМ-ШОР.

Право на досрочную пенсию

Уже при нынешней правящей партии, с 1 января 2022 года появился еще один вид пенсии — досрочная пенсия за продолжительный труд. Так, лица со страховым стажем превышающим стаж, требуемый для выхода на обычную пенсию по возрасту: для мужчин — на 5 лет и для женщин — на 3 года, имеют право на досрочную пенсию за продолжительный труд.

Мужчинам для выхода на пенсию по возрасту требуется 34 года полного страхового стажа, а женщинам — пока 33 года и 6 месяцев.

В Евросоюзе и России возраст выхода на пенсию тоже растет 

В европейских странах возраст выхода на пенсию также повышается. Установленный законом пенсионный возраст в Германии в настоящее время составляет 67 лет, этот возраст повышается постепенно, с 2012 по 2031 год, начиная с тех, кто родился в 1947 году. В Бельгии на пенсию выходят в 65 лет, но постепенно этот возраст будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года.

В целом, в ЕС ожидается, что к 2060 году, пенсионный возраст составит 66,1 лет для мужчин и 65,9 лет для женщин.

В России тоже проводится пенсионная реформа. К 2028 году, возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (для жителей регионов крайнего севера этот возраст на 5 лет ниже).

Повышение пенсионного возраста — вынужденная мера 

Дан Перчун, депутат от партии PAS и председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, объясняет необходимость повышения пенсионного возраста снижением соотношения работающих и пенсионеров. «Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и все страны региона, в том числе гораздо более богатые, чем мы, которые тоже были вынуждены повысить пенсионный возраст», – отметил депутат.

Елена Челак,

Stopfals.md

Articolul precedentProblema agricultorilor : au crescut roada, dar cum să o vândă ?
Articolul următorFOTOGRAFIA ZILEI: Se înțeleg fără cuvinte…
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.