ФЕЙК: Повышение пенсионного возраста для женщин — результат правления PAS

Депутат-социалист Богдан Цырдя обвинил президента Майю Санду в повышении пенсионного возраста для женщин. А некоторые сайты и телеграмм-каналы возложили ответственность за это на правящую власть PAS. На самом деле, график повышения пенсионного возраста был внедрен еще в 2016 году, когда PAS не была у власти. Повышение пенсионного возраста обусловлено демографическими предпосылками.

«Достижение молдавских властей и Майи Санду»

В своем телеграм-канале, депутат парламента от Партии социалистов Богдан Цырдя поделился новостью о том, что с 1 июля в Молдове повысили пенсионный возраст для женщин на полгода. «Хорошие времена» для женщин. Напомним, что женщины – костяк избирателей Майи Григорьевны», – написал Цырдя.

Телеграм-канал WTF Moldova?! также опубликовал пост о повышении пенсионного возраста для женщин, обвинив в этом действующую власть. «Нищенские пенсии + повышение порога возраста ухода на пенсию = итог правления PAS», – комментируют авторы.

На сайте Kp.md (веб-страница русскоязычной газеты «Комсомольская правда в Молдове») была cтатья: «Еще одно достижение молдавских властей: Пенсионный возраст для женщин увеличился с июля, обязательный стаж – тоже». Этой новостью Kp.md поделился и на своей странице в Facebook.

Некоторые люди поделились и прокомментировали эти и другие новости на эту тему, также обвиняя в повышении пенсионного возраста действующую власть.

График постепенного повышения пенсионного возраста внедрили еще в 2016 году

Действительно, начиная с 1 июля 2023 года, пенсионный возраст для женщин в Молдове подняли до 60 лет и 6 месяцев, а полный период уплаты взносов социального страхования — до 33 лет и 6 месяцев. Женщины, родившие или воспитавшие пять и более детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию на три года раньше — в 57 лет и 6 месяцев.

Этот график постепенного повышения пенсионного возраста разработало ещё в 2016 году правительство Павла Филипа, на основе Законя №290 от 16 декабря 2016 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты», который был принят тогдашним парламентским большинством, контролируемым Демократической партией Молдовы, и промульгирован Президентом Николае Тимофти 22 декабря 2016 г., в последний день своего мандата. Запущенный тогда механизм предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста для женщин каждые полгода, пока в 2028 году он не сравняется с пенсионным возрастом мужчин — 63 года. Так, начиная с 2017 года, 1 июля каждого года, к пенсионному возрасту для женщин добавляется 6 месяцев.

Обвинения в том, что эта реформа была принята нынешней правящей партией или Майей Санду, являются спекулятивными. Напомним, что этот закон не был изменен даже во время президентства Игоря Додона и при правлении большинства Партии социалистов и Партии «Шор» (2019-2020). Только 16 декабря 2020 года, уже после избрания на должность Президента Республики Молдова Майи Санду, большинство ПСРМ-ШОР проголосовало в обоих чтениях за возвращение к пенсионным порогам 57 лет для женщин и 62 года для мужчин. Принятие этого и некоторых других законов на последнем пленарном заседании осенне-зимней сессии 2020 года было явно популистским политическим решением, когда уже было понятно, что предстоят внеочередные парламентские выборы. Через два дня, в последние дни своего президентского мандата, Игорь Додон промульгировал этот закон. Всемирный банк раскритиковал это решение и предупре дил, что снижение пенсионного возраста скажется на устойчивости пенсионной системы и приведет к снижению пенсий для всех, особенно для женщин. Также, эта мера оставляет меньше ресурсов для приоритетных расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру. В декабре 2021 года, новое парламентское большинство отменило закон, принятый большинством ПСРМ-ШОР.

Право на досрочную пенсию

Уже при нынешней правящей партии, с 1 января 2022 года появился еще один вид пенсии — досрочная пенсия за продолжительный труд. Так, лица со страховым стаж ем превышающим стаж, требуемый для выхода на обычную пенсию по возрасту: для мужчин — на 5 лет и для женщин — на 3 года, имеют право на досрочную пенсию за продолжительный труд.

Мужчинам для выхода на пенсию по возрасту требуется 34 года полного страхового стажа, а женщинам — пока 33 года и 6 месяцев.

В Евросоюзе и России возраст выхода на пенсию тоже растет

В европейских странах возраст выхода на пенсию также повышается. Установленный законом пенсионный возраст в Германии в настоящее время составляет 67 лет, этот возраст повышается постепенно, с 2012 по 2031 год, начиная с тех, кто родился в 1947 году. В Бельгии на пенсию выходят в 65 лет, но постепенно этот возраст будет увеличен до 67 лет для тех, кто выйдет на пенсию после 1 февраля 2030 года.

В целом, в ЕС ожидается, что к 2060 году, пенсионный возраст составит 66,1 лет для мужчин и 65,9 лет для женщин.

В России тоже проводится пенсионная реформа. К 2028 году, возраст выхода на пенсию будет составлять 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (для жителей регионов крайнего севера этот возраст на 5 лет ниже).

Повышение пенсионного возраста — вынужденная мера

Дан Перчун, депутат от партии PAS и председатель парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, объясняет необходимость повышения пенсионного возраста снижением соотношения работающих и пенсионеров. «Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и все страны региона, в том числе гораздо более богатые, чем мы, которые тоже были вынуждены повысить пенсионный возраст», – отметил депутат.

Елена Челак,

Stopfals.md