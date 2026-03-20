Adevărul începe cu noi – pași siguri spre o comunitate informată și rezilient

Recent, la Biblioteca Publică Țarigrad, a fost înscrisă încă o filă importantă în construirea unei comunități mai conștiente și mai puternice, prin desfășurarea atelierului „Dezinformarea”, un eveniment dedicat educației media, gândirii critice și responsabilității în era informației.

Într-o lume în care suntem zilnic bombardați cu informații, adevărul devine uneori greu de distins. Tocmai de aceea, astfel de inițiative sunt mai mult decât necesare, ele devin fundamentale pentru formarea unor cetățeni informați, capabili să analizeze, să filtreze și să decidă corect.

Am avut deosebita onoare de a participa în calitate de formator din partea Bibliotecii Publice Șuri, contribuind la facilitarea unui dialog deschis și valoros alături de participanți implicați, curioși și dornici să învețe. Atmosfera a fost una caldă, dinamică și interactivă, în care fiecare întrebare a contat, fiecare opinie a fost ascultată, iar fiecare idee a contribuit la o înțelegere mai profundă a fenomenului dezinformării. Pe parcursul atelierului, am explorat împreună cum ia naștere dezinformarea, cum se răspândește și, mai ales, cum o putem recunoaște și combate. Am analizat exemple concrete, am discutat despre capcanele mediului online și despre importanța verificării surselor înainte de a crede sau distribui o informație.

Participanții au înțeles că: nu tot ce vedem este real, adevărul trebuie căutat, nu presupus,

verificarea informației este un gest de responsabilitate, iar fiecare distribuire poate contribui fie la informare, fie la dezinformare.

Am vorbit despre rolul fiecăruia dintre noi în acest ecosistem informațional și despre faptul că schimbarea începe cu pași mici, dar siguri: o întrebare în plus, o verificare atentă, o alegere conștientă. Acest atelier a demonstrat că biblioteca este mult mai mult decât un spațiu al lecturii – este un centru viu al comunității, un loc unde se formează gândirea, se cultivă valorile și se construiesc competențe esențiale pentru viața de zi cu zi. Biblioteca devine astfel un spațiu al încrederii, al dialogului și al dezvoltării personale.

Mulțumim Bibliotecii Publice Țarigrad pentru colaborare, deschidere și implicare. Împreună, am reușit să creăm un context educațional valoros, care va avea cu siguranță ecou în comunitate.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Consolidarea rezilienței în Moldova” / „Building Resilience in Moldova” (BRIM), finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova, implementat de Institute for War & Peace Reporting (IWPR), în parteneriat cu Asociația Presei Independente (API). Prin acest proiect, comunitățile sunt susținute să devină mai puternice în fața provocărilor informaționale și mai bine pregătite pentru viitor. Dar dincolo de toate informațiile și discuțiile, cel mai important câștig al acestui atelier rămâne conștientizarea: fiecare dintre noi are puterea de a contribui la o lume mai informată. Fiecare alegere contează, fiecare gest responsabil construiește. La Țarigrad, am demonstrat că împreună putem face diferența și acesta este doar începutul unei schimbări frumoase.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri , corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)