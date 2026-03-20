20 martie – 30 aprilie 2026: Desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere

 Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere în perioada 20 martie – 30 aprilie 2026 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
  Aceste lucrări au ca scop colectarea datelor spațiale necesare pentru elaborarea ortoimagini, care vor servi drept suport cartografic actualizat pentru activități din domeniile cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului, agriculturii, protecției mediului, infrastructurii și altor domenii de interes public.
 Lucrările se realizează prin zboruri la înălțime de aeronave cu echipamente speciale, iar în diferite zone ale țării pot fi observate marcaje la sol, folosite ca puncte de ghidaj pentru zborurile de fotografiere aeriană.

 

 Aceste activități sunt planificate, legale și uzuale, fiind realizate periodic pentru actualizarea ortoimaginilor.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

