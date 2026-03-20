20 martie – 30 aprilie 2026: Desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere

Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru anunță desfășurarea lucrărilor de aerofotografiere în perioada 20 martie – 30 2026 pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Aceste lucrări au ca scop colectarea datelor spațiale necesare pentru elaborarea ortoimagini, care vor servi drept suport cartografic actualizat pentru activități din domeniile cadastrului, urbanismului, amenajării teritoriului, agriculturii, protecției mediului, infrastructurii și altor domenii de interes public.

Lucrările se realizează prin zboruri la înălțime de aeronave cu echipamente speciale, iar în diferite zone ale țării pot fi observate marcaje la sol, folosite ca puncte de ghidaj pentru zborurile de fotografiere aeriană.

Aceste activități sunt planificate, legale și uzuale, fiind realizate periodic pentru actualizarea ortoimaginilor.